В Білорусі масово затримують громадян, які повертаються з Польщі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Білоруські ОМОНівці масово затримують на кордоні тих громадян РБ, які повертаються до країни з Польщі.
Про це повідомляє правозахисний центр "Вясна", інформує Цензор.НЕТ.
ОМОнівці знімають пасажирів просто з автобусів. Причини затримань різні - когось забирають за участь у різних акціях, інших за зустрічі в Польщі "з ким не треба", деяких за коментарі у соціальних мережах та месенджерах.
Громадяни, які їхали до Білорусі вночі 19 грудня, розповідають, що в день їхньої поїздки лише з одного автобуса було затримано близько 10 людей.
За інформацією правозахисників "Вясни", це не поодинокий випадок - масові затримання на кордоні трапляються протягом кількох останніх днів. Пасажирів знімають як із автобусів, так і з маршруток.
У людей перевіряють документи і, якщо знаходять "того, кого треба затримати", приїжджає ОМОН і тільки потім автобус їде далі, але вже без деяких пасажирів.
Будь ласка, зачекайте...
Коротше в Білорусі опозиційний рух (який би він не був слабкий) розгромили вщент і там лайтова версія 1937 року.
Так шо треба дякувати героям Майдану, шо не злякалися і відстояли Україну.
100 баллов, читала комент одной білоруски, багаторічной форумчанки, точно з такими словами .
ДОВИ@бивались