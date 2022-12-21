Зеленский прибыл в Вашингтон. ВИДЕО+ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в столицу США в Вашингтон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Сегодня я – в Вашингтоне, чтобы поблагодарить американский народ, Президента и Конгресс за столь необходимую поддержку. А также продолжить сотрудничество для приближения нашей победы. Проведу ряд переговоров по укреплению устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с Президентом США Джозефом Байденом обсудим двустороннее сотрудничество Украины и Соединенных Штатов Америки", - сообщил Зеленский в фейсбуке.





"В следующем году мы должны вернуть украинский флаг и свободу всей нашей земле, всем нашим людям", - подчеркнул президент.

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