Шойгу натякнув про новий наступ на Україну

Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що цілями часткової мобілізації є нові наступальні дії в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ, які цитують Шойгу під час його виступу на колегії Міноборони РФ.

"Часткова мобілізація проведена для стабілізації обстановки, захисту нових територій та проведення подальших наступальних дій", - сказав російський міністр.

Нагадаємо, що радник Міноборони Сергій Кузан заявляв, що друга спроба масштабного наступу на Київ є в планах росіян, оскільки в них на меті - повне знищення України.

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Додамо, раніше про ймовірність повторного вторгнення росіян заявляв головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За його словами, РФ готує близько 200 тисяч нових солдатів і піде в наступ, який може статися і на Донбасі або ж з півдня чи з території Білорусі.