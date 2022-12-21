Шойгу натякнув про новий наступ на Україну
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Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що цілями часткової мобілізації є нові наступальні дії в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ, які цитують Шойгу під час його виступу на колегії Міноборони РФ.
"Часткова мобілізація проведена для стабілізації обстановки, захисту нових територій та проведення подальших наступальних дій", - сказав російський міністр.
Нагадаємо, що радник Міноборони Сергій Кузан заявляв, що друга спроба масштабного наступу на Київ є в планах росіян, оскільки в них на меті - повне знищення України.
Додамо, раніше про ймовірність повторного вторгнення росіян заявляв головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За його словами, РФ готує близько 200 тисяч нових солдатів і піде в наступ, який може статися і на Донбасі або ж з півдня чи з території Білорусі.
Будь ласка, зачекайте...
Росіяни розгортають поблизу Москви системи ППО. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3388380
Или это как Гаспадин Песков...
наприклад, прилетiла до нас одна ракета, значить до них прилетить 10 у склади.
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В этом смысле Гитлер был намного честнее фашистов 21-го века. Он не прятался за словами о защите и спасении, а говорил прямо - "Я пришел захватить вашу землю, а вас убить".
А эти жопом крутят - и пограбить всласть получить и честное выражение лица сохранить.
"вс рф в ходе сво добились САМОЙ НИЗКОЙ ЛЕТАЛЬНОСТИ за всю историю военной медицины )))
чёто почти 100 000 дохлых руцких так не думают...ибо ваще уже не думают...ибо никогда не думали))
Один госпиталь - 500 свинособак. Ракету туди для погiршення статистики Шойгу.
повторю, потери не скрывают, их не озвучивают, дабы не порадовать врага и дураков...
Зато у Украины цель - уничтожение кацапосвиней и освобождение окупирванных территорий Украины. А вот потом, уничтожение фашистского каганата московии!
подкоп до Гааги сделают?
Наступите хіба що на свій - конєц .