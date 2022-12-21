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Зеленский самостоятельно решил, что ситуация с безопасностью позволяет лететь в США, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский летит в США по своему решению, он решил, что параметры безопасности позволяют это.

Об этом сообщил представитель Белого дома, передает Цензор.НЕТ.

"У нас была возможность тесно проконсультироваться с президентом Зеленским относительно параметров безопасности, чтобы он мог покинуть страну, приехать на короткий период в Соединенные Штаты и вернуться. Конечно, это окончательное решение было принято. Он пришел к выводу, что эти параметры безопасности – вы знаете, отвечали тому, что ему было нужно. Мы с этим согласились, потому выполняем соответственно", - отметил он.

Представитель Белого дома подчеркнул, что Россия "будет продолжать делать то, что она делает", а "мы будем продолжать делать то, что делаем мы", в том числе США не будут препятствовать поездкам президента Зеленского, которые он считает необходимыми для продвижения интересов своего народа и своей страны.

"И я хотел бы отметить, что только сегодня утром он совершил поездку в Бахмут на востоке страны, который очень близок к линии фронта на востоке. Ранее он уже посещал другие районы, расположенные прямо на линии фронта. И он принимает свои собственные решения относительно этих поездок, основываясь на том, что, по его мнению, будет лучшим для его народа", - добавил он.

Читайте: Делегация Украины во время визита в США будет просить Вашингтон о поставках ракет ATACMS и беспилотников Grey Eagle и Reaper, - Politico
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Топ комментарии
+31
А цього придурка теж взяв з собою?
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21.12.2022 10:03
+27
Єрмак вже оголосив боротьбу з корупцією. Яку давно поборов зеля. Він же казав - корупції вже давно нема.
Ця вистава для Білого дому, виявляється..
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21.12.2022 09:53
+26
Під кінець року - «святковий» атракціон небаченої щедрості від влади на улюблені теми.

На дороги у Рівненській і Полтавській областях виділлили 786,5 млн грн!

На телешоу: лише за концепцію і продюсування програми «Тихий вечір», яку веде колега Зеленського по 95 кварталу Олена Кравець бюджет видав 880 тисяч гривень від Державного Підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України».

Також по 15 млн бюджетних грн отримали телеканали «Інтер» та 1+1 на (!!!) «Послуги зі створення (виробництва) інформаційних аудіовізуальних продуктів, спрямованих на забезпечення захисту національного інформаційного простору та пов'язаних з відсіччю і стримуванням збройної агресії Російської Федерації проти України та її наслідками»

Інтеру! Від агресії рф! Он де цинізм! Платить Державне Підприємство «Центр захисту інформаційного простору України».

Роздача мільйонів своїм. А громадяни у зруйнованих окупантами будинках потерплять.
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21.12.2022 10:10
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где беня? он здесь? или улетел?
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21.12.2022 09:50 Ответить
Бєня піліт.
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21.12.2022 10:04 Ответить
Зеленський звичайно не омине нагоди зайвий раз виступити в Конгресі США, але його візит туди на запрошення Байдена має зовсім інший сенс. Республіканська партія починає серію дій проти Байдена з реанімації кримінального розсліуваня проти його сина - Хантера Байдена. В цій ситуації Байден демонструє, що нинішнє керівництво України, в нинішній ситуації співробітничати з республіканцями не буде. По суті, Зеленський просто розмінний пішак в багатоходовій грі в США.

Очікується, що Зеленський сьогодні відвідає Білий дім та виступить перед Конгресом . Плани не є остаточними і можуть змінитися. Ризик, пов'язаний з таким візитом, високий, і будь-яка така спроба буде оточена суворою секретністю.

Станом за‎ добу 20.‎12.‎2022, середньостатистичний термін відключення електроенергії споживачам по областям складає 17 годин.

Різке збільшення часу вимкнення електроенергії під час зниження температури, означає, що потужність енергосистеми не відновлена і перебуває в на межі передаварійного стану. Замість того, щоб перенаправити кошти на вирішення цього питання Зеленський і К витрачають майже 800 млн. гр. на корупційні оборудки по "ремонту доріг"

Під кінець року служби Кубракова вирішили ремонтувати дороги

Служба автомобільних доріг у Рівненській області 359,64 млн. гр.

Служба автомобільних доріг у Полтавській області 217,01 млн. гр.

