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Першочергове завдання СБУ - викриття держзрадників та самоочищення Служби, - Малюк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сбу,малюк

Служба безпеки України зосереджена на затриманні зрадників всередині країни та самоочищенні власних лав.

Про це розповів очільник спецслужби Василь Малюк в інтерв’ю для телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми можемо багато проводити мегавдалих операцій та планувати їх, але якщо в нас, вибачте, на борту знаходиться один "щур", який своєчасно інформує ворога, то зводиться нанівець весь оперативний задум, наражається на небезпеку весь оперативний склад… Тож моє життєве кредо, перш за все: вичистити лави Служби. Самоочищення - це те, з чого ми починаємо. З чого починається кожен робочий день, кожна робоча нарада у мене", - зазначив Малюк.

Для прикладу він розповів деталі, як відбувалося викриття колишнього очільника Кримського управління СБУ Кулініча, який працював на ворога. Як зазначається, його розробкою та затриманням Малюк займався особисто.

"Це було дуже непросто. Я займався цим питанням лише з одним співробітником. Я це називаю інтелектуальною контррозвідкою. На це іноді йдуть роки. В ситуації з Кулінічем це було більше року", - зауважив Малюк.

Ще одного зрадника Служба викрила у своєму навчальному закладі. Рябуха, керівник Харківського інституту підготовки юридичних кадрів для СБУ, був резидентом російських спецслужб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ проводить стабілізаційні заходи та виявляє зрадників на Херсонщині, - Малюк

Також Малюк пояснив, як ворог збирав агентурні повідомлення з України.

"В Москві присутній офіс Сівковича-Клюєва. Це свого роду "кротоферма", якщо називати речі уже звичними для нас термінами. В тому офісі опрацьовуються різні питання, але його основна задача - збір інформації по Україні. В тому числі в офісі присутні кадрові співробітники 5 служби ФСБ РФ. І безпосередньо вони співпрацювали з Кулінічем", - зазначив Малюк.

Також Служба безпеки вичищає російських агентів, у тому числі з церковного середовища УПЦ (МП).

"Якщо людина в рясі і з кадилом - це не є пом’якшувальною обставиною при вчиненні злочину, як і обтяжливою. Наприклад, як коригувальник у рясі, який по мирних кварталах наводив вогонь. Суд йому дав 12 років. Ми його поміняли, він уже поїхав до ворога, підтвердивши свою приналежність до їхніх спецслужб. Що він має спільного з Богом, мені цікаво?" - пояснив очільник СБУ.

Не виключає Малюк також обміну й ще одного підозрюваного у державній зраді - президента промислового гіганта "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва.

"Мабуть, він дасть всі покази, і стане також якісним обмінним фондом. І ми зможемо обміняти на нього велику кількість наших Героїв", - додав Малюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ перевіряє працівників об’єктів критичної інфраструктури, щоб виявити агентів РФ

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+20
Зрадниця Сніжана Чернова виявилася діючою депутаткою Куп'янської райради від "Слуги народу" і саме її особисто Володимир Зеленський у 2020 році призначив головою Куп'янської РДА.
У списку зрадників від "слуг" поповнення.

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21.12.2022 11:18
+12
Співпадіння? Не думаю. Слуги секта зрадників на чолі з головним клоуном.
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21.12.2022 11:32
+10
Очищуйте.

Найбільші гадюшники:

Мокшанський паханат.
ОПЗЖ
"Слуги".
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21.12.2022 11:17
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5-а колона в дії.....це Найстрашніша зброя руSSкіх терористів...а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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21.12.2022 11:14 Відповісти
Очищуйте.

Найбільші гадюшники:

Мокшанський паханат.
ОПЗЖ
"Слуги".
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21.12.2022 11:17 Відповісти
Зрадниця Сніжана Чернова виявилася діючою депутаткою Куп'янської райради від "Слуги народу" і саме її особисто Володимир Зеленський у 2020 році призначив головою Куп'янської РДА.
У списку зрадників від "слуг" поповнення.

