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Зеленский прибыл в Вашингтон. ВИДЕО+ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в столицу США в Вашингтон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский прибыл в Вашингтон 01

"Сегодня я – в Вашингтоне, чтобы поблагодарить американский народ, Президента и Конгресс за столь необходимую поддержку. А также продолжить сотрудничество для приближения нашей победы. Проведу ряд переговоров по укреплению устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с Президентом США Джозефом Байденом обсудим двустороннее сотрудничество Украины и Соединенных Штатов Америки", - сообщил Зеленский в фейсбуке.

Зеленский прибыл в Вашингтон 02
Зеленский прибыл в Вашингтон 03

"В следующем году мы должны вернуть украинский флаг и свободу всей нашей земле, всем нашим людям", - подчеркнул президент.

Зеленский прибыл в Вашингтон 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ожидают, чтобы Зеленский подтвердил, что поддерживает американский закон о признании России государством-агрессором, - CNN

Зеленский Владимир (20232) США (26409)


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Топ комментарии
+13
А де ж Єрмачок?
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21.12.2022 20:55
+11
За ним выслали американский самолёт - попробуй сбей. Респект.
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21.12.2022 21:08
+8
По трапу спускається, куди там без нього..
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21.12.2022 20:57
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Татаров та Єрмак разом з ним на базі
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21.12.2022 20:58 Ответить
З понту він прямо з окопу.
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21.12.2022 20:58 Ответить
Таки да! Він був в Бахмуті, а ти в пороха клозєти миєш!
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21.12.2022 21:28 Ответить
За таку відданість візьми канхветку від ЗЕ. Заробив.
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21.12.2022 22:08 Ответить
Андрюша на горизонте, ну как же без него?!
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21.12.2022 22:18 Ответить
Перечитав що ви написали , закурив би але не курю
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21.12.2022 20:59 Ответить
А я пішла
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21.12.2022 21:51 Ответить
Я тед не курю Але коли читаю коментарі цього "хлюста" - завжди матюкаюсь Коли "це" було ще не "подвійним Вовкою" а "Лео Котом" то рвав сраку прот паороха та за зеленського - аж із штанів вискакував А тепер тут трохи не "порохоботом" себе озиціонує!
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21.12.2022 22:13 Ответить
Татаров та Єрмак разом з ним на базі
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21.12.2022 20:59 Ответить
якщо ти довбодятел, то це назавжди...
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21.12.2022 21:04 Ответить
Якщо є отакі видимі причуди, то 100% дебіл дорвався до влади
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21.12.2022 21:05 Ответить
Твій президент - Овоч ! Потвора ти немита ! Чому присіла в Англії , а не в рідній немитій гавані ?! Біженка , ти ж працювати не підеш бо втратиш виплати , але бухаєте ви знатно що страшно на вас дивитись
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21.12.2022 21:20 Ответить
Ето да, шо завість з людями дєлаєть
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21.12.2022 21:52 Ответить
Якийсь не зрозумілий суржик , напевно теж жити по-новому хотіли
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21.12.2022 21:58 Ответить
А де ж Єрмачок?
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21.12.2022 20:55 Ответить
По трапу спускається, куди там без нього..
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21.12.2022 20:57 Ответить
Так, а за ним агрохімія. Корпоратив.
