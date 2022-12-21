Візит Зеленського до Вашингтона: ЗМІ опублікували розклад зустрічі

Наразі Зеленський прямує до США на американському військовому літаку.

Американські законодавці отримали вказівки щодо виступу президента України Володимира Зеленського перед Конгресом.

Він запланований на 2:30 за київським часом (19:30 за східним часом), повідомляє The New York Times.

"Згідно зі службовою запискою, яку я отримав від сержанта Білого Дому: ніяких гостей, закрита галерея Дому і багато охорони з боку Дому Капітолію", - пише видання.

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За даними CNN, зустріч проходитиме за таким розкладом (за київським часом):

21:00 - Байден вітає Зеленського в Білому домі;

21:30 - двостороння зустріч президентів;

23:30 - спільна прес-конференція;

01:15 - Зеленський прибуде на Капітолійський пагорб;

02:30 - президент України виступить перед спільним засіданням Конгресу.

Як відомо, наразі український лідер прямує до США на американському військовому літаку.

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Як повідомлялося, Зеленський 21 грудня відвідає Вашингтон.

За даними CNN, до організації та забезпечення заходів безпеки були залучені різні структури США. За даними видання, Зеленський прибув до Польщі на поїзді до Перемишля, біля польсько-українського кордону. До Вашингтона український президент вилетів з аеропорту Жешув.