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Зеленский официально подтвердил, что отправился в США (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что отправился в США.

Об этом Зеленский написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Отправился в США для укрепления стойкости и обороноспособности Украины. В частности, с Джо Байденом обсудим сотрудничество Украины и США. Также выступлю в Конгрессе и проведу ряд двусторонних встреч", – написал глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский уже по пути в Вашингтон, - CNN

Зеленский официально подтвердил, что отправился в США 01

"С передовых позиций украинских защитников в Бахмуте Президент Украины отправился в США с официальным визитом. 21 декабря в Вашингтоне Владимир Зеленский встретится с Президентом США Джозефом Байденом, с которым планирует обсудить всестороннее сотрудничество двух стран, в том числе по укреплению стойкости и обороноспособности Украины, поддержке ее суверенитета и восстановлению территориальной целостности", - сообщил в фейсбуке пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

По его словам, президент Украины выступит с речью на совместном заседании двух палат Конгресса США и проведет ряд двусторонних встреч.

ДОПОЛНЕНО

Радиостанция WFIN сообщает, что встреча Зеленского и Байдена начнется в 14:00 (21:00 по Киеву). После нее он в 02:30 по киевскому времени обратится в Конгресс.

Согласно официальному графику президента США, Байден начнет встречу с Зеленским в 14:30 по Вашингтону (21:30 по киевскому времени).
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Топ комментарии
+32
Подрайвував до Байдена з вимогою щоб той не нагнітав? Рояль хоч не забув взяти з собою, чи там дадуть?
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21.12.2022 08:21
+26
памятаєте - були недавні попередження,що буде дискредитація Залужного ? всі пазли склались.Залукжного замарали законом 8271,який викликав массу негативу не тільки в солдат а й в суспільстві,що й сказалось на репутації генерала.а тут ще й візит в Бахмут Зеленського,а не Залужного.ловко придумали.а от ніхто й не подумав чому співпало що в Бахмут в той же день приїхав і пригожин вагнер,співпадіння ? та ще й хрюкав на камеру що буде стріляти з гармат,хача ніхто й не стріляв.
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21.12.2022 08:22
+24
І 95-й квартал із собою для виступу взяв, чи хоча б лисого?
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21.12.2022 08:19
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Якщо викинути два середніх абзаци, то я з Вами абсолютно згоден!)
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21.12.2022 11:48 Ответить
У кацапов истерика, пока их пригожинский 🐓 нерукопожатный, Зеленский выступит в конгрессе. Сразу видно кто за Украину, а кто вата.
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21.12.2022 09:09 Ответить
Це ти дав маху, називаючи )(уло "пригожинським", може все ж навпаки, то Пригожин )(уйлованов опричник?!
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21.12.2022 09:18 Ответить
все таки втік
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21.12.2022 09:10 Ответить
Ще б бєню, дєрмака, татарова, портнова з собою забрав би - ото б ленд-ліз запрацював
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21.12.2022 09:29 Ответить
а оставил вместо себя Хламидию?
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21.12.2022 10:11 Ответить
Хламидомонадию...)
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21.12.2022 12:44 Ответить
Літак може впасти в океан там асфальтових доріг нема-як тоді Україна буде без Зе та Ермака-?
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21.12.2022 09:16 Ответить
Якраз з цим проблем не має, бо це не Зеленський, і тим паче Єрмак, Україну боронять, а самі українці. ТОму не переймайся, що з ними, що без них рашистів очікує ЛИШЕ поразка!
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21.12.2022 09:22 Ответить
Посвяткують разом з Байденом 100 000 кацапського жмуріка. Слава Україні. Дякуємо США!
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21.12.2022 09:23 Ответить
скоро пропагандоны, типо абдристович & Ш°айка, сформулируют и будут вбрасывать историческое значение роли зе. ну где-то как "рейгану и зеле в истории цивилизации выделены во истину роли вершителей судеб человечества. райган - артист голливуда, развалил совок, а зеля - просто голый артист, развалит парашу. рейган и киссинджер сделали половину дела, а дерьмак и зеля завершат их начинание. ........." ))
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21.12.2022 09:44 Ответить
може хоть там Ермака арештуюють
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21.12.2022 09:45 Ответить
Виталий Танчик 0fc3d8f4
Ляля Енотова
Олег Кущ e096799b
Артур Голубенко

