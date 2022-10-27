СБУ перевіряє працівників об’єктів критичної інфраструктури, щоб виявити агентів РФ

Українські правоохоронці відпрацьовують об’єкти критичної інфраструктури України, зокрема у сфері енергетики, щодо наявності серед співробітників людей, які потенційно можуть працювати з ворогом.

Про це в інтервʼю "Інтерфакс-Україна" розповів в.о. голови СБУ Василь Малюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Буквально на днях затриманий один зі співробітників однієї ТЕС, який займався нібито ремонтом. Насправді він передавав ворогу дані щодо актуальних координат енергетичних обʼєктів, а потім збирав результати обстрілів і передавав окупантам. Він вже дає викривальні покази", - зазначив Малюк.

За його словами, контррозвідувальним забезпеченням обʼєктів критичної інфраструктури (зокрема, обʼєктів енергетики) наразі займається Головне управління "І" СБУ.

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Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення збройними силами РФ вчинено 85 атак на об’єкти електроенергетики, з них 51 - у жовтні. За словами президента Володимира Зеленського, ракетами та дронами зруйновано понад третину енергетичної галузі України.