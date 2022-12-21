Зеленский официально подтвердил, что отправился в США (обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что отправился в США.

Об этом Зеленский написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Отправился в США для укрепления стойкости и обороноспособности Украины. В частности, с Джо Байденом обсудим сотрудничество Украины и США. Также выступлю в Конгрессе и проведу ряд двусторонних встреч", – написал глава государства.

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"С передовых позиций украинских защитников в Бахмуте Президент Украины отправился в США с официальным визитом. 21 декабря в Вашингтоне Владимир Зеленский встретится с Президентом США Джозефом Байденом, с которым планирует обсудить всестороннее сотрудничество двух стран, в том числе по укреплению стойкости и обороноспособности Украины, поддержке ее суверенитета и восстановлению территориальной целостности", - сообщил в фейсбуке пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

По его словам, президент Украины выступит с речью на совместном заседании двух палат Конгресса США и проведет ряд двусторонних встреч.

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Радиостанция WFIN сообщает, что встреча Зеленского и Байдена начнется в 14:00 (21:00 по Киеву). После нее он в 02:30 по киевскому времени обратится в Конгресс.

Согласно официальному графику президента США, Байден начнет встречу с Зеленским в 14:30 по Вашингтону (21:30 по киевскому времени).