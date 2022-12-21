Путіна чекає або суд, або безславна смерть у бункері, - Малюк
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Доля російського диктатора Володимира Путіна складеться одним із двох варіантів. Його чекає суд, або безславна смерть в бункері.
Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву керівник СБУ Василь Малюк зробив у інтерв'ю Наталії Мосейчук для телеканалу "1+1".
"(Путін) загрався, закрався, зазнався. Це бункерний дід. Він реально живе у своєму хворобливому світі і його спіткає два варіанти: або лава підсудних у Гаазі, або безславна смерть десь у бункері на Алтаї", - заявив Малюк.
На питання журналіста, чи реальним є сценарій того, що Путін і його оточення все ж опиняться на лаві підсудних, він відповів, що "в СБУ є унікальна скарбничка доказів".
"Сьогодні Служба безпеки сформувала унікальну скарбничку доказів для майбутніх міжнародних кримінальних судів, над цим працює наше слідство...І от в тих матеріалах, які ми вже зібрали, там Карін Хан (прокурор Міжнародного кримінального суду - ред.), коли їх побачив, сказав - "вищий пілотаж", - зауважив Малюк.
Своєю чергою очільник СБУ уточнив, йдеться про докази, які зібрані не тільки гласно.
"Проведено дуже масштабний комплекс саме негласних розшукових технічних заходів. Ми маємо дуже багато цікавих аудіофайлів і не лише. Тому всьому свій час", - додав Малюк.
Будь ласка, зачекайте...
За тим "путіним" стоїть якась група, яка й прикривається тим дідком.
Невже хтось вважає, що світ - АБИ ХОТІВ - не роздавив об свого нігтя того "хутіна", як моклицю?
Малюк наконец-то пояснил, что "волнует" руководителя СБУ.
Ждем официального подтверждения.
https://t.me/dneproperatyv/50547
Бахмут НАШ.
Во-первых слишком много знает, а главное, возраст. Пока будет идти следствие, разбирательства оно сдохнет своей смертью в каком не будь госпитале, как в свое время Пиночет
"После продолжительной болезни..."