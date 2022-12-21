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Зеленський уже на шляху у Вашингтон, - CNN
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Президент України Володимир Зеленський уже на шляху в Вашингтон, де має відбутися його зустріч з колегою із США Джо Байденом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Цю інформацію виданню підтвердили два джерела. Журналісти зазначають, що окрім Байдена, Зеленський зустрінеться з вищими посадовими особами адміністрації президента США.
Також повідомляється, що Байден може оголосити про виділення нового пакету допомоги Україні у розмірі 1,8 млрд доларів.
Раніше із повідомленням на CNN Цензор.НЕТ писав, що президент України Володимир Зеленський може в 21 грудня відвідати США та зустрітися з президентом Джо Байденом.
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User Name 7101e41e
показати весь коментар21.12.2022 08:24 Відповісти Мені подобається 0
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Яна Чорновола
показати весь коментар22.12.2022 03:33 Відповісти Мені подобається 0
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