Служба автомобільних доріг у Рівненській області 209,82 млн. гр.
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21.12.2022 09:51 Ответить
Єрмак вже оголосив боротьбу з корупцією. Яку давно поборов зеля. Він же казав - корупції вже давно нема.
Ця вистава для Білого дому, виявляється..
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21.12.2022 09:53 Ответить
Усі корупціонери вже виїхали з країни ©. Останній пийшов...
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21.12.2022 10:00 Ответить
Кладе асфальт -- та ну нах.
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21.12.2022 09:56 Ответить
А как же пленки Деркача? Да и Бенедиктовна так и не закрыла уголовное дело на Байдена
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21.12.2022 10:12 Ответить
Та нічого з ним не станеться.
Не з нашим щастям
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21.12.2022 09:52 Ответить
Я його туди запропонував Байден,працюю, мабуть не побачила.
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21.12.2022 10:05 Ответить
Проявив ініціативу --- хорошии хід .
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21.12.2022 09:53 Ответить
Як відомо ініціатива наказуєма.
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21.12.2022 09:57 Ответить
Хто не рискує -- тои не п"є шампанське .
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21.12.2022 09:59 Ответить
Без Петріотів та Абрамсів під ялиночку 🎄без подарочків навіть не думай-ТЕ,повертатись,і не зганьбітся там
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21.12.2022 09:55 Ответить
Корупціонери продовжують тікати за кордон?
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21.12.2022 09:58 Ответить
боневтік таки втік з країни.
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21.12.2022 10:01 Ответить
Щоб хотів, ще б на початку втік
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21.12.2022 10:24 Ответить
здриснув голобородько!
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21.12.2022 10:02 Ответить
Мда, ботокс з Ростова в Москву, Зеленський з Білої Церкви-Бахмут в США. Нацйдіть розбіжності? Бо для обох була "передова".в тилу.
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21.12.2022 10:03 Ответить
17.12.2022,лексика відповідно слугам і їх ботам, точно так,як одна пораненого Героя навіщала. По темі є щось окрім хамства зеленого болота?
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21.12.2022 10:27 Ответить
А цього придурка теж взяв з собою?
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21.12.2022 10:03 Ответить
де таке кінченого дибіла можна знайти
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21.12.2022 10:09 Ответить
Спочатку у ахметова, потім у ВАЗеленського.
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21.12.2022 10:18 Ответить
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21.12.2022 10:11 Ответить
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21.12.2022 11:19 Ответить
Гарнір до шашликів.
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21.12.2022 11:25 Ответить
Під кінець року - «святковий» атракціон небаченої щедрості від влади на улюблені теми.

На дороги у Рівненській і Полтавській областях виділлили 786,5 млн грн!

На телешоу: лише за концепцію і продюсування програми «Тихий вечір», яку веде колега Зеленського по 95 кварталу Олена Кравець бюджет видав 880 тисяч гривень від Державного Підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України».

Також по 15 млн бюджетних грн отримали телеканали «Інтер» та 1+1 на (!!!) «Послуги зі створення (виробництва) інформаційних аудіовізуальних продуктів, спрямованих на забезпечення захисту національного інформаційного простору та пов'язаних з відсіччю і стримуванням збройної агресії Російської Федерації проти України та її наслідками»

Інтеру! Від агресії рф! Он де цинізм! Платить Державне Підприємство «Центр захисту інформаційного простору України».

Роздача мільйонів своїм. А громадяни у зруйнованих окупантами будинках потерплять.
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21.12.2022 10:10 Ответить
Бідолашний, майже рік без поїздок за кордон. Добре що не в Оман чухнув
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21.12.2022 10:12 Ответить
Очікуємо повідомлення шо там щось згоріло. Бідося приїхав.
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21.12.2022 10:15 Ответить
Чого не зробиш, аби в новинах був сміливий Зе, а не ручний КС.
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21.12.2022 10:13 Ответить
Вирішив самостійно? Та він без Єрмака і до туалету не ходить.
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21.12.2022 10:13 Ответить
А раптом у Єрмака секретна місія,- хранітєль чюмаданчіка... і єво садіржімава🤔🧐😁 От того він за ним хвостиком і волочиться, - раптом баріну пріспічіт 😝😝😝😝😝😜🤪💩💩💩
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21.12.2022 10:25 Ответить
Можливо і так. Носить в чумадані памперси.
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21.12.2022 10:35 Ответить
A razve chota izmenitsa ot mesta polozhenia etava klouna ? 🤔
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21.12.2022 10:14 Ответить
Передвиборчий піар.
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21.12.2022 10:20 Ответить
Якщо не буде зайве ляпати,не по написаному,-гірше не буде.
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21.12.2022 10:33 Ответить
Певне на закупи поїхав, Лєнка послала🤔 В Києві скумбрії по вісім не знайшла, от і відправила благовірного з'їздити на посмотрєть на харошіє товари, тим паче дорога на халяву 😁
Цікаво, а наш з собою чюмаданчік возить, чи це тільки у пуйла така фішка🧐
Почекаємо результатів, якщо привезе Патріоти і танчики, скумбрію можна і пробачити,- най Лєнці віддасть, буде їй бонусом під ялинку 😝😝😝😝😜🤪
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21.12.2022 10:23 Ответить
Коли шойгу провів політ над гніздом зозулі, то розвідка заперечила, а коли чиновника побачили БЛИЗЬКО лінії фронту, то друга розвідка гав ловила. Де логіка в тому,що Бахмут не в вогні,а тільки близько і те,що ворог знав, заказал 100 замахів уже,а тут прогавив.....Піар на крові захисників України
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21.12.2022 10:25 Ответить
Да, де логіка 🤔🧐😁
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21.12.2022 10:27 Ответить
Ох і зграя цинічних зевиродків, багато біди зробили Україні, а ще більше зроблять.
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21.12.2022 11:03 Ответить
Усе у ваших руках. Перемагайте на усіх фронтах. Бережіть себе
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21.12.2022 11:11 Ответить
Одне цікаво,-чи полетить з ним всюдисущий реґент ?
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21.12.2022 10:31 Ответить
Вміння Офісних щурів влаштовувати шоу у них не відбереш.

