Зеленський самостійно вирішив, що безпекова ситуація дозволяє летіти у США, - Білий дім

Президент Володимир Зеленський летить до США за власним рішенням, він вирішив, що параметри безпеки дозволяють це.

Про це повідомив представник Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми мали можливість тісно проконсультуватися з президентом Зеленським щодо параметрів безпеки, щоб він міг покинути країну, приїхати на короткий період до Сполучених Штатів і повернутися. Звичайно, це остаточне рішення було ухвалене ним. Він дійшов до висновку, що ці параметри безпеки - ви знаєте, відповідали тому, що йому було потрібно. Ми з цим погодилися, тому виконуємо відповідно", - зазначив він.

Представник Білого дому наголосив, що Росія "продовжуватиме робити те, що вона робить", а "ми продовжуватимемо робити те, що робимо ми", у тому числі США не перешкоджатимуть поїздкам президента Зеленського, які він вважає необхідними для просування інтересів свого народу та своєї країни.

"І я хотів би зазначити, що тільки сьогодні вранці він здійснив поїздку до міста Бахмут на сході країни, яке дуже близько до лінії фронту на сході. Раніше він вже відвідував інші райони, розташовані прямо на лінії фронту. І він ухвалює свої власні рішення щодо цих поїздок, ґрунтуючись на тому, що, на його думку, буде найкращим для його народу", - додав він.

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