СБУ перевіряє працівників об’єктів критичної інфраструктури, щоб виявити агентів РФ
Українські правоохоронці відпрацьовують об’єкти критичної інфраструктури України, зокрема у сфері енергетики, щодо наявності серед співробітників людей, які потенційно можуть працювати з ворогом.
Про це в інтервʼю "Інтерфакс-Україна" розповів в.о. голови СБУ Василь Малюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Буквально на днях затриманий один зі співробітників однієї ТЕС, який займався нібито ремонтом. Насправді він передавав ворогу дані щодо актуальних координат енергетичних обʼєктів, а потім збирав результати обстрілів і передавав окупантам. Він вже дає викривальні покази", - зазначив Малюк.
За його словами, контррозвідувальним забезпеченням обʼєктів критичної інфраструктури (зокрема, обʼєктів енергетики) наразі займається Головне управління "І" СБУ.
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення збройними силами РФ вчинено 85 атак на об’єкти електроенергетики, з них 51 - у жовтні. За словами президента Володимира Зеленського, ракетами та дронами зруйновано понад третину енергетичної галузі України.
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Богуслаєв і Мова | Ірина Фаріон
https://youtu.be/pMjAUHF25bE
І кучмА ще не за ґратами…
Який здавав національні інтереси і розпоряджався національним спільним майном українців, як своїм….Ґонґадзе!!!!!!!!! Велика подяка і пошана Вам, пані Ірино, за Вашу просвітницьку працю
Вподобайки з Філадельфії 🇺🇲! Дякую пані Ірино!
Сказати що здивований, ні, це тільки одне лайно з цілої плеяди "червоних директорів", яке спіймали та які протягом усієї нашої незалежності знищували нашу державність, грабували, розпродували та "прихватизували" народне майно, причому майже на усіх рівнях. А саме образливе, що усі ниточки вели на гору а з низу була неймовірна підтримка "народних мас". Сподіваюся що війна, як це не важко усвідомлювати, як своєрідне чистилище, призведе до перезавантаження влади, виявить усіх зрадників та запроданців. Слава нації, смерть ворогам
Реєстрація: 09.06.2022
Головне, щоб це не набувало саме таких форм.
Потрібен розумний та виважений баланс у цих питаннях з оглядом на певні обставини. Порох це розумів і діяв відповідно.
Природньо, що наш "простий народ" цього не розуміє.
І це вже не кажучи, що реаальні радикальні дії, спонукатимуть суспіство до реальної громадянської війни. І тут не треба пояснювати хто і як цим скористується.
Може досі цирк для лохів робить ?
треба підняти усі документи фонду Держмайна. Вот за ці секрети і вбили чечетова і семенюк ‼️‼️‼️
Які Плани техприкриття галузі в ОП, така і особиста відповідальність!!
Шмигаль разом з Міненерго, МОЗ, Мінрегіо, Мінагрополітики, Мінтранс в курсі цих Планів!!!
Це ж, не тільки бабло косити …..та на засіданнях Уряду очам лупати…
Захисники України життям своїм її захищають, а міністри разом із замами та Прем'єрами із челяддю, за три роки….., жодного з них не мобілізували «чомусь» Центри комплектування на захист України ???
Можливо, вони в батальйонах Відня та Монако, як БЗДІЖенці?