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21.12.2022 21:05 Ответить
спускаеться по трапу останне фото дав фору метрів 30 відстань щоб відпочив від нього трохи
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21.12.2022 21:03 Ответить
Дєрьмак по трапу спускається. Хіба не видно?
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21.12.2022 21:36 Ответить
В Америці військові літаки біло-сині?
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21.12.2022 20:57 Ответить
різні... а шо за інтерес? )))
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21.12.2022 21:00 Ответить
Була новина тут, що чмоня полетів на американському військовому літаку.
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21.12.2022 21:06 Ответить
ааа...ну може дійсно не всі військові літакі однаково забарвлені-замасковані...
може це літак для військових не бойових справ - наприклад супровід або навіть доставка делегацій
х/з...могли і перебільшити и трохи прикрасити новину...
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21.12.2022 21:12 Ответить
фото 3..а з ким це він зустрівся у штатах???
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21.12.2022 20:59 Ответить
Може там наші військові проходять навчання, то приїхали на власні очі подивитись на небритого, немитого тільки з окопу вискоченого чмоніка
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21.12.2022 21:09 Ответить
Вас підарасів жопа не ризінова , славно лопають аж з за поребрика чутно як дізнались про приїзд нашого президента на американському борту і оголошену допомогу
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21.12.2022 21:15 Ответить
теплої мівіни йому принесли?
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21.12.2022 21:22 Ответить
Ну да, а то арахламідія не вміє заварювать.
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21.12.2022 21:40 Ответить
Телеканал Еспресо повідомив, що на 21:30 запланована спільна прес-конфа Байдена і Зе; і що вони її транслюватимуть наживо. Хоча - час може зміститися: судячи з усього, літак з Зе запізнився з прибуттям в Вашингтон.
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21.12.2022 21:00 Ответить
Наче 21:00 - прибуття в Білий дім, в21:30 - двосторонні переговори, 23:30 - прес-конференція.
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21.12.2022 21:13 Ответить
Загадка: "Ни окон, ни дверей - полна жопа огурцов"!
ВІдгадка: "Зустріч Зеленського з Байденом"
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21.12.2022 22:15 Ответить
Надіюсь там розуміють з ким мають справу і все вже давно відзнято, якщо він буде креативити й імпровізувати то "мама дорогая"
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21.12.2022 21:02 Ответить
Опудало, косить під воїна, а виглядає як жлоб.
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21.12.2022 21:04 Ответить
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21.12.2022 21:19 Ответить
ти пишеш, як кацап! Здрисни на болота!
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21.12.2022 21:37 Ответить
Ти є довбойоб і це не припущення.
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22.12.2022 13:02 Ответить
Шо значить виглядає, такоє я
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21.12.2022 21:54 Ответить
На Прямому телеканалі дивлюся відео... д'Єрмака не побачив...
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21.12.2022 21:06 Ответить
на останньому фото з трапу викатується
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21.12.2022 21:14 Ответить
ніби не схожий
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21.12.2022 21:20 Ответить
думаю завгосп його одного б не відпустив...
десь є... буде більше фото роздивимось
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21.12.2022 21:25 Ответить
справді, є
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21.12.2022 21:56 Ответить
так. є.... на середньому з трьох нижніх))) дуже добре видно..

