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Визит Зеленского в Вашингтон: СМИ опубликовали расписание встречи

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

зеленський

В настоящее время Зеленский направляется в США на американском военном самолете.

Американские законодатели получили указания относительно выступления президента Украины Владимира Зеленского перед Конгрессом.

Оно запланировано на 2:30 по киевскому времени (19:30 по восточному времени), сообщает The New York Times.

"Согласно служебной записке, которую я получил от сержанта Белого Дома: никаких гостей, закрытая галерея Дома и много охраны со стороны Дома Капитолия", - пишет издание.

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По данным CNN, встреча будет проходить по такому расписанию (по киевскому времени):

  • 21:00 - Байден приветствует Зеленского в Белом доме;
  • 21:30 - двусторонняя встреча президентов;
  • 23:30 - совместная пресс-конференция;
  • 01:15 - Зеленский прибудет на Капитолийский холм;
  • 02:30 - президент Украины выступит перед совместным заседанием Конгресса.

Как известно, в настоящее время украинский лидер направляется в США на американском военном самолете.

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Как сообщалось, Зеленский 21 декабря посетит Вашингтон.

По данным CNN, к организации и обеспечению мер безопасности были привлечены различные структуры США. По данным издания, Зеленский прибыл в Польшу на поезде в Перемышль, возле польско-украинской границы. В Вашингтон украинский президент вылетел из аэропорта Жешув.
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Топ комментарии
+17
Надіюсь після цієї зустрічі оркам буде п...да зовсім скоро! Слава Україні!!!
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21.12.2022 17:58
+14
Удачі. Нам усім.
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21.12.2022 17:59
+7
надеюсь что после этой встречи Украина получит всё оружие полностью и сможет им разбить рашистов!СЛАВА УКРАИНЕ!
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21.12.2022 18:47
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21а година без світла. Радійте тому, що є
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21.12.2022 18:07 Ответить
То у вас, у нас в Вінниці світло вимикали 08:00 до 10:00 і з 12:00 до 16:00
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21.12.2022 18:32 Ответить
Надіюсь після цієї зустрічі оркам буде п...да зовсім скоро! Слава Україні!!!
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21.12.2022 17:58 Ответить
Удачі. Нам усім.
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21.12.2022 17:59 Ответить
Логіка та розум підказують, що під час війни має сенс гуртуватись навколо офіційного лідера країни незалежно від ваших політичних та персональних уподобань. В іншому випадку це виглядає як розкол країни під буремні аплодисменти з протилежного боку. Ви за аплодисменти?
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21.12.2022 18:52 Ответить
То нам потрібно було згуртуватись навколо нього коли він Чонгар здав, відвів війська з Півдня України? Коли бойових генералів садив, чи як? Багато є того, що ви не знаєте.
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22.12.2022 06:36 Ответить
у нас світло 2 години на добу. температура в помешканні 13 градусів.
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21.12.2022 18:08 Ответить
і?
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21.12.2022 20:30 Ответить
а тим часом )(уйлофюрерка приймає лише бульбофюрер...
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21.12.2022 18:10 Ответить
Варламов відпрацьовує кремлядське бабло. Притащив псевдо-вченого, який стверджує, що ми з кацапами генетично однакові.

Пропоную дружньо насрати йому в каментах, що ми думаємо про таких вчених:
https://www.youtube.com/watch?v=6DRhsh9CAEs
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21.12.2022 18:15 Ответить
Раніше самі ж кацапи заявляли що ми генетично від них відрізняємся. Гадаєте звідки пішло про "зайву хромосому"? Це ж кацапське твердження!
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21.12.2022 18:19 Ответить
Вони заявляли що і Чорне море ми викопали.
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21.12.2022 18:25 Ответить
Гени в нас однакові навіть з неграми
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21.12.2022 18:35 Ответить
В лабораторії Німеччини група міжнародних вчених та експертів у галузі генетики дійшла висновку, що ДНК українців та росіян мають значні відмінності.

Про це повідомляє Україна молода.

"Концентрація гаплогруппи хромосом, яку вчені ідентифікують, як успадковану від оріїв, виявлена у 53% досліджених українців (цей ген є і в інших народів Європи, але його показник низький)", - йдеться у дослідженні.

Водночас у росіян показник гаплогруп хромосом, успадкованих від оріїв і трипільців, порівняно з українцями дуже малий.

"Це свідчить про те, що українці і росіяни є різними етносами і не є генетично "рідними" - "братніми народами", - зазначають вчені у висновку.

У той час, коли народність оріїв проживала на території теперішньої України, середньорічна температура різко впала на багато градусів, що призвело до суворого похолодання і серйозно позначилося на людській популяції.

В результаті вижили тільки люди, які володіли геном "молочної толерантності" - тобто здатні пити і перетравлювати молоко. Більшість дорослих людей не може вживати молоко, наприклад, такими є африканці та азіати.

Генетики дійшли до висновку, що в Європі було два місця, де люди могли сховатися від холоду: Україна та Іберійський півострів. Територія нинішньої Росії в той час була вкрита льодом і людського життя на ній не було.

Тож за результатами дослідження ДНК-проб українців було виділено основний пріоритетний напрямок історичного розвитку українського етносу (нації). З цього слідує, що "Українці є предками (прабатьками європейців, а територія ******** України - колискою білої раси нинішньої цивілізації").
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21.12.2022 19:33 Ответить
Это старый видос
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21.12.2022 18:54 Ответить
"Пропоную дружньо насрати йому в каментах"

тим самим накрутивши йому рейтинга, просмотрів і значно підвищивши цей відосік в видачах. Гарна ідея. Молодці.
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21.12.2022 19:23 Ответить
Нічого, якщо 2000 коментів від захоплених новою "правдою" кацапів трохи розбавити дизлайками, це великого рейтингу не зробить.
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21.12.2022 19:31 Ответить
То ви так думаєте.
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21.12.2022 22:03 Ответить
Для цього є президентський борт яким він літав туди і раніше. НАТО могло б забезпечити і супровід.
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21.12.2022 18:58 Ответить
США це добре вони не дадуть здати Україну але чому слуги народу забрали у Херсонців беззкоштовний хліб неначе окупанти із рф коли вони нажеруться.
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21.12.2022 18:32 Ответить
Хотів би і я так по Вашингтону проїхатися!
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21.12.2022 18:34 Ответить
Нашо воно вам? Там негрів лінчують.
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21.12.2022 19:19 Ответить
надеюсь что после этой встречи Украина получит всё оружие полностью и сможет им разбить рашистов!СЛАВА УКРАИНЕ!
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21.12.2022 18:47 Ответить
 
 