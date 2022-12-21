Вуличні бої в Бахмуті не дадуть росіянам переваги, - британська розвідка

Російські військові та бойовики ПВК "Вагнер" протягом останнього тижня трохи просунулися на східній околиці міста Бахмут у Донецькій області. Але в міських боях вони навряд чи зможуть досягти успіху.

Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії, опублікованому міністерством внутрішніх справ Сполученого Королівства, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними розвідників, російська піхота, імовірно, закріпилася у східних промислових районах міста, а іноді просувається в житлові райони міста. Вуличні бої тривають.

Інтенсивні бої в бахмутському секторі точилися з червня 2022 року, але лінія фронту проходила здебільшого на відкритій місцевості навколо східних підступів до міста, зазначає британська розвідка.

Відтоді як у липні 2022 року російські війська увійшли до Лисичанська і Сєвєродонецька, у війні практично не було затяжних великомасштабних боїв у населених пунктах.

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З огляду на те, що міські бої потребують висококваліфікованої піхоти з чудовим керівництвом молодшого рівня, "цей тип бою навряд чи дасть перевагу погано підготовленим вагнерівцям і мобілізованим резервістам російської армії", зазначають у міноборони Британії.