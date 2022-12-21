Зеленський прибув у Вашингтон. ВІДЕО+ФОТО
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Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом у столицю США Вашингтон.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Сьогодні я – у Вашингтоні, щоб подякувати американському народові, Президенту та Конгресу за таку необхідну підтримку. А також продовжити співпрацю для наближення нашої перемоги. Проведу низку переговорів для зміцнення стійкості й обороноздатності України. Зокрема, із Президентом США Джозефом Байденом обговоримо двосторонню співпрацю України і Сполучених Штатів Америки", - повідомив Зеленський у фейсбуці.
"Наступного року ми маємо повернути український прапор і свободу всій нашій землі, всім нашим людям", - наголосив президент.
Топ коментарі
+13 Малий Бешкетник
показати весь коментар21.12.2022 20:55
+11 Colt
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+8 Jumvel App
показати весь коментар21.12.2022 20:57
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Будь ласка, зачекайте...
може це літак для військових не бойових справ - наприклад супровід або навіть доставка делегацій
х/з...могли і перебільшити и трохи прикрасити новину...
ВІдгадка: "Зустріч Зеленського з Байденом"
десь є... буде більше фото роздивимось
https://t.me/FastFocus/39453
Балаган Байдену не потрібен - тільки картинка що ніякого кримінального переслідування його сина в Україні немає.
Президент країни-лідера вільного світу зустрічає артиста з корпоративів, що став президентом воюючої країни завдяки телевізору і представляє народ України..
І за що доля так з нами обійшлась…