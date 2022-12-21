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Шойгу намекнул о новом наступлении на Украину

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шойгу

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что целями частичной мобилизации являются новые наступательные действия в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ, которые цитируют Шойгу во время его выступления на коллегии Минобороны РФ.

"Частная мобилизация проведена для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения дальнейших наступательных действий", - сказал российский министр.

Напомним, что советник Минобороны Сергей Кузан заявлял, что вторая попытка масштабного наступления на Киев в планах россиян, поскольку у них цель - полное уничтожение Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разведывательный батальон из оккупированного Крыма отказался воевать против Украины, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Ранее о вероятности повторного наступления россиян заявлял главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, РФ готовит около 200 тысяч новых солдат и пойдет в наступление, которое может произойти и на Донбассе или с юга или с территории Беларуси.
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Топ комментарии
+58
Что и требовплось доказать. Лишний раз подтвердил *********** всяких экспердов Аристовичей\Ждановых и прозорливость Залужного с Забродским.
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21.12.2022 15:34
+57
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21.12.2022 15:37
+33
Відсосеш ти клоун в лампасах батога Українського
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21.12.2022 15:34
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Де юрта з шаманами??? Я тебе питаю, Задрапетич!!!!
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21.12.2022 15:34 Ответить
У оленя течка? Что-то он буянит...
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21.12.2022 15:34 Ответить
Відсосеш ти клоун в лампасах батога Українського
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21.12.2022 15:34 Ответить
Шойгу и вся ************ рать пытается языком облызать собственную дупу.... ну ну шею не сверните с переломом шейных позвонков дегенераты лучше венки и гробик с ****** обсудите сценарий его похорон.... ему ЭТО ближе и нужнее и РЕАЛЬНОСТЬ СКОРАЯ...
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21.12.2022 17:02 Ответить
и да интересное "наступление" в свете ЭТОЙ новости ТУТ
Росіяни розгортають поблизу Москви системи ППО. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3388380
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21.12.2022 17:05 Ответить
Что и требовплось доказать. Лишний раз подтвердил *********** всяких экспердов Аристовичей\Ждановых и прозорливость Залужного с Забродским.
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21.12.2022 15:34 Ответить
А арестович на якому фронті воює!
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21.12.2022 15:39 Ответить
на 95 Квартальном
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21.12.2022 15:44 Ответить
на передовом - передавать первым все шо в голову зашло (вдруг угадает))
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21.12.2022 15:45 Ответить
на ютубовском, вместе с Фейганом
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21.12.2022 16:05 Ответить
Арестовича благодаря Фейгину многие из рф смотрят, для них хоть какая-то альтернатива информации и холодный душ после расеянских пропагандонов, поэтому не зря болтают.
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21.12.2022 20:10 Ответить
Все верно.
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21.12.2022 21:24 Ответить
Главное чтоб его подкаченый зятек в окопах был.
Или это как Гаспадин Песков...
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21.12.2022 15:35 Ответить
Готуйте нові 100 тис. чорних пакетів
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21.12.2022 15:36 Ответить
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21.12.2022 15:37 Ответить
Что он такое страшное с ним сделает?
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21.12.2022 16:07 Ответить
Это уже работа наших славных ВСУ, чтобы кацапов не было. Вообще.
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21.12.2022 16:21 Ответить
Они убьются об стену.
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22.12.2022 00:06 Ответить
До последней свинособаки
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21.12.2022 15:37 Ответить
та десь лимонiв 5 йим не страшно, вони скажуть що так завжди було нормально. Число дохлякiв неважливо. Краще прийняти стратегiю гарантованойи ответки. По прейскуранту - десять за один.

наприклад, прилетiла до нас одна ракета, значить до них прилетить 10 у склади.
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21.12.2022 22:00 Ответить
Расія - підоРасія.
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21.12.2022 15:38 Ответить
Натякай не натякай підеш на *** так і знай,- у ті кокой натякальщік 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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21.12.2022 15:38 Ответить
фанерный маршал ))
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21.12.2022 15:38 Ответить
"...Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военные РФ своими действиями в ходе "спецоперации" спасают украинцев "от геноцида и террора".
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В этом смысле Гитлер был намного честнее фашистов 21-го века. Он не прятался за словами о защите и спасении, а говорил прямо - "Я пришел захватить вашу землю, а вас убить".
А эти жопом крутят - и пограбить всласть получить и честное выражение лица сохранить.
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21.12.2022 15:41 Ответить
Гитлер не был лапочкой. Если про честность, то он, например, оьещал удовлетвориться одним регионом Чехословакии (Судеты?), но оккупировал всю Чехословакию, а потом и пол-Европы.
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21.12.2022 15:53 Ответить
Шаман не до кінця -- іму б у бубен вдарити .
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21.12.2022 15:42 Ответить
Шаман за неправильний прогноз погоди,недавно в бубен заробив...
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22.12.2022 08:11 Ответить
Скоріше попруть по трьох напрямках одночасно...орда.
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21.12.2022 15:42 Ответить
цитата от шойги )))
"вс рф в ходе сво добились САМОЙ НИЗКОЙ ЛЕТАЛЬНОСТИ за всю историю военной медицины )))
чёто почти 100 000 дохлых руцких так не думают...ибо ваще уже не думают...ибо никогда не думали))
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21.12.2022 15:43 Ответить
шойга-тайга имеет ввиду раненіх, но и єто физдеж ,смертность огромная еще на пути евакуации ,а потом еще и в больничках будь здоров
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21.12.2022 16:18 Ответить
если бы они еще собирали своих раненных которые додыхают потом на полях...
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21.12.2022 16:28 Ответить
та вони повиганяли цивiльних з госпиталей на окупованих терiторiях, звicно шо смертнiсть трохи краще нiж без них.

