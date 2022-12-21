Зеленский уже по пути в Вашингтон, - CNN

Президент Украины Владимир Зеленский уже на пути в Вашингтон, где состоится его встреча с коллегой из США Джо Байденом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Эту информацию изданию подтвердили два источника. Журналисты отмечают, что кроме Байдена Зеленский встретится с высшими должностными лицами администрации президента США.

Также сообщается, что Байден может объявить о выделении нового пакета помощи Украине в размере 1,8 млрд. долларов.

Ранее с сообщением на CNN Цензор.НЕТ писал, что президент Украины Владимир Зеленский может в 21 декабря посетить США и встретиться с президентом Джо Байденом.

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