https://t.me/FastFocus/39453
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21.12.2022 23:16 Ответить
100% Єрмак
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21.12.2022 21:53 Ответить
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21.12.2022 23:19 Ответить
Ермак на трапе
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21.12.2022 23:20 Ответить
Вважаю,що кпини в даному випадку є недоречними.Він представляє Україну,і тут нема чого додати.Йому домовитися й привезти військової допомоги ще більше,а головне заручитися ще більшою підтримкою .Так і буде.
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21.12.2022 21:06 Ответить
Так. Я особисто очікую від цього візиту гарні новини. Очікую допомогу та НАШУ ПЕРЕМОГУ!) Нехай в нас все буде добре!) Завжди.
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21.12.2022 22:30 Ответить
За ним выслали американский самолёт - попробуй сбей. Респект.
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21.12.2022 21:08 Ответить
Аби не договорняк, а фітіль
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21.12.2022 21:55 Ответить
Нужно было Поворознюка с собой захватить.
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21.12.2022 21:13 Ответить
Де Скумбрія, де Завгосп ? 😁
Балаган Байдену не потрібен - тільки картинка що ніякого кримінального переслідування його сина в Україні немає.
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21.12.2022 21:14 Ответить
Дайте ему костюм. Позорище,***....
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21.12.2022 21:20 Ответить
закрий рота позорище...
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21.12.2022 21:35 Ответить
Вова - колонізатор приїхав... заставимо американців аплодувати стоячи УКРАЇНІ.. аплодувати до нестями і сльозми від щастя захлинатися
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21.12.2022 21:20 Ответить
Мог бы всё таки костюм надеть.
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21.12.2022 21:29 Ответить
нарушение всех протоколов...куда наши службы смотрят....хотя может несистемность это неплохо...хз
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21.12.2022 22:09 Ответить
Молодець! Дуже важливий візит! Нехай йому Бог помагає!
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21.12.2022 21:30 Ответить
Фантасмагорія…
Президент країни-лідера вільного світу зустрічає артиста з корпоративів, що став президентом воюючої країни завдяки телевізору і представляє народ України..
І за що доля так з нами обійшлась…
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21.12.2022 21:41 Ответить
Україну представляє не українець. Парадокс.
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21.12.2022 21:46 Ответить
И Маркарова, патла левацкая тут как тут, при США....то политику левацкую в Украине навязывала...короче мутная мадам....
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21.12.2022 21:42 Ответить
Цікаво, це тільки мені соромно дивитися на це мохнориле Zелене ЧМО?
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21.12.2022 22:11 Ответить
зелене чмо так і не вдягло пристойне вбрання... так, можна виїхати з кривого рогу, але кривий ріг - він завжди у тобі, навіть у вашінгтоні...
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21.12.2022 22:58 Ответить
Ви вважаєте, що в оточенні голови держави немає спеців по етикету? Ви - осел, перш, ніж його вдягнули - довго і міцно думали... ви, мабуть, не помічали, як вдягаютсья зараз голови держав, що воюють. Так що - освічуйтеся. ПРошу замітити - я не люблю Зеленського, але сьогодні - він ПРЕЗИДЕНТ моєї країни, іншого немає. Так що ви - або мразота ворожа, або просто дурень. А можливо - разом.
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21.12.2022 23:24 Ответить
Такі самі думали, як і ті, що обирали це опудало президентом: барани одноклітинні.
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22.12.2022 13:05 Ответить
віслюк й дурень разом - це ви: на відміну від вас, дурня, я не раз бачив, як вбираються президенти воюючих країн: так ось, неповажний добродію, вони вбираються відповідно до КОНКРЕТНОЇ ситуації, у якій перебувають: так, буш-молдший на палубі авіаносця вбраний у casual, альберто фугіморі (ви тупий, ви не знаєте, хто це) під час короткотермінової війний з якимсь зі своїх сусідів вбирався у камуфляж й високі чоботи, але не одному й не іншому на думку не спадало перед своїми парламентами виходити у спортивному костюмі. і саме тому, йолопе ви остатній, що у них у штаті таки БУЛИ специ з етикету!! усюди ходити у спортивах, демонстурючи підтримку (я, правду кажучи, й не знаю, що тупа гидотна зе-лупа хоче цим демонструвати) нашому війську - це принаймні запізніла реакція на потреби війська. війську підтримку демонструвати було треба, закуповуючи ДО лютого 2022 року набої, снаряди й все інше, що треба; але воно, зе-ублюдок, разом зі своїм любим фсбешником дєрьмаком зливав операцію по вагнерівцям; тримав на посаді міністра оборони сенільного діда, який до останнього дня не розумів, де він знаходиться; забороняв відповідати вогнем на кацапські обстріли... зрештою, можно довго багато, вам, дурню, продовжувати розказувати про "підтримку" війська, яку здійснював зе-лупа, але, підозрюю, що це буде perles ante porcos...
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24.12.2022 11:06 Ответить
Читаю тут в коментах лайно на адресу Зеленського.... я не давав за нього голосу, та й ставлюся дуже скептично до нього та команди його... ПРОТЕ.... йкий сенс зараз цькувати? Обрали самі - самі. Зараз є інші варіанти (тільки виборів не вистачало)? То й що? Нашого ПРЕЗИДЕНТА (так Є) запросили у скрутний час до супердержави, яка нас тримає на плаву... Хіба це привід для дрібної злоби? Сумніваюся.
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21.12.2022 23:19 Ответить
 
 