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Зеленський офіційно підтвердив, що вирушив до США (доповнено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що вирушив до США.

Про це Зеленський написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Вирушив до США задля зміцнення стійкості й обороноздатності України. Зокрема, із Джо Байденом обговоримо співпрацю України та США. Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей", - написав глава держави.

Також читайте: Зеленський уже на шляху у Вашингтон, - CNN

Зеленський офіційно підтвердив, що вирушив до США 01

"З передових позицій українських захисників у Бахмуті Президент України вирушив до США з офіційним візитом. 21 грудня у Вашингтоні Володимир Зеленський зустрінеться з Президентом США Джозефом Байденом, з яким планує обговорити всебічну співпрацю двох країн, зокрема щодо зміцнення стійкості та обороноздатності України, підтримки її суверенітету та відновлення територіальної цілісності", - повідомив у фейсбуці прессекретар Зеленського Сергій Никифоров.

За його словами, президент України також виступить із промовою на спільному засіданні двох палат Конгресу США та проведе низку двосторонніх зустрічей.

ДОПОВНЕНО

Радіостанція WFIN повідомляє, що зустріч Зеленського і Байдена розпочнеться о 14:00 (21:00 за київським часом). Після неї він о 02:30 за київським часом звернеться до Конгресу.

Згідно з офіційним графіком президента США, Байден розпочне зустріч із Зеленським о 14:30 за Вашингтоном (21:30 за київським часом).

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+32
Подрайвував до Байдена з вимогою щоб той не нагнітав? Рояль хоч не забув взяти з собою, чи там дадуть?
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21.12.2022 08:21
+26
памятаєте - були недавні попередження,що буде дискредитація Залужного ? всі пазли склались.Залукжного замарали законом 8271,який викликав массу негативу не тільки в солдат а й в суспільстві,що й сказалось на репутації генерала.а тут ще й візит в Бахмут Зеленського,а не Залужного.ловко придумали.а от ніхто й не подумав чому співпало що в Бахмут в той же день приїхав і пригожин вагнер,співпадіння ? та ще й хрюкав на камеру що буде стріляти з гармат,хача ніхто й не стріляв.
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21.12.2022 08:22
+24
І 95-й квартал із собою для виступу взяв, чи хоча б лисого?
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21.12.2022 08:19
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Якщо викинути два середніх абзаци, то я з Вами абсолютно згоден!)
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21.12.2022 11:48 Відповісти
У кацапов истерика, пока их пригожинский 🐓 нерукопожатный, Зеленский выступит в конгрессе. Сразу видно кто за Украину, а кто вата.
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21.12.2022 09:09 Відповісти
Це ти дав маху, називаючи )(уло "пригожинським", може все ж навпаки, то Пригожин )(уйлованов опричник?!
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21.12.2022 09:18 Відповісти
все таки втік
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21.12.2022 09:10 Відповісти
Ще б бєню, дєрмака, татарова, портнова з собою забрав би - ото б ленд-ліз запрацював
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21.12.2022 09:29 Відповісти
а оставил вместо себя Хламидию?
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21.12.2022 10:11 Відповісти
Хламидомонадию...)
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21.12.2022 12:44 Відповісти
Літак може впасти в океан там асфальтових доріг нема-як тоді Україна буде без Зе та Ермака-?
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21.12.2022 09:16 Відповісти
Якраз з цим проблем не має, бо це не Зеленський, і тим паче Єрмак, Україну боронять, а самі українці. ТОму не переймайся, що з ними, що без них рашистів очікує ЛИШЕ поразка!
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21.12.2022 09:22 Відповісти
Посвяткують разом з Байденом 100 000 кацапського жмуріка. Слава Україні. Дякуємо США!
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21.12.2022 09:23 Відповісти
скоро пропагандоны, типо абдристович & Ш°айка, сформулируют и будут вбрасывать историческое значение роли зе. ну где-то как "рейгану и зеле в истории цивилизации выделены во истину роли вершителей судеб человечества. райган - артист голливуда, развалил совок, а зеля - просто голый артист, развалит парашу. рейган и киссинджер сделали половину дела, а дерьмак и зеля завершат их начинание. ........." ))
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21.12.2022 09:44 Відповісти
може хоть там Ермака арештуюють
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21.12.2022 09:45 Відповісти
Виталий Танчик 0fc3d8f4
Ляля Енотова
Олег Кущ e096799b
Артур Голубенко

