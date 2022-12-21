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Новини За кордоном
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В Білорусі масово затримують громадян, які повертаються з Польщі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

прикордонник,кордон,білорусь,білоруський

Білоруські ОМОНівці масово затримують на кордоні тих громадян РБ, які повертаються до країни з Польщі.

Про це повідомляє правозахисний центр "Вясна", інформує Цензор.НЕТ.

ОМОнівці знімають пасажирів просто з автобусів. Причини затримань різні - когось забирають за участь у різних акціях, інших за зустрічі в Польщі "з ким не треба", деяких за коментарі у соціальних мережах та месенджерах.

Громадяни, які їхали до Білорусі вночі 19 грудня, розповідають, що в день їхньої поїздки лише з одного автобуса було затримано близько 10 людей.

За інформацією правозахисників "Вясни", це не поодинокий випадок - масові затримання на кордоні трапляються протягом кількох останніх днів. Пасажирів знімають як із автобусів, так і з маршруток.

Також читайте: Білорусь обмежила доступ до трьох районів, які межують з Україною

У людей перевіряють документи і, якщо знаходять "того, кого треба затримати", приїжджає ОМОН і тільки потім автобус їде далі, але вже без деяких пасажирів.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+33
Нужно опять водить хороводы, может поможет....
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21.12.2022 12:05
+27
Надеюсь они перед этим цветы дарят и снимают обувь они же не майданутые
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21.12.2022 12:10
+26
Білоруси просрали свою Білорусь. Тепер це Білоруська губернія кацапстану.
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21.12.2022 12:12
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Нужно опять водить хороводы, может поможет....
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21.12.2022 12:05 Відповісти
шарики надуть еще можно...
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21.12.2022 12:11 Відповісти
Надеюсь они перед этим цветы дарят и снимают обувь они же не майданутые
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21.12.2022 12:10 Відповісти
Білоруси просрали свою Білорусь. Тепер це Білоруська губернія кацапстану.
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21.12.2022 12:12 Відповісти
З агентами "белопанской Польши" - тільки так, і ні як інакше!
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21.12.2022 12:13 Відповісти
закручивают гайки перед нападением
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21.12.2022 12:24 Відповісти
За то колбаса дешёвая и бульбофюрер хороший.
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21.12.2022 12:29 Відповісти
Знайомий білорус розповідає шо там повний капець вже більше ніж пів року. Спеціальні слідчі органи продивляються соцмережі і записи мітингів. Якщо твоя фізіономія попала в кадр навіть якщо ти просто мимо проходив - маєш більш ніж реальний шанс присісти на три роки. Те саме за будьякий пост в соцмережі. Якщо ти виїхав за кордон, то в тебе два варіанти - або відкривають справу і конфісковують все майно (так, за пост в соцмережі), або тишком добавляють тебе в спеціальний список на кордоні, а справу не відкривають. Поцієнт думає, шо справа не відкрита, повертається і на нього в той же день, коли він перетнув кордон, відкривають справу, виїхати він вже не може і сідає на три-пʼять років.
Коротше в Білорусі опозиційний рух (який би він не був слабкий) розгромили вщент і там лайтова версія 1937 року.
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21.12.2022 12:45 Відповісти
Так, забув додати. Кожний привід в міліцію це майже гарантоваті тортури і побиття. І тих, кого затримали і готують до суду за протести, бьють поки він не напише на друзів і знайомих.
Так шо треба дякувати героям Майдану, шо не злякалися і відстояли Україну.
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21.12.2022 13:01 Відповісти
Справедливости ради - против них массово такие меры не предпринимались.
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21.12.2022 14:03 Відповісти
От одне просте питання- нафіга їхати в болото, знаючи наслідки? Спецскрєпра спрацьовує?
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21.12.2022 22:19 Відповісти
Я не знаю. В кожного своя мотивація, свої умови, своя голова на плечах.
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21.12.2022 22:21 Відповісти
В отличии от нас,они хотя бы не майданутые,как можно бить своих мальчиков омоновцев,когда те,в Окрестино **** их баб ,и ломают черепа задержанным за протесты .это мы долбоебы.что бы выгнать януковоща,нужно было просто дарить шарики,сосать *** беркутам,и на лавочках без обуви стоять и кричать "мы здесь власть"или фонариками светить
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21.12.2022 12:55 Відповісти
«В отличии от нас,они хотя бы не майданутые«

100 баллов, читала комент одной білоруски, багаторічной форумчанки, точно з такими словами .

ДОВИ@бивались
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21.12.2022 13:19 Відповісти
Фсб почав контролювати Біларусь ?
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21.12.2022 13:14 Відповісти
А колись припиняв?
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21.12.2022 14:46 Відповісти
як в срср після другої світової - всіх хто повертався з примусової окурації чи просто біженців - зразу в гулаги, нічого не помінялось
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21.12.2022 14:41 Відповісти
в Беларуси и на рефии одни законы. пожизненное или убьют. В Украине такого нет. церкви кацапские, коллаборанты, информаторы. корректировщики и т.д. легко отделываются. поэтому там все боятся лишиться жизни просто за донос.
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21.12.2022 14:52 Відповісти
Дерунів драли, деруть і драти будуть.
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21.12.2022 15:18 Відповісти
 
 