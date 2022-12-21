Зеленский официально подтвердил, что отправился в США (обновлено)
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Президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что отправился в США.
Об этом Зеленский написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Отправился в США для укрепления стойкости и обороноспособности Украины. В частности, с Джо Байденом обсудим сотрудничество Украины и США. Также выступлю в Конгрессе и проведу ряд двусторонних встреч", – написал глава государства.
"С передовых позиций украинских защитников в Бахмуте Президент Украины отправился в США с официальным визитом. 21 декабря в Вашингтоне Владимир Зеленский встретится с Президентом США Джозефом Байденом, с которым планирует обсудить всестороннее сотрудничество двух стран, в том числе по укреплению стойкости и обороноспособности Украины, поддержке ее суверенитета и восстановлению территориальной целостности", - сообщил в фейсбуке пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.
По его словам, президент Украины выступит с речью на совместном заседании двух палат Конгресса США и проведет ряд двусторонних встреч.
ДОПОЛНЕНО
Радиостанция WFIN сообщает, что встреча Зеленского и Байдена начнется в 14:00 (21:00 по Киеву). После нее он в 02:30 по киевскому времени обратится в Конгресс.
Согласно официальному графику президента США, Байден начнет встречу с Зеленским в 14:30 по Вашингтону (21:30 по киевскому времени).
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Ляля Енотова
Олег Кущ e096799b
Артур Голубенко
Ахаха, ****** тролі із подоляцької ботоферми. Професіонально вилизують очко клоуну каломойше і його злочинному угрупуванню
Дозализуються, курви! Язик з зеленого перетвориться на чорний, та згодом відпаде!)))
Америка сейчас красивая, праздничная, мирная, светлая, свободная....без сирен и blackout (дай Бог шобы с собой не привез))
а договариваться все 10 месяцев можно было и заочно (что и делал), как и выступать online (как и было не раз)...
Байдену треба показати республіканям що ніякої карної справи в Україні
по його сину не було, Зе блазень не дасть збрехати. У цій ситуації зеленський
ПОВНА маріонетка що для Трампа, що для Байдена, для першого він відкрив
справу проти Байдена молодшого, для другого він робить все щоб ії не було.
По Прігожину - ще будучи в Кварталі Зе актор знюхався з ним по тємє
ботофєрм, взяв в нього досвід і внєдріл тут в Україні, обливаючи Пороха всі
останні роки його президентства відбірним брудом. Прігожин для зеленського
не остання людина, як і Кадиров, тим паче зараз, реалізація запорізької
гуманітарки в Мелітополі шла через кадирівців.