Ахаха, ****** тролі із подоляцької ботоферми. Професіонально вилизують очко клоуну каломойше і його злочинному угрупуванню
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21.12.2022 09:53 Ответить
То в спам їх, та й вся справа! Нехай зализують "найвеличнішому" на інших сайтах!
Дозализуються, курви! Язик з зеленого перетвориться на чорний, та згодом відпаде!)))
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21.12.2022 12:33 Ответить
А " найвеличнішому" залижуть наглухо, какати не зможе та й розірве бідолаху, як начальника в тому анекдоті!()))
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21.12.2022 12:37 Ответить
Значить у Бахмут - це було не анонсовано - ну так, бо там стріляють - як правильно казали дівчата і попереджали - а ти ****** їх до суду. В Америці, до речі, теж, іноді, ідіоти пострілюють - вдягни бронік.
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21.12.2022 09:59 Ответить
Рождественские каникулы? или так просто совпало?
Америка сейчас красивая, праздничная, мирная, светлая, свободная....без сирен и blackout (дай Бог шобы с собой не привез))
а договариваться все 10 месяцев можно было и заочно (что и делал), как и выступать online (как и было не раз)...
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21.12.2022 10:35 Ответить
Через неск дней после Поршенка Куда конь копытом - туда рак клешнёй. Не забудь рассказать Байдену, как ты полгода учился писать, чтоб подписать указ о САП . да про конституционный суд...да про армию... кОроче 3.14лей немалых поехал зеля огребать за свою "демократизацию" Украины. Отчёт будем в ВАшингтон пост читать, а не в ОПвско-подолякском г0ниве.
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21.12.2022 10:51 Ответить
Аквафреш повесь вместо Юнионджека, горЕнкин! Или гОренкин, как там тебя...
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21.12.2022 12:42 Ответить
Рятуємо рейтінг: Бахмут, Вашінгтон!
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21.12.2022 12:47 Ответить
Не врятує...
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21.12.2022 12:52 Ответить
Як би ж так!
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21.12.2022 12:55 Ответить
Вова актор погорелого театру і не повертайся з Америки, там і залишайся.
Байдену треба показати республіканям що ніякої карної справи в Україні
по його сину не було, Зе блазень не дасть збрехати. У цій ситуації зеленський
ПОВНА маріонетка що для Трампа, що для Байдена, для першого він відкрив
справу проти Байдена молодшого, для другого він робить все щоб ії не було.

По Прігожину - ще будучи в Кварталі Зе актор знюхався з ним по тємє
ботофєрм, взяв в нього досвід і внєдріл тут в Україні, обливаючи Пороха всі
останні роки його президентства відбірним брудом. Прігожин для зеленського
не остання людина, як і Кадиров, тим паче зараз, реалізація запорізької
гуманітарки в Мелітополі шла через кадирівців.
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21.12.2022 13:00 Ответить
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21.12.2022 13:04 Ответить
Решил Рождество провести не в унылом Киеве без электрики, а в комфортном Вашингтоне.
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21.12.2022 15:23 Ответить
Підарасу зеленому не дадуть, а Україні - так, ще й добавлять грошенят!)))
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21.12.2022 16:58 Ответить
нужно просить в большом количестве крылатые ракеты Tomahawk и AGM, США протестировали их пуски из десантируемых контейнеров. К примеру, поднять наш транспортник с американским контейнером с Томагавками и выпустить несколько сотен за несколько дней, полностью разбив тыл орков. все наше командование из Сухопутных войск и хорошо знает свое дело, но про крылатые ракеты забыли вероятно
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21.12.2022 17:25 Ответить
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