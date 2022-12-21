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Новости За рубежом
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Беларусь (7527) задержание (6591) Польша (7488) репрессии (2754)

В Беларуси массово задерживают возвращающихся из Польши граждан

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

прикордонник,кордон,білорусь,білоруський

Белорусские ОМОНовцы массово задерживают на границе тех граждан РБ, которые возвращаются в страну из Польши.

Об этом сообщает правозащитный центр "Весна", передает Цензор.НЕТ.

ОМОНовцы снимают пассажиров прямо с автобусов. Причины задержаний разные - кого-то забирают за участие в разных акциях, других за встречи в Польше "с кем не надо", некоторые за комментарии в социальных сетях и мессенджерах.

Граждане, которые ехали в Беларусь ночью 19 декабря, рассказывают, что в день их поездки только из одного автобуса было задержано около 10 человек.

По информации правозащитников "Вясны", это не единичный случай - массовые задержания на границе происходят в течение нескольких последних дней. Пассажиров снимают как с автобусов, так и с маршруток.

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У людей проверяют документы и, если находят "того, кого нужно задержать", приезжает ОМОН и только потом автобус едет дальше, но уже без некоторых пассажиров.
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Топ комментарии
+33
Нужно опять водить хороводы, может поможет....
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21.12.2022 12:05
+27
Надеюсь они перед этим цветы дарят и снимают обувь они же не майданутые
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21.12.2022 12:10
+26
Білоруси просрали свою Білорусь. Тепер це Білоруська губернія кацапстану.
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21.12.2022 12:12
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Нужно опять водить хороводы, может поможет....
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21.12.2022 12:05 Ответить
шарики надуть еще можно...
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21.12.2022 12:11 Ответить
Надеюсь они перед этим цветы дарят и снимают обувь они же не майданутые
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21.12.2022 12:10 Ответить
Білоруси просрали свою Білорусь. Тепер це Білоруська губернія кацапстану.
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21.12.2022 12:12 Ответить
З агентами "белопанской Польши" - тільки так, і ні як інакше!
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21.12.2022 12:13 Ответить
закручивают гайки перед нападением
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21.12.2022 12:24 Ответить
За то колбаса дешёвая и бульбофюрер хороший.
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21.12.2022 12:29 Ответить
Знайомий білорус розповідає шо там повний капець вже більше ніж пів року. Спеціальні слідчі органи продивляються соцмережі і записи мітингів. Якщо твоя фізіономія попала в кадр навіть якщо ти просто мимо проходив - маєш більш ніж реальний шанс присісти на три роки. Те саме за будьякий пост в соцмережі. Якщо ти виїхав за кордон, то в тебе два варіанти - або відкривають справу і конфісковують все майно (так, за пост в соцмережі), або тишком добавляють тебе в спеціальний список на кордоні, а справу не відкривають. Поцієнт думає, шо справа не відкрита, повертається і на нього в той же день, коли він перетнув кордон, відкривають справу, виїхати він вже не може і сідає на три-пʼять років.
Коротше в Білорусі опозиційний рух (який би він не був слабкий) розгромили вщент і там лайтова версія 1937 року.
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21.12.2022 12:45 Ответить
Так, забув додати. Кожний привід в міліцію це майже гарантоваті тортури і побиття. І тих, кого затримали і готують до суду за протести, бьють поки він не напише на друзів і знайомих.
Так шо треба дякувати героям Майдану, шо не злякалися і відстояли Україну.
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21.12.2022 13:01 Ответить
Справедливости ради - против них массово такие меры не предпринимались.
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21.12.2022 14:03 Ответить
От одне просте питання- нафіга їхати в болото, знаючи наслідки? Спецскрєпра спрацьовує?
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21.12.2022 22:19 Ответить
Я не знаю. В кожного своя мотивація, свої умови, своя голова на плечах.
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21.12.2022 22:21 Ответить
В отличии от нас,они хотя бы не майданутые,как можно бить своих мальчиков омоновцев,когда те,в Окрестино **** их баб ,и ломают черепа задержанным за протесты .это мы долбоебы.что бы выгнать януковоща,нужно было просто дарить шарики,сосать *** беркутам,и на лавочках без обуви стоять и кричать "мы здесь власть"или фонариками светить
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21.12.2022 12:55 Ответить
«В отличии от нас,они хотя бы не майданутые«

100 баллов, читала комент одной білоруски, багаторічной форумчанки, точно з такими словами .

ДОВИ@бивались
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21.12.2022 13:19 Ответить
Фсб почав контролювати Біларусь ?
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21.12.2022 13:14 Ответить
А колись припиняв?
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21.12.2022 14:46 Ответить
як в срср після другої світової - всіх хто повертався з примусової окурації чи просто біженців - зразу в гулаги, нічого не помінялось
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21.12.2022 14:41 Ответить
в Беларуси и на рефии одни законы. пожизненное или убьют. В Украине такого нет. церкви кацапские, коллаборанты, информаторы. корректировщики и т.д. легко отделываются. поэтому там все боятся лишиться жизни просто за донос.
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21.12.2022 14:52 Ответить
Дерунів драли, деруть і драти будуть.
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21.12.2022 15:18 Ответить
 
 