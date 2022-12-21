Путина ждет либо суд, либо бесславная смерть в бункере, - Малюк
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Судьба российского диктатора Владимира Путина будет одним из двух вариантов. Его ждет суд или бесславная смерть в бункере.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление руководитель СБУ Василий Малюк сделал в интервью Наталье Мосейчук для телеканала "1+1".
"(Путин) заигрался, закрался, зазнался. Это бункерный дед. Он реально живет в своем болезненном мире и его постигнет два варианта: либо скамья подсудимых в Гааге, либо бесславная смерть где-то в бункере на Алтае", - заявил Малюк.
На вопрос журналиста, реален ли сценарий того, что Путин и его окружение все же окажутся на скамье подсудимых, он ответил, что "в СБУ есть уникальная копилка доказательств".
"Сегодня Служба безопасности сформировала уникальную копилку доказательств для будущих международных уголовных судов, над этим работает наше следствие... И вот в тех материалах, которые мы уже собрали, там Карин Хан (прокурор Международного уголовного суда – ред.), когда их увидел, сказал - "высший пилотаж", - заметил Малюк.
В свою очередь глава СБУ уточнил, речь идет о доказательствах, которые собраны не только гласно.
"Проведен очень масштабный комплекс именно негласных розыскных технических мероприятий. У нас очень много интересных аудиофайлов и не только. Поэтому всему свое время", - добавил Малюк.
Пожалуйста, подождите...
За тим "путіним" стоїть якась група, яка й прикривається тим дідком.
Невже хтось вважає, що світ - АБИ ХОТІВ - не роздавив об свого нігтя того "хутіна", як моклицю?
Малюк наконец-то пояснил, что "волнует" руководителя СБУ.
Ждем официального подтверждения.
https://t.me/dneproperatyv/50547
Бахмут НАШ.
Во-первых слишком много знает, а главное, возраст. Пока будет идти следствие, разбирательства оно сдохнет своей смертью в каком не будь госпитале, как в свое время Пиночет
"После продолжительной болезни..."