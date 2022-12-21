УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5984 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
12 723 104
Байден (2328) війна (56641) Зеленський (17470) США (14499)

Зеленський уже на шляху у Вашингтон, - CNN

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

байден,зеленський

Президент України Володимир Зеленський уже на шляху в Вашингтон, де має відбутися його зустріч з колегою із США Джо Байденом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Цю інформацію виданню підтвердили два джерела. Журналісти зазначають, що окрім Байдена, Зеленський зустрінеться з вищими посадовими особами адміністрації президента США.

Також повідомляється, що Байден може оголосити про виділення нового пакету допомоги Україні у розмірі 1,8 млрд доларів.

Раніше із повідомленням на CNN Цензор.НЕТ писав, що президент України Володимир Зеленський може в 21 грудня відвідати США та зустрітися з президентом Джо Байденом.

Також читайте: США нададуть Україні комплекси ППО Patriot у наступному пакеті військової допомоги, - CNN

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+33
нам все одно хто де і як і за кого його приймають - ми тут знаємо його як закінченого і вульгарного корупціонера, який підривав обороноспроможність країни все своє правління, того хто ставив і продовжує ставити на важливі держпости агентів ФСБ і колаборантів, того хто бреше українцем системно та не перестаючи.
показати весь коментар
21.12.2022 06:57
+18
Вас кацапів не тільки з України треба зжити, а і з світу.
показати весь коментар
21.12.2022 06:45
+12
Говоріть тільки за себе, тільки про своє ставлення до будь-кого чи будь-чого. Не кажіть за тих, хто далеко від України, в Європі та Америці. Навіть якщо ви в Ізраїлі, навіть якщо ви чули думки людей там про цього персонажа, то все одно - говоріть виключно тільки за себе.
Ви знаєте як приймають його люди що поруч із ним?
Тут вільний форум вільних людей, кожен вільно висловлює СВОЮ думку, і не треба перти сюди пропаганду - ні свою, ні ворожу.
показати весь коментар
21.12.2022 07:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А його хтось запрошував? Якби так, то вже розтрубили б зебіли по усім своїм марафонам.
показати весь коментар
21.12.2022 08:24 Відповісти
Тільки не договорняк, тільки фітіль
показати весь коментар
22.12.2022 03:33 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 