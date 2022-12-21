Шойгу намекнул о новом наступлении на Украину

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что целями частичной мобилизации являются новые наступательные действия в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ, которые цитируют Шойгу во время его выступления на коллегии Минобороны РФ.

"Частная мобилизация проведена для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения дальнейших наступательных действий", - сказал российский министр.

Напомним, что советник Минобороны Сергей Кузан заявлял, что вторая попытка масштабного наступления на Киев в планах россиян, поскольку у них цель - полное уничтожение Украины.

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Ранее о вероятности повторного наступления россиян заявлял главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, РФ готовит около 200 тысяч новых солдат и пойдет в наступление, которое может произойти и на Донбассе или с юга или с территории Беларуси.