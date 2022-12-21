Зеленський самостійно вирішив, що безпекова ситуація дозволяє летіти у США, - Білий дім
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Президент Володимир Зеленський летить до США за власним рішенням, він вирішив, що параметри безпеки дозволяють це.
Про це повідомив представник Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми мали можливість тісно проконсультуватися з президентом Зеленським щодо параметрів безпеки, щоб він міг покинути країну, приїхати на короткий період до Сполучених Штатів і повернутися. Звичайно, це остаточне рішення було ухвалене ним. Він дійшов до висновку, що ці параметри безпеки - ви знаєте, відповідали тому, що йому було потрібно. Ми з цим погодилися, тому виконуємо відповідно", - зазначив він.
Представник Білого дому наголосив, що Росія "продовжуватиме робити те, що вона робить", а "ми продовжуватимемо робити те, що робимо ми", у тому числі США не перешкоджатимуть поїздкам президента Зеленського, які він вважає необхідними для просування інтересів свого народу та своєї країни.
"І я хотів би зазначити, що тільки сьогодні вранці він здійснив поїздку до міста Бахмут на сході країни, яке дуже близько до лінії фронту на сході. Раніше він вже відвідував інші райони, розташовані прямо на лінії фронту. І він ухвалює свої власні рішення щодо цих поїздок, ґрунтуючись на тому, що, на його думку, буде найкращим для його народу", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Очікується, що Зеленський сьогодні відвідає Білий дім та виступить перед Конгресом . Плани не є остаточними і можуть змінитися. Ризик, пов'язаний з таким візитом, високий, і будь-яка така спроба буде оточена суворою секретністю.
Станом за добу 20.12.2022, середньостатистичний термін відключення електроенергії споживачам по областям складає 17 годин.
Різке збільшення часу вимкнення електроенергії під час зниження температури, означає, що потужність енергосистеми не відновлена і перебуває в на межі передаварійного стану. Замість того, щоб перенаправити кошти на вирішення цього питання Зеленський і К витрачають майже 800 млн. гр. на корупційні оборудки по "ремонту доріг"
Під кінець року служби Кубракова вирішили ремонтувати дороги
Служба автомобільних доріг у Рівненській області 359,64 млн. гр.
Служба автомобільних доріг у Полтавській області 217,01 млн. гр.
Служба автомобільних доріг у Рівненській області 209,82 млн. гр.
Ця вистава для Білого дому, виявляється..
Не з нашим щастям
На дороги у Рівненській і Полтавській областях виділлили 786,5 млн грн!
На телешоу: лише за концепцію і продюсування програми «Тихий вечір», яку веде колега Зеленського по 95 кварталу Олена Кравець бюджет видав 880 тисяч гривень від Державного Підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України».
Також по 15 млн бюджетних грн отримали телеканали «Інтер» та 1+1 на (!!!) «Послуги зі створення (виробництва) інформаційних аудіовізуальних продуктів, спрямованих на забезпечення захисту національного інформаційного простору та пов'язаних з відсіччю і стримуванням збройної агресії Російської Федерації проти України та її наслідками»
Інтеру! Від агресії рф! Он де цинізм! Платить Державне Підприємство «Центр захисту інформаційного простору України».
Роздача мільйонів своїм. А громадяни у зруйнованих окупантами будинках потерплять.
Цікаво, а наш з собою чюмаданчік возить, чи це тільки у пуйла така фішка🧐
Почекаємо результатів, якщо привезе Патріоти і танчики, скумбрію можна і пробачити,- най Лєнці віддасть, буде їй бонусом під ялинку 😝😝😝😝😜🤪
Незабаром в Конгресі : "Я до вас прямо з передової !, де стріляють та вбивають!".
Те, що зелеЧучело поїхало в США говорить про те, що є великий ризик серйозного удару по Києву + посцяти в вуха наріду.
"САМ ВИРІШИВ"
1) Вирішили "серйозно поговорить" з викладкою перед ним компромату - бо дійсно - "Блазня" "попердолило" і він "країв не бачить" та "берега пустився"
2) Залужний щось готує і "Блазня"з д"Єрмаком вирішили прибрать тимчасово з України щоб не "зіпсували кашу"
Може є і ще якийсь - але замало інформації
остання крапля це КСУ який єрмак хоче підм,яти під ОП