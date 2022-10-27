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Новини Війна
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СБУ перевіряє працівників об’єктів критичної інфраструктури, щоб виявити агентів РФ

электрика,электроэнергия,електроенергія,електрика

Українські правоохоронці відпрацьовують об’єкти критичної інфраструктури України, зокрема у сфері енергетики, щодо наявності серед співробітників людей, які потенційно можуть працювати з ворогом.

Про це в інтервʼю "Інтерфакс-Україна" розповів в.о. голови СБУ Василь Малюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Буквально на днях затриманий один зі співробітників однієї ТЕС, який займався нібито ремонтом. Насправді він передавав ворогу дані щодо актуальних координат енергетичних обʼєктів, а потім збирав результати обстрілів і передавав окупантам. Він вже дає викривальні покази", - зазначив Малюк.

За його словами, контррозвідувальним забезпеченням обʼєктів критичної інфраструктури (зокрема, обʼєктів енергетики) наразі займається Головне управління "І" СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог знову обстріляв об’єкти інфраструктури: енергетики змушені вводити жорсткіші обмеження, - ОП

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення збройними силами РФ вчинено 85 атак на об’єкти електроенергетики, з них 51 - у жовтні. За словами президента Володимира Зеленського, ракетами та дронами зруйновано понад третину енергетичної галузі України.

Автор: 

перевірка (1231) СБУ (12809) інфраструктура (491) Малюк Василь (99)


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Топ коментарі
+7
я не спорю, в СБУ есть нормальные люди. но 80% - это клановые *****, у которых папа/мама полковники и пристроили на работу. простому смертному попасть в академию было нереально. я пробовал, отвечаю.
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27.10.2022 18:04
+6
40% раша розбомбила, тепер дійшло СБУ, що потрібно шукати навідників.
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27.10.2022 17:52
+6
Йшов 8 рік війни в країні...
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27.10.2022 17:59
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Маркери колобарантів
Богуслаєв і Мова | Ірина Фаріон

https://youtu.be/pMjAUHF25bE
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27.10.2022 17:46 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCHAycKyzE_MaPJoox0ERPiQ Ірина Демків https://www.youtube.com/watch?v=pMjAUHF25bE&lc=UgxcJVr9ROj-TsclPFJ4AaABAg 2 часа назад (изменено)

І кучмА ще не за ґратами…
Який здавав національні інтереси і розпоряджався національним спільним майном українців, як своїм….Ґонґадзе!!!!!!!!! Велика подяка і пошана Вам, пані Ірино, за Вашу просвітницьку працю
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27.10.2022 17:51 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCqCupuEURL9zP1S0IhS-HYw serjss62 https://www.youtube.com/watch?v=pMjAUHF25bE&lc=UgyTGj_hJpbzSDmKFAp4AaABAg 50 минут назад

Вподобайки з Філадельфії 🇺🇲! Дякую пані Ірино!

Сказати що здивований, ні, це тільки одне лайно з цілої плеяди "червоних директорів", яке спіймали та які протягом усієї нашої незалежності знищували нашу державність, грабували, розпродували та "прихватизували" народне майно, причому майже на усіх рівнях. А саме образливе, що усі ниточки вели на гору а з низу була неймовірна підтримка "народних мас". Сподіваюся що війна, як це не важко усвідомлювати, як своєрідне чистилище, призведе до перезавантаження влади, виявить усіх зрадників та запроданців. Слава нації, смерть ворогам
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27.10.2022 17:58 Відповісти
На шо рекламувати цю комсомолку та керівничку "клуба интернациональной дружбы" ?
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27.10.2022 18:12 Відповісти
Добить вже, КАЦАП, лозунги оккупантов толкать ‼️

