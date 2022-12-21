Уличные бои в Бахмуте не дадут россиянам преимущества, - британская разведка

Российские военные и боевики ЧВК "Вагнер" в течение последней недели немного продвинулись на восточной окраине города Бахмут в Донецкой области. Но в городских боях они вряд ли смогут добиться успеха.

Об этом говорится в отчете разведки Великобритании, опубликованном министерством внутренних дел Соединенного Королевства, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным разведчиков, российская пехота предположительно закрепилась в восточных промышленных районах города, а иногда продвигается в жилые районы города. Уличные бои продолжаются.

Интенсивные бои в бахмутском секторе шли с июня 2022 года, но линия фронта проходила в основном на открытой местности вокруг восточных подступов к городу, отмечает британская разведка.

С тех пор, как в июле 2022 года российские войска вошли в Лисичанск и Северодонецк, в войне практически не было затяжных крупномасштабных боев в населенных пунктах.

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Учитывая, что городские бои нуждаются в высококвалифицированной пехоте с отличным руководством младшего уровня, "этот тип боя вряд ли предпочтут плохо подготовленные вагнеровцы и мобилизованные резервисты российской армии", отмечают в минобороны Британии.