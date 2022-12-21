Зеленский самостоятельно решил, что ситуация с безопасностью позволяет лететь в США, - Белый дом
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Президент Владимир Зеленский летит в США по своему решению, он решил, что параметры безопасности позволяют это.
Об этом сообщил представитель Белого дома, передает Цензор.НЕТ.
"У нас была возможность тесно проконсультироваться с президентом Зеленским относительно параметров безопасности, чтобы он мог покинуть страну, приехать на короткий период в Соединенные Штаты и вернуться. Конечно, это окончательное решение было принято. Он пришел к выводу, что эти параметры безопасности – вы знаете, отвечали тому, что ему было нужно. Мы с этим согласились, потому выполняем соответственно", - отметил он.
Представитель Белого дома подчеркнул, что Россия "будет продолжать делать то, что она делает", а "мы будем продолжать делать то, что делаем мы", в том числе США не будут препятствовать поездкам президента Зеленского, которые он считает необходимыми для продвижения интересов своего народа и своей страны.
"И я хотел бы отметить, что только сегодня утром он совершил поездку в Бахмут на востоке страны, который очень близок к линии фронта на востоке. Ранее он уже посещал другие районы, расположенные прямо на линии фронта. И он принимает свои собственные решения относительно этих поездок, основываясь на том, что, по его мнению, будет лучшим для его народа", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Очікується, що Зеленський сьогодні відвідає Білий дім та виступить перед Конгресом . Плани не є остаточними і можуть змінитися. Ризик, пов'язаний з таким візитом, високий, і будь-яка така спроба буде оточена суворою секретністю.
Станом за добу 20.12.2022, середньостатистичний термін відключення електроенергії споживачам по областям складає 17 годин.
Різке збільшення часу вимкнення електроенергії під час зниження температури, означає, що потужність енергосистеми не відновлена і перебуває в на межі передаварійного стану. Замість того, щоб перенаправити кошти на вирішення цього питання Зеленський і К витрачають майже 800 млн. гр. на корупційні оборудки по "ремонту доріг"
Під кінець року служби Кубракова вирішили ремонтувати дороги
Служба автомобільних доріг у Рівненській області 359,64 млн. гр.
Служба автомобільних доріг у Полтавській області 217,01 млн. гр.
Служба автомобільних доріг у Рівненській області 209,82 млн. гр.
Ця вистава для Білого дому, виявляється..
Не з нашим щастям
На дороги у Рівненській і Полтавській областях виділлили 786,5 млн грн!
На телешоу: лише за концепцію і продюсування програми «Тихий вечір», яку веде колега Зеленського по 95 кварталу Олена Кравець бюджет видав 880 тисяч гривень від Державного Підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України».
Також по 15 млн бюджетних грн отримали телеканали «Інтер» та 1+1 на (!!!) «Послуги зі створення (виробництва) інформаційних аудіовізуальних продуктів, спрямованих на забезпечення захисту національного інформаційного простору та пов'язаних з відсіччю і стримуванням збройної агресії Російської Федерації проти України та її наслідками»
Інтеру! Від агресії рф! Он де цинізм! Платить Державне Підприємство «Центр захисту інформаційного простору України».
Роздача мільйонів своїм. А громадяни у зруйнованих окупантами будинках потерплять.
Цікаво, а наш з собою чюмаданчік возить, чи це тільки у пуйла така фішка🧐
Почекаємо результатів, якщо привезе Патріоти і танчики, скумбрію можна і пробачити,- най Лєнці віддасть, буде їй бонусом під ялинку 😝😝😝😝😜🤪
Незабаром в Конгресі : "Я до вас прямо з передової !, де стріляють та вбивають!".
Те, що зелеЧучело поїхало в США говорить про те, що є великий ризик серйозного удару по Києву + посцяти в вуха наріду.
"САМ ВИРІШИВ"
1) Вирішили "серйозно поговорить" з викладкою перед ним компромату - бо дійсно - "Блазня" "попердолило" і він "країв не бачить" та "берега пустився"
2) Залужний щось готує і "Блазня"з д"Єрмаком вирішили прибрать тимчасово з України щоб не "зіпсували кашу"
Може є і ще якийсь - але замало інформації
остання крапля це КСУ який єрмак хоче підм,яти під ОП