Незабаром в Конгресі : "Я до вас прямо з передової !, де стріляють та вбивають!".
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21.12.2022 10:50 Ответить
У Конгресі сьогодні замало представників, щоби це оцінити. Сенатори то вже всі поїхали на різдвяні, а погода не дуже сприяє швидкому поверненню. Аншлагу не буде.
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21.12.2022 21:58 Ответить
Те, що зелеЧучело поїхало в Бахмут і його там не розбомбили говорить про те, що він друг орків та ворог України.
Те, що зелеЧучело поїхало в США говорить про те, що є великий ризик серйозного удару по Києву + посцяти в вуха наріду.
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21.12.2022 11:00 Ответить
це вже геть песимістична інтерпритація фактів
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21.12.2022 12:27 Ответить
Я тоже об этом подумала. Чего это он вдруг собрался в США? ... или готовится серьёзный удар по Киеву или его вызвали на "ковёр". Посмотрим, что из этого получится.
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21.12.2022 14:31 Ответить
скорее всего из-за передачи ираном бал. ракет и наступлением с беларуси
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21.12.2022 23:31 Ответить
Якщо воно взагалі зникне, найдуть іншого клована для відосиків.
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21.12.2022 11:10 Ответить
чекаю на вечір дикого гумора по кацапським новинам типу "позвали на ковьор", "поєхал кланяться" "на доклад к кураторам и хазяєвам", "а ми же гаварілі что ваюєм с натой" і т .п.
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21.12.2022 11:18 Ответить
саме смішне в написаному
"САМ ВИРІШИВ"
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21.12.2022 11:29 Ответить
Напевно, викликали, як учня до директора, бо накосячив.
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21.12.2022 11:34 Ответить
Тут кілька варіантів:
1) Вирішили "серйозно поговорить" з викладкою перед ним компромату - бо дійсно - "Блазня" "попердолило" і він "країв не бачить" та "берега пустився"
2) Залужний щось готує і "Блазня"з д"Єрмаком вирішили прибрать тимчасово з України щоб не "зіпсували кашу"
Може є і ще якийсь - але замало інформації
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21.12.2022 12:22 Ответить
не накосячив а охуів разом з своїм зеленим бидлом
остання крапля це КСУ який єрмак хоче підм,яти під ОП
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21.12.2022 16:26 Ответить
Полетів подякувати особисто журналові за "найавторитетнішого"...
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21.12.2022 11:34 Ответить
Я не розумію. В час цифрових технологій на хіба сидіти в Києві і записувати відосики. Та їзди і проси допомоги. Країна і без тебе справиться. Чи переживає за крісло? Боїться лишити бункер на віце-президента?
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21.12.2022 11:37 Ответить
потрібна фоточка поруч з Байденом, коли той буде оголошувати передачу Петріотів
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21.12.2022 12:25 Ответить
Маючи такого Головнокомандуючого ЗСУ, як Залужний, може їхати куди схоче!
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21.12.2022 12:14 Ответить
Коломойского с собой прихватил? Вроде бы американцы его хотели видеть. А, забыл, ''не на часіʼ'.
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21.12.2022 12:33 Ответить
їде домовлятись за дружбанів,бо вовка вже під санкції підвели,а можуть і татарова з єрмаком
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21.12.2022 12:35 Ответить
Дивно. Як такий визначний лідер ********** Байдена в Київ не викликав
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21.12.2022 18:34 Ответить
 
 