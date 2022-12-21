Візит Зеленського до Вашингтона: ЗМІ опублікували розклад зустрічі
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Наразі Зеленський прямує до США на американському військовому літаку.
Американські законодавці отримали вказівки щодо виступу президента України Володимира Зеленського перед Конгресом.
Він запланований на 2:30 за київським часом (19:30 за східним часом), повідомляє The New York Times.
"Згідно зі службовою запискою, яку я отримав від сержанта Білого Дому: ніяких гостей, закрита галерея Дому і багато охорони з боку Дому Капітолію", - пише видання.
За даними CNN, зустріч проходитиме за таким розкладом (за київським часом):
- 21:00 - Байден вітає Зеленського в Білому домі;
- 21:30 - двостороння зустріч президентів;
- 23:30 - спільна прес-конференція;
- 01:15 - Зеленський прибуде на Капітолійський пагорб;
- 02:30 - президент України виступить перед спільним засіданням Конгресу.
Як відомо, наразі український лідер прямує до США на американському військовому літаку.
Як повідомлялося, Зеленський 21 грудня відвідає Вашингтон.
За даними CNN, до організації та забезпечення заходів безпеки були залучені різні структури США. За даними видання, Зеленський прибув до Польщі на поїзді до Перемишля, біля польсько-українського кордону. До Вашингтона український президент вилетів з аеропорту Жешув.
Будь ласка, зачекайте...
Пропоную дружньо насрати йому в каментах, що ми думаємо про таких вчених:
https://www.youtube.com/watch?v=6DRhsh9CAEs
Про це повідомляє Україна молода.
"Концентрація гаплогруппи хромосом, яку вчені ідентифікують, як успадковану від оріїв, виявлена у 53% досліджених українців (цей ген є і в інших народів Європи, але його показник низький)", - йдеться у дослідженні.
Водночас у росіян показник гаплогруп хромосом, успадкованих від оріїв і трипільців, порівняно з українцями дуже малий.
"Це свідчить про те, що українці і росіяни є різними етносами і не є генетично "рідними" - "братніми народами", - зазначають вчені у висновку.
У той час, коли народність оріїв проживала на території теперішньої України, середньорічна температура різко впала на багато градусів, що призвело до суворого похолодання і серйозно позначилося на людській популяції.
В результаті вижили тільки люди, які володіли геном "молочної толерантності" - тобто здатні пити і перетравлювати молоко. Більшість дорослих людей не може вживати молоко, наприклад, такими є африканці та азіати.
Генетики дійшли до висновку, що в Європі було два місця, де люди могли сховатися від холоду: Україна та Іберійський півострів. Територія нинішньої Росії в той час була вкрита льодом і людського життя на ній не було.
Тож за результатами дослідження ДНК-проб українців було виділено основний пріоритетний напрямок історичного розвитку українського етносу (нації). З цього слідує, що "Українці є предками (прабатьками європейців, а територія ******** України - колискою білої раси нинішньої цивілізації").
тим самим накрутивши йому рейтинга, просмотрів і значно підвищивши цей відосік в видачах. Гарна ідея. Молодці.