Ахаха, ****** тролі із подоляцької ботоферми. Професіонально вилизують очко клоуну каломойше і його злочинному угрупуванню
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21.12.2022 09:53 Відповісти
То в спам їх, та й вся справа! Нехай зализують "найвеличнішому" на інших сайтах!
Дозализуються, курви! Язик з зеленого перетвориться на чорний, та згодом відпаде!)))
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21.12.2022 12:33 Відповісти
А " найвеличнішому" залижуть наглухо, какати не зможе та й розірве бідолаху, як начальника в тому анекдоті!()))
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21.12.2022 12:37 Відповісти
Значить у Бахмут - це було не анонсовано - ну так, бо там стріляють - як правильно казали дівчата і попереджали - а ти ****** їх до суду. В Америці, до речі, теж, іноді, ідіоти пострілюють - вдягни бронік.
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21.12.2022 09:59 Відповісти
Рождественские каникулы? или так просто совпало?
Америка сейчас красивая, праздничная, мирная, светлая, свободная....без сирен и blackout (дай Бог шобы с собой не привез))
а договариваться все 10 месяцев можно было и заочно (что и делал), как и выступать online (как и было не раз)...
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21.12.2022 10:35 Відповісти
Через неск дней после Поршенка Куда конь копытом - туда рак клешнёй. Не забудь рассказать Байдену, как ты полгода учился писать, чтоб подписать указ о САП . да про конституционный суд...да про армию... кОроче 3.14лей немалых поехал зеля огребать за свою "демократизацию" Украины. Отчёт будем в ВАшингтон пост читать, а не в ОПвско-подолякском г0ниве.
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21.12.2022 10:51 Відповісти
Аквафреш повесь вместо Юнионджека, горЕнкин! Или гОренкин, как там тебя...
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21.12.2022 12:42 Відповісти
Рятуємо рейтінг: Бахмут, Вашінгтон!
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21.12.2022 12:47 Відповісти
Не врятує...
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21.12.2022 12:52 Відповісти
Як би ж так!
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21.12.2022 12:55 Відповісти
Вова актор погорелого театру і не повертайся з Америки, там і залишайся.
Байдену треба показати республіканям що ніякої карної справи в Україні
по його сину не було, Зе блазень не дасть збрехати. У цій ситуації зеленський
ПОВНА маріонетка що для Трампа, що для Байдена, для першого він відкрив
справу проти Байдена молодшого, для другого він робить все щоб ії не було.

По Прігожину - ще будучи в Кварталі Зе актор знюхався з ним по тємє
ботофєрм, взяв в нього досвід і внєдріл тут в Україні, обливаючи Пороха всі
останні роки його президентства відбірним брудом. Прігожин для зеленського
не остання людина, як і Кадиров, тим паче зараз, реалізація запорізької
гуманітарки в Мелітополі шла через кадирівців.
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21.12.2022 13:00 Відповісти
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21.12.2022 13:04 Відповісти
Решил Рождество провести не в унылом Киеве без электрики, а в комфортном Вашингтоне.
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21.12.2022 15:23 Відповісти
Підарасу зеленому не дадуть, а Україні - так, ще й добавлять грошенят!)))
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21.12.2022 16:58 Відповісти
нужно просить в большом количестве крылатые ракеты Tomahawk и AGM, США протестировали их пуски из десантируемых контейнеров. К примеру, поднять наш транспортник с американским контейнером с Томагавками и выпустить несколько сотен за несколько дней, полностью разбив тыл орков. все наше командование из Сухопутных войск и хорошо знает свое дело, но про крылатые ракеты забыли вероятно
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21.12.2022 17:25 Відповісти
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