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Путин (29871) Малюк Василий (47)

Путина ждет либо суд, либо бесславная смерть в бункере, - Малюк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

Судьба российского диктатора Владимира Путина будет одним из двух вариантов. Его ждет суд или бесславная смерть в бункере.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление руководитель СБУ Василий Малюк сделал в интервью Наталье Мосейчук для телеканала "1+1".

"(Путин) заигрался, закрался, зазнался. Это бункерный дед. Он реально живет в своем болезненном мире и его постигнет два варианта: либо скамья подсудимых в Гааге, либо бесславная смерть где-то в бункере на Алтае", - заявил Малюк.

На вопрос журналиста, реален ли сценарий того, что Путин и его окружение все же окажутся на скамье подсудимых, он ответил, что "в СБУ есть уникальная копилка доказательств".

"Сегодня Служба безопасности сформировала уникальную копилку доказательств для будущих международных уголовных судов, над этим работает наше следствие... И вот в тех материалах, которые мы уже собрали, там Карин Хан (прокурор Международного уголовного суда – ред.), когда их увидел, сказал - "высший пилотаж", - заметил Малюк.

В свою очередь глава СБУ уточнил, речь идет о доказательствах, которые собраны не только гласно.

"Проведен очень масштабный комплекс именно негласных розыскных технических мероприятий. У нас очень много интересных аудиофайлов и не только. Поэтому всему свое время", - добавил Малюк.

Читайте: Зеленский дал звание генерал-майора и.о. главы СБУ Малюку
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Топ комментарии
+9
Кремлівський недомірок насрав всьому світу.
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21.12.2022 12:50
+8
сдохнет мокрым от страха, услышав свой пердохлопок, сидя на сортире-чемоданчике )
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21.12.2022 12:52
+8
///
Ждем официального подтверждения.

https://t.me/dneproperatyv/50547

Бахмут НАШ.
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21.12.2022 13:12
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Кремлівський недомірок насрав всьому світу.
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21.12.2022 12:50 Ответить
Як що пуйло бажає що його поховали біля кремлівської стіни, то час лягати в домовину вже зараз. Тому що ніхто не знає, чи буде кремль на його стіни через деякий час
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21.12.2022 12:50 Ответить
амінь.
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21.12.2022 12:51 Ответить
сдохнет мокрым от страха, услышав свой пердохлопок, сидя на сортире-чемоданчике )
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21.12.2022 12:52 Ответить
Швидше б воно скопиталося!!!
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21.12.2022 12:53 Ответить
Ну, хіба тільки наївна людина не розуміє, що справа не в путіні. Та й не справжній путін то, а двійник. Справжній вже кирдикнувся, на початку 2000Б

За тим "путіним" стоїть якась група, яка й прикривається тим дідком.
Невже хтось вважає, що світ - АБИ ХОТІВ - не роздавив об свого нігтя того "хутіна", як моклицю?
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21.12.2022 13:03 Ответить
Tut glavnoe chtobi zdox "simbol" nacistko-fashistkoi *****-raciji roSSiji, putin *****. Eto budet kak Gitler zdox bunkere...
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21.12.2022 13:43 Ответить
Почему в бункере? Обязательно публично! Насадить на черенок лопаты! Всё, как они любят!
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21.12.2022 13:03 Ответить
А я все думал: Накуя нам СБУ? Чем они занимаются?
Малюк наконец-то пояснил, что "волнует" руководителя СБУ.
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21.12.2022 13:05 Ответить
Нам без разницы каким образом откинет коньки эта падаль, лучше мучительной смертью.
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21.12.2022 13:08 Ответить
///
Ждем официального подтверждения.

https://t.me/dneproperatyv/50547

Бахмут НАШ.
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21.12.2022 13:12 Ответить
Хана хутинской кокше!
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21.12.2022 13:27 Ответить
Дай бог здоров`я, наснаги та вдачи нашим захасникам. Героям Слава !!!
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21.12.2022 13:29 Ответить
Якби ж поскоріше це сталось, щоб здох цей демон.
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21.12.2022 13:13 Ответить
Коммєнт-брєдня.
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21.12.2022 13:14 Ответить
Суд? Маловероятно. Даже если его арестуют ***** до суда не доживет
Во-первых слишком много знает, а главное, возраст. Пока будет идти следствие, разбирательства оно сдохнет своей смертью в каком не будь госпитале, как в свое время Пиночет
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21.12.2022 13:19 Ответить
Пуйло войдёт в историю типа разбил Японскую эскадру под Цусимой 1905 года .и паБЕДА в первой Мировой над Кайзеровской Братской Германией...🤣🤣🤣 быдло Мавзолейное а что..правда побелили Кайзера Вильгельма братана Гитлера...🤣🤣🤣👹
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21.12.2022 13:21 Ответить
Дык, та победа для сцаря и его семьи закончилась в безымянной могиле, еще и кости кислотой сдобрены, шобы быстрее бесследно растворились в гумусе.
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21.12.2022 13:32 Ответить
На могилі путіна громадський туалет був би дуже популярний
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21.12.2022 13:23 Ответить
путіна казнить превселюдно в Маріуполі!
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21.12.2022 13:31 Ответить
Не, там цiпок - в дупу... и отдать на шибеницю всех времен и народов, для исполнения в несколько портянок приговора. Шобы не токмо ******, но и жители Папуа-Новой Гвинеи прониклисть страстью неотвратимого.
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21.12.2022 13:36 Ответить
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21.12.2022 13:33 Ответить
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21.12.2022 13:36 Ответить
Бг-ггг... чапай , петька и анка...ХЕХ...
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21.12.2022 13:40 Ответить
А Анка тут хто?
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21.12.2022 13:41 Ответить
Блин, да с качалкой - она...
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21.12.2022 13:46 Ответить
Ну да... Трі звЄздЫ і під очима синяки
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21.12.2022 14:07 Ответить
Tak oni drug druga...
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21.12.2022 13:51 Ответить
ПЕТЬКА-ЗООФИЛ... АНКА-ПОВАРЕШКА, БО СЕГОДНЯ наши вы.издовали с Бахмута вагнер-поцев зековских, тяперича пыня повариху-самозванку будет подопускать...ЗЫ... Кста , в свое время дед пыни был анкой, бо стряпал в петербургском ресторане буржуям, а после революции - членину с крупской, затем
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21.12.2022 13:51 Ответить
...затем сталину.
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21.12.2022 13:53 Ответить
Та що ви все путін та путін (хоч і з малої літери). Кацапи!.. там всі виродки. вони не повинні існувати на земній кулі.
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21.12.2022 13:59 Ответить
Гитлереныш проклятый
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21.12.2022 14:20 Ответить
Скоріше друге. Бо навряд чи хтось зможе забезпечити його явку в суд.
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21.12.2022 14:47 Ответить
Ніякого суда не буде.... Воно собі здохне тихенько і все....
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21.12.2022 14:50 Ответить
Его тихо зарежут на операционном столе во время предстоящей операции.
"После продолжительной болезни..."
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21.12.2022 14:55 Ответить
Або спокійно десь на островах доживе.
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21.12.2022 15:55 Ответить
Втече
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21.12.2022 16:14 Ответить
Це тільки в тому разі якщо Зеля не упросе Путлера провести перемовини.
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21.12.2022 16:48 Ответить
 
 