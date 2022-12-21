В Беларуси массово задерживают возвращающихся из Польши граждан
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Белорусские ОМОНовцы массово задерживают на границе тех граждан РБ, которые возвращаются в страну из Польши.
Об этом сообщает правозащитный центр "Весна", передает Цензор.НЕТ.
ОМОНовцы снимают пассажиров прямо с автобусов. Причины задержаний разные - кого-то забирают за участие в разных акциях, других за встречи в Польше "с кем не надо", некоторые за комментарии в социальных сетях и мессенджерах.
Граждане, которые ехали в Беларусь ночью 19 декабря, рассказывают, что в день их поездки только из одного автобуса было задержано около 10 человек.
По информации правозащитников "Вясны", это не единичный случай - массовые задержания на границе происходят в течение нескольких последних дней. Пассажиров снимают как с автобусов, так и с маршруток.
У людей проверяют документы и, если находят "того, кого нужно задержать", приезжает ОМОН и только потом автобус едет дальше, но уже без некоторых пассажиров.
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Коротше в Білорусі опозиційний рух (який би він не був слабкий) розгромили вщент і там лайтова версія 1937 року.
Так шо треба дякувати героям Майдану, шо не злякалися і відстояли Україну.
100 баллов, читала комент одной білоруски, багаторічной форумчанки, точно з такими словами .
ДОВИ@бивались