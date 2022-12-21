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Уличные бои в Бахмуте не дадут россиянам преимущества, - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бахмут

Российские военные и боевики ЧВК "Вагнер" в течение последней недели немного продвинулись на восточной окраине города Бахмут в Донецкой области. Но в городских боях они вряд ли смогут добиться успеха.

Об этом говорится в отчете разведки Великобритании, опубликованном министерством внутренних дел Соединенного Королевства, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным разведчиков, российская пехота предположительно закрепилась в восточных промышленных районах города, а иногда продвигается в жилые районы города. Уличные бои продолжаются.

Интенсивные бои в бахмутском секторе шли с июня 2022 года, но линия фронта проходила в основном на открытой местности вокруг восточных подступов к городу, отмечает британская разведка.

С тех пор, как в июле 2022 года российские войска вошли в Лисичанск и Северодонецк, в войне практически не было затяжных крупномасштабных боев в населенных пунктах.

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Учитывая, что городские бои нуждаются в высококвалифицированной пехоте с отличным руководством младшего уровня, "этот тип боя вряд ли предпочтут плохо подготовленные вагнеровцы и мобилизованные резервисты российской армии", отмечают в минобороны Британии.
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Я не стратєг, але до цього часу участь вагнерівців з їхньою тактикою була переважно успішною. Тому я б не розслаблявся.
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21.12.2022 12:20 Ответить
Не була,бо вуличних боїв не має. Навіть циніки з DEEP згодилися,що таки має дистанцію до 10 км до міста
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21.12.2022 12:29 Ответить
вся справа у тому, що рашка нищить місто в цегляну пил...а тоді вже сповіщає про його взяття...
оце тактика і вагнерівців і регулярної воєнщини...
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21.12.2022 12:35 Ответить
А яке місто вони не нищили, це не говорить,що це майстерність,просто жорстокість. Не має у орків тактики і стратегії, є тільки план знищення України. Скільки різноманітної інформації....але Бахмут, Білогорівка, Авдіївка, Мар'їнка стоять. І будуть стояти. Віра в ЗСУ нерушима
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21.12.2022 12:38 Ответить
Да *********** наши их уже от туда.
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21.12.2022 13:09 Ответить
 
 