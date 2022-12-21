Зеленский прибыл в Вашингтон. ВИДЕО+ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в столицу США в Вашингтон.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Сегодня я – в Вашингтоне, чтобы поблагодарить американский народ, Президента и Конгресс за столь необходимую поддержку. А также продолжить сотрудничество для приближения нашей победы. Проведу ряд переговоров по укреплению устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с Президентом США Джозефом Байденом обсудим двустороннее сотрудничество Украины и Соединенных Штатов Америки", - сообщил Зеленский в фейсбуке.
"В следующем году мы должны вернуть украинский флаг и свободу всей нашей земле, всем нашим людям", - подчеркнул президент.
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+13 Малий Бешкетник
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може це літак для військових не бойових справ - наприклад супровід або навіть доставка делегацій
х/з...могли і перебільшити и трохи прикрасити новину...
ВІдгадка: "Зустріч Зеленського з Байденом"
десь є... буде більше фото роздивимось
https://t.me/FastFocus/39453
Балаган Байдену не потрібен - тільки картинка що ніякого кримінального переслідування його сина в Україні немає.
Президент країни-лідера вільного світу зустрічає артиста з корпоративів, що став президентом воюючої країни завдяки телевізору і представляє народ України..
І за що доля так з нами обійшлась…