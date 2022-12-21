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Зеленский уже по пути в Вашингтон, - CNN
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский уже на пути в Вашингтон, где состоится его встреча с коллегой из США Джо Байденом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Эту информацию изданию подтвердили два источника. Журналисты отмечают, что кроме Байдена Зеленский встретится с высшими должностными лицами администрации президента США.
Также сообщается, что Байден может объявить о выделении нового пакета помощи Украине в размере 1,8 млрд. долларов.
Ранее с сообщением на CNN Цензор.НЕТ писал, что президент Украины Владимир Зеленский может в 21 декабря посетить США и встретиться с президентом Джо Байденом.
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User Name 7101e41e
показать весь комментарий21.12.2022 08:24 Ответить Мне нравится 0
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Яна Чорновола
показать весь комментарий22.12.2022 03:33 Ответить Мне нравится 0
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