Шойгу намекнул о новом наступлении на Украину
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что целями частичной мобилизации являются новые наступательные действия в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ, которые цитируют Шойгу во время его выступления на коллегии Минобороны РФ.
"Частная мобилизация проведена для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения дальнейших наступательных действий", - сказал российский министр.
Напомним, что советник Минобороны Сергей Кузан заявлял, что вторая попытка масштабного наступления на Киев в планах россиян, поскольку у них цель - полное уничтожение Украины.
Ранее о вероятности повторного наступления россиян заявлял главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, РФ готовит около 200 тысяч новых солдат и пойдет в наступление, которое может произойти и на Донбассе или с юга или с территории Беларуси.
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Росіяни розгортають поблизу Москви системи ППО. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3388380
Или это как Гаспадин Песков...
наприклад, прилетiла до нас одна ракета, значить до них прилетить 10 у склади.
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В этом смысле Гитлер был намного честнее фашистов 21-го века. Он не прятался за словами о защите и спасении, а говорил прямо - "Я пришел захватить вашу землю, а вас убить".
А эти жопом крутят - и пограбить всласть получить и честное выражение лица сохранить.
"вс рф в ходе сво добились САМОЙ НИЗКОЙ ЛЕТАЛЬНОСТИ за всю историю военной медицины )))
чёто почти 100 000 дохлых руцких так не думают...ибо ваще уже не думают...ибо никогда не думали))
Один госпиталь - 500 свинособак. Ракету туди для погiршення статистики Шойгу.
повторю, потери не скрывают, их не озвучивают, дабы не порадовать врага и дураков...
Зато у Украины цель - уничтожение кацапосвиней и освобождение окупирванных территорий Украины. А вот потом, уничтожение фашистского каганата московии!
подкоп до Гааги сделают?
Наступите хіба що на свій - конєц .