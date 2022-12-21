УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5758 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
6 219 5
Велика Британія (3683) війна (56641) розвідка (3621) Бахмут(Артемівськ) (1487)

Вуличні бої в Бахмуті не дадуть росіянам переваги, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бахмут

Російські військові та бойовики ПВК "Вагнер" протягом останнього тижня трохи просунулися на східній околиці міста Бахмут у Донецькій області. Але в міських боях вони навряд чи зможуть досягти успіху.

Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії, опублікованому міністерством внутрішніх справ Сполученого Королівства, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними розвідників, російська піхота, імовірно, закріпилася у східних промислових районах міста, а іноді просувається в житлові райони міста. Вуличні бої тривають.

Інтенсивні бої в бахмутському секторі точилися з червня 2022 року, але лінія фронту проходила здебільшого на відкритій місцевості навколо східних підступів до міста, зазначає британська розвідка.

Відтоді як у липні 2022 року російські війська увійшли до Лисичанська і Сєвєродонецька, у війні практично не було затяжних великомасштабних боїв у населених пунктах.

Дивіться: Куди зайшли росіяни в Бахмуті - огляд з дрона від "Мадяра". ВIДЕО

З огляду на те, що міські бої потребують висококваліфікованої піхоти з чудовим керівництвом молодшого рівня, "цей тип бою навряд чи дасть перевагу погано підготовленим вагнерівцям і мобілізованим резервістам російської армії", зазначають у міноборони Британії.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я не стратєг, але до цього часу участь вагнерівців з їхньою тактикою була переважно успішною. Тому я б не розслаблявся.
показати весь коментар
21.12.2022 12:20 Відповісти
Не була,бо вуличних боїв не має. Навіть циніки з DEEP згодилися,що таки має дистанцію до 10 км до міста
показати весь коментар
21.12.2022 12:29 Відповісти
вся справа у тому, що рашка нищить місто в цегляну пил...а тоді вже сповіщає про його взяття...
оце тактика і вагнерівців і регулярної воєнщини...
показати весь коментар
21.12.2022 12:35 Відповісти
А яке місто вони не нищили, це не говорить,що це майстерність,просто жорстокість. Не має у орків тактики і стратегії, є тільки план знищення України. Скільки різноманітної інформації....але Бахмут, Білогорівка, Авдіївка, Мар'їнка стоять. І будуть стояти. Віра в ЗСУ нерушима
показати весь коментар
21.12.2022 12:38 Відповісти
Да *********** наши их уже от туда.
показати весь коментар
21.12.2022 13:09 Відповісти
 
 