Реєстрація: 09.06.2022
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27.10.2022 18:19 Відповісти
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27.10.2022 18:20 Відповісти
Я раніше її часто дивився не зважаючи на те, що вона завжди на Пороха ядом ригає але після того як один з її випусків на геть іншу тему вона знов зачепила Пороха і "присвітила" йому літерально половину цього випуску, я остаточно вирішив для себе, що це хвора людина незважаючи на її численні наукові праці. Можу навіть сказати дуже не погані.
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27.10.2022 21:07 Відповісти
« у каждого свои недостатки» ( в джазе только девушки) а Фарион не любит пороха 🤣
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28.10.2022 01:44 Відповісти
« у каждого свои недостатки»
Головне, щоб це не набувало саме таких форм.
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28.10.2022 06:40 Відповісти
А ти її ніколи не порівнював з "Любов"ю Яровою"? Ті самі "більшовицькі" замашки! "Хто не з нами - той проти нас!" "Залізною рукою заженемо людство у щастя!" Я вже тут Софії не раз писав - я шаную її погляди Але не "методи"! Бо вона своїм "більшовизмом" ********** від себе масу прибічників українства! І саме це використовують в боротьбі з ним прибічники "русскава мира"!!!
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28.10.2022 08:21 Відповісти
Звичайно не без цього. А головне її інтелект (який муушу визнати значно вище середнього) дивним чином не хоче цього розуміти. Мабуть тупо заздрить комусь....))
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28.10.2022 08:29 Відповісти
Не знаю! Скоріш всього вона сама цього не розуміє - все-таки "більшовицьке" виховання у нас діяло з 1917-го А за цей час і Фаріон народилася і виросла І виховували її такі самі "більшовики", як і інших Ти ж пам"ятаєш казку Шварца про "дракона"? Не виключено, що і Фаріон може стать таким самим "драконом" (за певних обставин) Тільки він буде не червоним, і з серпом і молотом та п"ятикутною зіркою на лобі, а "жовто-блакитним" і з "тризубом" Адже перебування при владі може штовхнуть і на такі кроки, які можуть не буть сприйнятними нею на період "довладдя" (чи першій стадії перебування при ній) Нацисти теж не зразу прийшли до "остаточного вирішення єврейського питання" шляхом газових камер та крематоріїв Вони починали з можливого переселення євреїв на Мадагаскар! От і пані Фаріон, прийшовши до влади, може постать перед бажанням "навести порядок" саме "більшовицькими" методами (а вона до цього має уже нахил) Порошенко міг піти цим шляхом (і йому-б люди "простили" - бо тоді відповідальність за наслідки була-б знята з них і перекладена на нього) Більш того - частина його противників навіть підтримала-б його в цьому! Однак він не захотів стать "драконом"! Відкрию "таємницю" - частина виборців підсвідомо саме за це ненавидить його - бо він їх у 2019-му поставив перед вибором (тобто не захотів брать на себе відповідальність за цей "вибір") Вони "вибрали" , але виявилося, що їх "вибір" був хибним І тепер вони цього Порошенку простить не можуть! От така парадоксальна сутність людської психіки
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28.10.2022 09:10 Відповісти
Ну що я можу додати - так воно і є!
Потрібен розумний та виважений баланс у цих питаннях з оглядом на певні обставини. Порох це розумів і діяв відповідно.
Природньо, що наш "простий народ" цього не розуміє.
І це вже не кажучи, що реаальні радикальні дії, спонукатимуть суспіство до реальної громадянської війни. І тут не треба пояснювати хто і як цим скористується.
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28.10.2022 11:42 Відповісти
ШО!!!! Так СБУ и есть подразделение ФСБ!!!
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27.10.2022 17:48 Відповісти
40% раша розбомбила, тепер дійшло СБУ, що потрібно шукати навідників.
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27.10.2022 17:52 Відповісти
Зачем это говорить, а не молча своими обязанностями заниматься?Идиоты конченные!
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27.10.2022 17:53 Відповісти
Пиар-наше всьо.
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27.10.2022 17:55 Відповісти
Цим треба було займатись давним-давно. завжди. А не влаштовувати піар акцію. Пізновато пити боржомі.
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27.10.2022 18:00 Відповісти
Йшов 8 рік війни в країні...
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27.10.2022 17:59 Відповісти
а раньше просто дрочили долбоебы ?
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27.10.2022 18:02 Відповісти
СБУ не в курсі ЩО УСЯ КРИТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА В РУКАХ ВОРОГІВ? Хто ім продавав обленерго , облгаз, водоканал ?ДЕ зараз Бабаков, Ахметов, шуфріч, бойко, суркіс ‼️‼️‼️

Може досі цирк для лохів робить ?

треба підняти усі документи фонду Держмайна. Вот за ці секрети і вбили чечетова і семенюк ‼️‼️‼️
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27.10.2022 18:03 Відповісти
я не спорю, в СБУ есть нормальные люди. но 80% - это клановые *****, у которых папа/мама полковники и пристроили на работу. простому смертному попасть в академию было нереально. я пробовал, отвечаю.
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27.10.2022 18:04 Відповісти
Мабуть таки СБУ ознайомилися та зрозуміли ЗАКОН УКРАЇНИ "Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період" від 2006 року, і «дивні» дії або БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ, як міністрів із заступниками, так і держсекретарів із замами цих органів влади, за три роки!!!
Які Плани техприкриття галузі в ОП, така і особиста відповідальність!!
Шмигаль разом з Міненерго, МОЗ, Мінрегіо, Мінагрополітики, Мінтранс в курсі цих Планів!!!
Це ж, не тільки бабло косити …..та на засіданнях Уряду очам лупати…
Захисники України життям своїм її захищають, а міністри разом із замами та Прем'єрами із челяддю, за три роки….., жодного з них не мобілізували «чомусь» Центри комплектування на захист України ???
Можливо, вони в батальйонах Відня та Монако, як БЗДІЖенці?
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27.10.2022 18:16 Відповісти
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27.10.2022 18:17 Відповісти
Агенты рф выявляют агентов рф .
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27.10.2022 18:40 Відповісти
Не проще было созвониться??
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27.10.2022 18:42 Відповісти
Виявляється, що ОП, ВР, ГПУ, ДБР, СБУ, МВС - НЕ "критичні інфраструктури", бо їх ніхто не перевіряє...
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27.10.2022 18:57 Відповісти
Агенти дякують малюку за попередження
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27.10.2022 19:31 Відповісти
 
 