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21.12.2022 11:18 Відповісти
Співпадіння? Не думаю. Слуги секта зрадників на чолі з головним клоуном.
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21.12.2022 11:32 Відповісти
абсолютна правда
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21.12.2022 11:30 Відповісти
П..шь,п...шь,п...ь . В филиале АО ФСБ не знают кто на кого работает? Это ж как с ОП-хватай любого в чинах, не ошибешься - или консерва или бизнес и криминал крышует.
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21.12.2022 11:23 Відповісти
Так-так , і парламент і ОПу ще не забудьте добряче "пошерстити"-там кротів повно!
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21.12.2022 11:28 Відповісти
ТІЛЬКИ ЛІКВІДАЦІЯ СБУ - І ПЕРЕЗАПУСК КОНТРРОЗВІДКИ З НУЛЯ.

СБУ - був, є і буде філіалом ФСБ.
БО
кожен сбу-шник і прокурор мріє, щоб у нас було як в рашці і Білорусі - вертухайська зона.
вони світоглядно прихильні до ФСБ - тому схильні до колаборації і саботажу.
Те, що першими зняли Баканова і Вєнєдіктову - не випадковість, а закономірність.
Від зміни рил - суть не зміниться.
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21.12.2022 11:30 Відповісти
самоочищення..., якось не дуже віриться...., хто ж прийде та скаже, я негідник та зрадник, хочу покаятись..., особливо серед сбу, там агентура вже мохом поросла....
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21.12.2022 11:31 Відповісти
А Дєрьмак як здавав так і здає.....
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21.12.2022 11:33 Відповісти
Їх, сбушників, вчать брехати, навіть на поліграфі.
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21.12.2022 11:42 Відповісти
Предателей Херсона уже поймали? Или они вновь вернулись там рулить?
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21.12.2022 11:48 Відповісти
Вони всі в ОП.
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21.12.2022 12:29 Відповісти
Вчера Ермак
Сегодня єтот диванній боец
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21.12.2022 11:57 Відповісти
не прошло и 31 года... никогда такого не было и вот опять...
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21.12.2022 13:22 Відповісти
Ніхера не роблять тільки самоочищуються.
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21.12.2022 13:39 Відповісти
Рило, яке ніяк не засвітилося у боротьбі з корупцією за попередні роки служби в органах, неочікувано розвернуло бурхливу діяльність по боротьбі з корупцією без єдиного більш-менш відомого результату залишається рилом у скурвленій системі влади і не здатне в принципі на будь-які значущі дії по тій же боротьбі з корупцією а значить і зі зрадниками країни. З чого слідує що в дупі ми ще надовго і майже безперспективно адже вся влада залишається в руках покидьків і нікчем які прислуговують тим покидькам і суспільству зараз не до них.
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21.12.2022 13:56 Відповісти
Ворон ворону око не виклює, скільки вже можна самоочищатись?
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21.12.2022 14:51 Відповісти
Не может СБУ само себя очистить!

Так во время люстрации они из 35 тыс сотрудников люстрировано аж … 35 человек.

К очищению СБУ должно быть допущено « гражданское общество»- журналисты, и другие…
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21.12.2022 15:02 Відповісти
Велика надія про самоочищення СБУ, що в кінці кінців СБУ почне працювати на користь Держави, а не в якості прикриття особливих інтересів , всіляких зелених Мар'ян, колів -котлет, зеленого смороду різного штибу, Ваша справа- забезпечити безпеку держави- незалежно , хто буде при владі- Зелена пліснява, чи адекватні Громадяни. Альтернативи Вам нема-або ви з Україною, або ви лишаєтесь підспівувачами кварталу 95, Той цирк зелений минеться, а жити Вам серед людей... Вважайте та думайте, ви ж не кловани, мозок ніби не відіткнутий!
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21.12.2022 17:19 Відповісти
 
 