Зеленский самостоятельно решил, что ситуация с безопасностью позволяет лететь в США, - Белый дом

Президент Владимир Зеленский летит в США по своему решению, он решил, что параметры безопасности позволяют это.

Об этом сообщил представитель Белого дома, передает Цензор.НЕТ.

"У нас была возможность тесно проконсультироваться с президентом Зеленским относительно параметров безопасности, чтобы он мог покинуть страну, приехать на короткий период в Соединенные Штаты и вернуться. Конечно, это окончательное решение было принято. Он пришел к выводу, что эти параметры безопасности – вы знаете, отвечали тому, что ему было нужно. Мы с этим согласились, потому выполняем соответственно", - отметил он.

Представитель Белого дома подчеркнул, что Россия "будет продолжать делать то, что она делает", а "мы будем продолжать делать то, что делаем мы", в том числе США не будут препятствовать поездкам президента Зеленского, которые он считает необходимыми для продвижения интересов своего народа и своей страны.

"И я хотел бы отметить, что только сегодня утром он совершил поездку в Бахмут на востоке страны, который очень близок к линии фронта на востоке. Ранее он уже посещал другие районы, расположенные прямо на линии фронта. И он принимает свои собственные решения относительно этих поездок, основываясь на том, что, по его мнению, будет лучшим для его народа", - добавил он.

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