Один госпиталь - 500 свинособак. Ракету туди для погiршення статистики Шойгу.
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21.12.2022 22:03 Ответить
потери не скрывают, из невозможно скрыть, ибо у каждого кто-то из родных, знакомых или друзй воюет, кто-то ранен, а кого-то и не увидят больше.
повторю, потери не скрывают, их не озвучивают, дабы не порадовать врага и дураков...
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22.12.2022 11:20 Ответить
поскольку у них цель - полное уничтожение Украины ...
Зато у Украины цель - уничтожение кацапосвиней и освобождение окупирванных территорий Украины. А вот потом, уничтожение фашистского каганата московии!
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21.12.2022 15:51 Ответить
Еще один шаг шойгу к Гааге. путин вероятно будет сидеть с пригожиным в одной камере, выбираем "пару" для шойгу, Лавров?
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21.12.2022 16:07 Ответить
Учитывая,какой Пригожин знатный х@есос,все захотят с ним в одной камере сидеть.😉
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21.12.2022 16:34 Ответить
Как жэ они в Гаагу попадут из осаждьонной маасквы?
подкоп до Гааги сделают?
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21.12.2022 21:43 Ответить
Путiн буде сидiти з солсберiйськими шпилями
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21.12.2022 22:05 Ответить
ішов би ти краще оленів пасти баран безрогий
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21.12.2022 16:10 Ответить
короче вафли
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21.12.2022 16:13 Ответить
Тебе?
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21.12.2022 16:19 Ответить
таких кацапских палкаводцев кацапских Украине надо беречь,где еще таких плугов найтти в кацапен армии что аки бараны переть напролом и счесываються об оборону,я лично ожидаю поскоре наступлении кацапов на киев,хотя сам киевлянин,чем быстрее попрут тем быстрее опять пососут возле киева)а второго такого сеанса миньета козломордые не вынесут.
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21.12.2022 17:29 Ответить
А что, кацапское наступление останавливалось??? Они прут, но выхватывают *****.
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21.12.2022 16:20 Ответить
Уже не прут, а дохнут под ударами ВСУ.
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21.12.2022 16:24 Ответить
та то расходники для смазки
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21.12.2022 22:06 Ответить
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22.12.2022 07:20 Ответить
Таки "наступают", полгода Бахмут берут!
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22.12.2022 07:27 Ответить
Лавров не доживет
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21.12.2022 16:20 Ответить
Лавров останнім часом таке хрень несе ( особливо про туалети за кордоном), що явно під дурня косить. Думає в дурці відсидітися.
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21.12.2022 17:24 Ответить
Тувинский *******.
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21.12.2022 16:30 Ответить
по вашему мы к шашлыкам готовимся? И ждите, пока асфальт не положат опять новенький, вы же люди!
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21.12.2022 16:35 Ответить
Угу ,, утилізували в Україні свої елітні частини , спалили 3000 тис новітніших танків , вистріляли бк , тепер самий момент і - наступати . .
Наступите хіба що на свій - конєц .
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21.12.2022 16:36 Ответить
В акадэмии генеральнова штаба им. Фрунзэ учили в таких случаях наступать на попутных машынах.
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21.12.2022 21:59 Ответить
Шойгу спешит раскинуть мозгами.
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21.12.2022 16:37 Ответить
Коли Залужний натякне про наступ ЗСУ, чи його вже не буде ?
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21.12.2022 16:40 Ответить
Так він в тому інтерв'ю Економіст і сказав же не тільки про плани ворога, а натякнув на нашу наступальну операцію, яка, дослівно, на підході.
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21.12.2022 16:44 Ответить
Невже в защоканців іще є місце в роті для третього прутня?
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21.12.2022 16:54 Ответить
Там місця по гланди і далі.
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21.12.2022 16:58 Ответить
********, или *******??? Даже не знаю, как охарактеризовать...
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21.12.2022 17:03 Ответить
Шо ещё одну партию олений ношёл?
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21.12.2022 17:22 Ответить
Ти , чорножопий, давай скоріше копай окопи в Криму, та облаштовує про біля мацкви, бо твої й.бані куранти можуть не бемкнути на новий рік. Наступатєть х.ев.
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21.12.2022 17:28 Ответить
Як каже Петро Олексіович Порошенко, Джавелінів та Стингерів в Україні хвате на увесь рюZZkій Мавзолєй чЛжніна Сраліна...🦍🦍🦍👹👹👹🔥💥🔥💥🔥💥
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21.12.2022 17:29 Ответить
Шкода що на 10 місяць війни в людей гівна в голові снують.Якось перестали думати і розуміти інфу.Все розуміють на пряму...
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21.12.2022 18:08 Ответить
Десь читав - міністр вбивст рф. Так і є.
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21.12.2022 17:40 Ответить
За щоку захотів?
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21.12.2022 17:44 Ответить
А в цей час клоуни виділяють мільярди на будівництво доріг, для єрмаків і татарових війна давно закінчилась
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21.12.2022 19:09 Ответить
Аленье гавно ты шайгу!!!
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21.12.2022 20:31 Ответить
Ха ха ха))Добре що сказав до приїзду нашого президента в Штати))Тепер американці порахують яку саме зброю ще надати,щоб 1,5 млн. так не страждали довго від поганої погоди,забезпечення та негостиприйомства від укропів)))
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21.12.2022 21:15 Ответить
Можна подумати,це чмо щось там вирішує.
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21.12.2022 21:18 Ответить
алень вже наступив на свое дерміще
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21.12.2022 21:44 Ответить
алінєвод запаса шойгу, іді к йбєнєй матєрі.
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21.12.2022 21:57 Ответить
эта поездка зеленского в сша...неспроста...тревожные предчувствия....
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21.12.2022 22:54 Ответить
 
 