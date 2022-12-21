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Візит Зеленського до Вашингтона: ЗМІ опублікували розклад зустрічі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зеленський

Наразі Зеленський прямує до США на американському військовому літаку.

Американські законодавці отримали вказівки щодо виступу президента України Володимира Зеленського перед Конгресом.

Він запланований на 2:30 за київським часом (19:30 за східним часом), повідомляє The New York Times.

"Згідно зі службовою запискою, яку я отримав від сержанта Білого Дому: ніяких гостей, закрита галерея Дому і багато охорони з боку Дому Капітолію", - пише видання.

Також читайте: Делегація України під час візиту до США проситиме Вашингтон про постачання ракет ATACMS та безпілотників Grey Eagle та Reaper, - Politico

За даними CNN, зустріч проходитиме за таким розкладом (за київським часом):

  • 21:00 - Байден вітає Зеленського в Білому домі;
  • 21:30 - двостороння зустріч президентів;
  • 23:30 - спільна прес-конференція;
  • 01:15 - Зеленський прибуде на Капітолійський пагорб;
  • 02:30 - президент України виступить перед спільним засіданням Конгресу.

Як відомо, наразі український лідер прямує до США на американському військовому літаку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський самостійно вирішив, що безпекова ситуація дозволяє летіти у США, - Білий дім

Як повідомлялося, Зеленський 21 грудня відвідає Вашингтон.

За даними CNN, до організації та забезпечення заходів безпеки були залучені різні структури США. За даними видання, Зеленський прибув до Польщі на поїзді до Перемишля, біля польсько-українського кордону. До Вашингтона український президент вилетів з аеропорту Жешув.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
Надіюсь після цієї зустрічі оркам буде п...да зовсім скоро! Слава Україні!!!
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21.12.2022 17:58
+14
Удачі. Нам усім.
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21.12.2022 17:59
+7
надеюсь что после этой встречи Украина получит всё оружие полностью и сможет им разбить рашистов!СЛАВА УКРАИНЕ!
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21.12.2022 18:47
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21а година без світла. Радійте тому, що є
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21.12.2022 18:07 Відповісти
То у вас, у нас в Вінниці світло вимикали 08:00 до 10:00 і з 12:00 до 16:00
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21.12.2022 18:32 Відповісти
Надіюсь після цієї зустрічі оркам буде п...да зовсім скоро! Слава Україні!!!
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21.12.2022 17:58 Відповісти
Удачі. Нам усім.
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21.12.2022 17:59 Відповісти
Логіка та розум підказують, що під час війни має сенс гуртуватись навколо офіційного лідера країни незалежно від ваших політичних та персональних уподобань. В іншому випадку це виглядає як розкол країни під буремні аплодисменти з протилежного боку. Ви за аплодисменти?
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21.12.2022 18:52 Відповісти
То нам потрібно було згуртуватись навколо нього коли він Чонгар здав, відвів війська з Півдня України? Коли бойових генералів садив, чи як? Багато є того, що ви не знаєте.
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22.12.2022 06:36 Відповісти
у нас світло 2 години на добу. температура в помешканні 13 градусів.
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21.12.2022 18:08 Відповісти
і?
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21.12.2022 20:30 Відповісти
а тим часом )(уйлофюрерка приймає лише бульбофюрер...
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21.12.2022 18:10 Відповісти
Варламов відпрацьовує кремлядське бабло. Притащив псевдо-вченого, який стверджує, що ми з кацапами генетично однакові.

Пропоную дружньо насрати йому в каментах, що ми думаємо про таких вчених:
https://www.youtube.com/watch?v=6DRhsh9CAEs
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21.12.2022 18:15 Відповісти
Раніше самі ж кацапи заявляли що ми генетично від них відрізняємся. Гадаєте звідки пішло про "зайву хромосому"? Це ж кацапське твердження!
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21.12.2022 18:19 Відповісти
Вони заявляли що і Чорне море ми викопали.
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21.12.2022 18:25 Відповісти
Гени в нас однакові навіть з неграми
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21.12.2022 18:35 Відповісти
В лабораторії Німеччини група міжнародних вчених та експертів у галузі генетики дійшла висновку, що ДНК українців та росіян мають значні відмінності.

Про це повідомляє Україна молода.

"Концентрація гаплогруппи хромосом, яку вчені ідентифікують, як успадковану від оріїв, виявлена у 53% досліджених українців (цей ген є і в інших народів Європи, але його показник низький)", - йдеться у дослідженні.

Водночас у росіян показник гаплогруп хромосом, успадкованих від оріїв і трипільців, порівняно з українцями дуже малий.

"Це свідчить про те, що українці і росіяни є різними етносами і не є генетично "рідними" - "братніми народами", - зазначають вчені у висновку.

У той час, коли народність оріїв проживала на території теперішньої України, середньорічна температура різко впала на багато градусів, що призвело до суворого похолодання і серйозно позначилося на людській популяції.

В результаті вижили тільки люди, які володіли геном "молочної толерантності" - тобто здатні пити і перетравлювати молоко. Більшість дорослих людей не може вживати молоко, наприклад, такими є африканці та азіати.

Генетики дійшли до висновку, що в Європі було два місця, де люди могли сховатися від холоду: Україна та Іберійський півострів. Територія нинішньої Росії в той час була вкрита льодом і людського життя на ній не було.

Тож за результатами дослідження ДНК-проб українців було виділено основний пріоритетний напрямок історичного розвитку українського етносу (нації). З цього слідує, що "Українці є предками (прабатьками європейців, а територія ******** України - колискою білої раси нинішньої цивілізації").
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21.12.2022 19:33 Відповісти
Это старый видос
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21.12.2022 18:54 Відповісти
"Пропоную дружньо насрати йому в каментах"

тим самим накрутивши йому рейтинга, просмотрів і значно підвищивши цей відосік в видачах. Гарна ідея. Молодці.
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21.12.2022 19:23 Відповісти
Нічого, якщо 2000 коментів від захоплених новою "правдою" кацапів трохи розбавити дизлайками, це великого рейтингу не зробить.
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21.12.2022 19:31 Відповісти
То ви так думаєте.
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21.12.2022 22:03 Відповісти
Для цього є президентський борт яким він літав туди і раніше. НАТО могло б забезпечити і супровід.
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21.12.2022 18:58 Відповісти
США це добре вони не дадуть здати Україну але чому слуги народу забрали у Херсонців беззкоштовний хліб неначе окупанти із рф коли вони нажеруться.
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21.12.2022 18:32 Відповісти
Хотів би і я так по Вашингтону проїхатися!
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21.12.2022 18:34 Відповісти
Нашо воно вам? Там негрів лінчують.
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21.12.2022 19:19 Відповісти
надеюсь что после этой встречи Украина получит всё оружие полностью и сможет им разбить рашистов!СЛАВА УКРАИНЕ!
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21.12.2022 18:47 Відповісти
 
 