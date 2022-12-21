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Путін (21449) Малюк Василь (66)

Путіна чекає або суд, або безславна смерть у бункері, - Малюк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Доля російського диктатора Володимира Путіна складеться одним із двох варіантів. Його чекає суд, або безславна смерть в бункері.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву керівник СБУ Василь Малюк зробив у інтерв'ю Наталії Мосейчук для телеканалу "1+1".

"(Путін) загрався, закрався, зазнався. Це бункерний дід. Він реально живе у своєму хворобливому світі і його спіткає два варіанти: або лава підсудних у Гаазі, або безславна смерть десь у бункері на Алтаї", - заявив Малюк.

На питання журналіста, чи реальним є сценарій того, що Путін і його оточення все ж опиняться на лаві підсудних, він відповів, що "в СБУ є унікальна скарбничка доказів".

"Сьогодні Служба безпеки сформувала унікальну скарбничку доказів для майбутніх міжнародних кримінальних судів, над цим працює наше слідство...І от в тих матеріалах, які ми вже зібрали, там Карін Хан (прокурор Міжнародного кримінального суду - ред.), коли їх побачив, сказав - "вищий пілотаж", - зауважив Малюк.

Своєю чергою очільник СБУ уточнив, йдеться про докази, які зібрані не тільки гласно.

"Проведено дуже масштабний комплекс саме негласних розшукових технічних заходів. Ми маємо дуже багато цікавих аудіофайлів і не лише. Тому всьому свій час", - додав Малюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Першочергове завдання СБУ - викриття держзрадників та самоочищення Служби, - Малюк

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+9
Кремлівський недомірок насрав всьому світу.
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21.12.2022 12:50
+8
сдохнет мокрым от страха, услышав свой пердохлопок, сидя на сортире-чемоданчике )
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21.12.2022 12:52
+8
///
Ждем официального подтверждения.

https://t.me/dneproperatyv/50547

Бахмут НАШ.
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21.12.2022 13:12
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Кремлівський недомірок насрав всьому світу.
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21.12.2022 12:50 Відповісти
Як що пуйло бажає що його поховали біля кремлівської стіни, то час лягати в домовину вже зараз. Тому що ніхто не знає, чи буде кремль на його стіни через деякий час
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21.12.2022 12:50 Відповісти
амінь.
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21.12.2022 12:51 Відповісти
сдохнет мокрым от страха, услышав свой пердохлопок, сидя на сортире-чемоданчике )
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21.12.2022 12:52 Відповісти
Швидше б воно скопиталося!!!
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21.12.2022 12:53 Відповісти
Ну, хіба тільки наївна людина не розуміє, що справа не в путіні. Та й не справжній путін то, а двійник. Справжній вже кирдикнувся, на початку 2000Б

За тим "путіним" стоїть якась група, яка й прикривається тим дідком.
Невже хтось вважає, що світ - АБИ ХОТІВ - не роздавив об свого нігтя того "хутіна", як моклицю?
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21.12.2022 13:03 Відповісти
Tut glavnoe chtobi zdox "simbol" nacistko-fashistkoi *****-raciji roSSiji, putin *****. Eto budet kak Gitler zdox bunkere...
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21.12.2022 13:43 Відповісти
Почему в бункере? Обязательно публично! Насадить на черенок лопаты! Всё, как они любят!
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21.12.2022 13:03 Відповісти
А я все думал: Накуя нам СБУ? Чем они занимаются?
Малюк наконец-то пояснил, что "волнует" руководителя СБУ.
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21.12.2022 13:05 Відповісти
Нам без разницы каким образом откинет коньки эта падаль, лучше мучительной смертью.
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21.12.2022 13:08 Відповісти
///
Ждем официального подтверждения.

https://t.me/dneproperatyv/50547

Бахмут НАШ.
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21.12.2022 13:12 Відповісти
Хана хутинской кокше!
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21.12.2022 13:27 Відповісти
Дай бог здоров`я, наснаги та вдачи нашим захасникам. Героям Слава !!!
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21.12.2022 13:29 Відповісти
Якби ж поскоріше це сталось, щоб здох цей демон.
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21.12.2022 13:13 Відповісти
Коммєнт-брєдня.
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21.12.2022 13:14 Відповісти
Суд? Маловероятно. Даже если его арестуют ***** до суда не доживет
Во-первых слишком много знает, а главное, возраст. Пока будет идти следствие, разбирательства оно сдохнет своей смертью в каком не будь госпитале, как в свое время Пиночет
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21.12.2022 13:19 Відповісти
Пуйло войдёт в историю типа разбил Японскую эскадру под Цусимой 1905 года .и паБЕДА в первой Мировой над Кайзеровской Братской Германией...🤣🤣🤣 быдло Мавзолейное а что..правда побелили Кайзера Вильгельма братана Гитлера...🤣🤣🤣👹
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21.12.2022 13:21 Відповісти
Дык, та победа для сцаря и его семьи закончилась в безымянной могиле, еще и кости кислотой сдобрены, шобы быстрее бесследно растворились в гумусе.
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21.12.2022 13:32 Відповісти
На могилі путіна громадський туалет був би дуже популярний
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21.12.2022 13:23 Відповісти
путіна казнить превселюдно в Маріуполі!
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21.12.2022 13:31 Відповісти
Не, там цiпок - в дупу... и отдать на шибеницю всех времен и народов, для исполнения в несколько портянок приговора. Шобы не токмо ******, но и жители Папуа-Новой Гвинеи прониклисть страстью неотвратимого.
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21.12.2022 13:36 Відповісти
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21.12.2022 13:33 Відповісти
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21.12.2022 13:36 Відповісти
Бг-ггг... чапай , петька и анка...ХЕХ...
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21.12.2022 13:40 Відповісти
А Анка тут хто?
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21.12.2022 13:41 Відповісти
Блин, да с качалкой - она...
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21.12.2022 13:46 Відповісти
Ну да... Трі звЄздЫ і під очима синяки
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21.12.2022 14:07 Відповісти
Tak oni drug druga...
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21.12.2022 13:51 Відповісти
ПЕТЬКА-ЗООФИЛ... АНКА-ПОВАРЕШКА, БО СЕГОДНЯ наши вы.издовали с Бахмута вагнер-поцев зековских, тяперича пыня повариху-самозванку будет подопускать...ЗЫ... Кста , в свое время дед пыни был анкой, бо стряпал в петербургском ресторане буржуям, а после революции - членину с крупской, затем
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21.12.2022 13:51 Відповісти
...затем сталину.
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21.12.2022 13:53 Відповісти
Та що ви все путін та путін (хоч і з малої літери). Кацапи!.. там всі виродки. вони не повинні існувати на земній кулі.
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21.12.2022 13:59 Відповісти
Гитлереныш проклятый
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21.12.2022 14:20 Відповісти
Скоріше друге. Бо навряд чи хтось зможе забезпечити його явку в суд.
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21.12.2022 14:47 Відповісти
Ніякого суда не буде.... Воно собі здохне тихенько і все....
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21.12.2022 14:50 Відповісти
Его тихо зарежут на операционном столе во время предстоящей операции.
"После продолжительной болезни..."
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21.12.2022 14:55 Відповісти
Або спокійно десь на островах доживе.
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21.12.2022 15:55 Відповісти
Втече
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21.12.2022 16:14 Відповісти
Це тільки в тому разі якщо Зеля не упросе Путлера провести перемовини.
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21.12.2022 16:48 Відповісти
 
 