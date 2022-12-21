Визит Зеленского в Вашингтон: СМИ опубликовали расписание встречи
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В настоящее время Зеленский направляется в США на американском военном самолете.
Американские законодатели получили указания относительно выступления президента Украины Владимира Зеленского перед Конгрессом.
Оно запланировано на 2:30 по киевскому времени (19:30 по восточному времени), сообщает The New York Times.
"Согласно служебной записке, которую я получил от сержанта Белого Дома: никаких гостей, закрытая галерея Дома и много охраны со стороны Дома Капитолия", - пишет издание.
По данным CNN, встреча будет проходить по такому расписанию (по киевскому времени):
- 21:00 - Байден приветствует Зеленского в Белом доме;
- 21:30 - двусторонняя встреча президентов;
- 23:30 - совместная пресс-конференция;
- 01:15 - Зеленский прибудет на Капитолийский холм;
- 02:30 - президент Украины выступит перед совместным заседанием Конгресса.
Как известно, в настоящее время украинский лидер направляется в США на американском военном самолете.
Как сообщалось, Зеленский 21 декабря посетит Вашингтон.
По данным CNN, к организации и обеспечению мер безопасности были привлечены различные структуры США. По данным издания, Зеленский прибыл в Польшу на поезде в Перемышль, возле польско-украинской границы. В Вашингтон украинский президент вылетел из аэропорта Жешув.
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Пропоную дружньо насрати йому в каментах, що ми думаємо про таких вчених:
https://www.youtube.com/watch?v=6DRhsh9CAEs
Про це повідомляє Україна молода.
"Концентрація гаплогруппи хромосом, яку вчені ідентифікують, як успадковану від оріїв, виявлена у 53% досліджених українців (цей ген є і в інших народів Європи, але його показник низький)", - йдеться у дослідженні.
Водночас у росіян показник гаплогруп хромосом, успадкованих від оріїв і трипільців, порівняно з українцями дуже малий.
"Це свідчить про те, що українці і росіяни є різними етносами і не є генетично "рідними" - "братніми народами", - зазначають вчені у висновку.
У той час, коли народність оріїв проживала на території теперішньої України, середньорічна температура різко впала на багато градусів, що призвело до суворого похолодання і серйозно позначилося на людській популяції.
В результаті вижили тільки люди, які володіли геном "молочної толерантності" - тобто здатні пити і перетравлювати молоко. Більшість дорослих людей не може вживати молоко, наприклад, такими є африканці та азіати.
Генетики дійшли до висновку, що в Європі було два місця, де люди могли сховатися від холоду: Україна та Іберійський півострів. Територія нинішньої Росії в той час була вкрита льодом і людського життя на ній не було.
Тож за результатами дослідження ДНК-проб українців було виділено основний пріоритетний напрямок історичного розвитку українського етносу (нації). З цього слідує, що "Українці є предками (прабатьками європейців, а територія ******** України - колискою білої раси нинішньої цивілізації").
тим самим накрутивши йому рейтинга, просмотрів і значно підвищивши цей відосік в видачах. Гарна ідея. Молодці.