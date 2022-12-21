Зеленський офіційно підтвердив, що вирушив до США (доповнено)
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Президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що вирушив до США.
Про це Зеленський написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Вирушив до США задля зміцнення стійкості й обороноздатності України. Зокрема, із Джо Байденом обговоримо співпрацю України та США. Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей", - написав глава держави.
"З передових позицій українських захисників у Бахмуті Президент України вирушив до США з офіційним візитом. 21 грудня у Вашингтоні Володимир Зеленський зустрінеться з Президентом США Джозефом Байденом, з яким планує обговорити всебічну співпрацю двох країн, зокрема щодо зміцнення стійкості та обороноздатності України, підтримки її суверенітету та відновлення територіальної цілісності", - повідомив у фейсбуці прессекретар Зеленського Сергій Никифоров.
За його словами, президент України також виступить із промовою на спільному засіданні двох палат Конгресу США та проведе низку двосторонніх зустрічей.
ДОПОВНЕНО
Радіостанція WFIN повідомляє, що зустріч Зеленського і Байдена розпочнеться о 14:00 (21:00 за київським часом). Після неї він о 02:30 за київським часом звернеться до Конгресу.
Згідно з офіційним графіком президента США, Байден розпочне зустріч із Зеленським о 14:30 за Вашингтоном (21:30 за київським часом).
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Ляля Енотова
Олег Кущ e096799b
Артур Голубенко
Ахаха, ****** тролі із подоляцької ботоферми. Професіонально вилизують очко клоуну каломойше і його злочинному угрупуванню
Дозализуються, курви! Язик з зеленого перетвориться на чорний, та згодом відпаде!)))
Америка сейчас красивая, праздничная, мирная, светлая, свободная....без сирен и blackout (дай Бог шобы с собой не привез))
а договариваться все 10 месяцев можно было и заочно (что и делал), как и выступать online (как и было не раз)...
Байдену треба показати республіканям що ніякої карної справи в Україні
по його сину не було, Зе блазень не дасть збрехати. У цій ситуації зеленський
ПОВНА маріонетка що для Трампа, що для Байдена, для першого він відкрив
справу проти Байдена молодшого, для другого він робить все щоб ії не було.
По Прігожину - ще будучи в Кварталі Зе актор знюхався з ним по тємє
ботофєрм, взяв в нього досвід і внєдріл тут в Україні, обливаючи Пороха всі
останні роки його президентства відбірним брудом. Прігожин для зеленського
не остання людина, як і Кадиров, тим паче зараз, реалізація запорізької
гуманітарки в Мелітополі шла через кадирівців.