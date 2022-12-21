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Зеленский уже по пути в Вашингтон, - CNN

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

байден,зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский уже на пути в Вашингтон, где состоится его встреча с коллегой из США Джо Байденом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Эту информацию изданию подтвердили два источника. Журналисты отмечают, что кроме Байдена Зеленский встретится с высшими должностными лицами администрации президента США.

Также сообщается, что Байден может объявить о выделении нового пакета помощи Украине в размере 1,8 млрд. долларов.

Ранее с сообщением на CNN Цензор.НЕТ писал, что президент Украины Владимир Зеленский может в 21 декабря посетить США и встретиться с президентом Джо Байденом.

Также читайте: США передадут Украине средства высокоточного наведения авиабомб в новом пакете помощи, – CNN
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Топ комментарии
+33
нам все одно хто де і як і за кого його приймають - ми тут знаємо його як закінченого і вульгарного корупціонера, який підривав обороноспроможність країни все своє правління, того хто ставив і продовжує ставити на важливі держпости агентів ФСБ і колаборантів, того хто бреше українцем системно та не перестаючи.
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21.12.2022 06:57
+18
Вас кацапів не тільки з України треба зжити, а і з світу.
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21.12.2022 06:45
+12
Говоріть тільки за себе, тільки про своє ставлення до будь-кого чи будь-чого. Не кажіть за тих, хто далеко від України, в Європі та Америці. Навіть якщо ви в Ізраїлі, навіть якщо ви чули думки людей там про цього персонажа, то все одно - говоріть виключно тільки за себе.
Ви знаєте як приймають його люди що поруч із ним?
Тут вільний форум вільних людей, кожен вільно висловлює СВОЮ думку, і не треба перти сюди пропаганду - ні свою, ні ворожу.
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21.12.2022 07:35
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А його хтось запрошував? Якби так, то вже розтрубили б зебіли по усім своїм марафонам.
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21.12.2022 08:24 Ответить
Тільки не договорняк, тільки фітіль
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22.12.2022 03:33 Ответить
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