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Новости Агрессия России против Украины Война
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Более 200 тысяч украинцев нашли убежище от войны в США, - Байден

байден,зеленський

Кроме военной, Соединенные Штаты также оказывают Украине гуманитарную поддержку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 21 декабря.

По словам Байдена, более 15 стран-партнеров Украины совокупно предоставили ей 2 тысячи танков и других бронированных машин, более 800 артиллерийских систем, более 2 миллионов артиллерийских боеприпасов, более 50 современных реактивных систем залпового огня, а также противокорабельных и противовоздушных систем.

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"Вместе мы предоставили миллиарды долларов прямой бюджетной поддержки, чтобы украинское правительство могло предоставлять базовые услуги украинцам, такие как здравоохранение, образование и работа экстренных служб. Сюда входят еще 2 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки от американского народа, которые ранее на этой неделе распределил Всемирный банк", – сказал президент США.

Кроме того, он привел цифры по украинским беженцам, которые получили приют в Штатах:

"Громады всей Европы открыли свои сердца и дома, чтобы помочь украинцам в беде. Соединенные Штаты были горды приветствовать более 221 тысячи украинцев, искавших убежища с марта 2022, в том числе в рамках программы "Объединенные для Украины".

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Байден Джо (2785) беженцы (1637) помощь (7763) США (26409)


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Топ комментарии
+8
Боже Бережи Америку!
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22.12.2022 01:29
+6
судя по Польше, больше половины беженцев убежали в 1-й месяц из таких фронтовых городов как Тернополь, Черновцы, Львов, Франковск, Винница... При этом не забывают сдавать по космическим ценам оставшееся в Украине жилье тем кто действительно бежал от бомбежек.
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22.12.2022 02:42
+5
Не розумію а в чому радість? Куйло ******* по промисловій і життєдіяльній інфраструктурі України з метою вимусити мільйони українців виїхати з країни, аби на території України залишилося максимально мало людей. Західні країни залишаючи у себе мільйони укр біженців тим самим працюють на куйло допомагаючи йому реалізувати свій план по безлюдній Україні.
Так само було у Сирії: антиасадівська більшість в країні на початку війни, завдяки бомбардуванням рашистів перетворилася на антиасадівську меншість.
Отже "подякуємо" Заходу, який боявся давати Україні ПРО і ППО на початку війни, а тепер успішно з кремлем провів депопуляцію України і видає це за перемогу.
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22.12.2022 05:55
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Боже Бережи Америку!
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22.12.2022 01:29 Ответить
Факт. Дають тимчасовий прихисток (всі бенефіти та право на роботу) на два роки. Ну а там або шах або осел, або ходжа помре. У гаїтянців так уже років з двадцять кожного року продовжують.
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22.12.2022 01:35 Ответить
Fresh, ты тут немного не прав:

1. Притулок дают, но не на 2 года, а до осени 23.

2. Право на работу дают. Но его выдача растягивается на месяцы…

3. Никаких бенефитов нет.

В ЕС ( Германии и др странах) беженцам дается денежное пособие, компенсация за жилье, кое где. В сша этого ничего нет.

Так, что Fresh, все так…тільки трішечки не так :
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22.12.2022 01:56 Ответить
судя по Польше, больше половины беженцев убежали в 1-й месяц из таких фронтовых городов как Тернополь, Черновцы, Львов, Франковск, Винница... При этом не забывают сдавать по космическим ценам оставшееся в Украине жилье тем кто действительно бежал от бомбежек.
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22.12.2022 02:42 Ответить
АХ ТЫ ДРЯНЬ!!!!
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22.12.2022 09:39 Ответить
Ага, особенно спасибо Америке и Европе за то, что пригрели наших здоровых мужиков- инвалидов.
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22.12.2022 02:53 Ответить
Через канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки (CUAET) громадяни України та члени їх сімей можуть подати заяву на отримання візи тимчасового резидента для перебування в Канаді.

У період з 17 березня по 13 грудня до Канади надійшло 735927 заяви від громадян України та членів їхніх сімей. З них наразі затверджено 456083. Прибуло до Канади авіатранспортом 113279.

Програма під назвою Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel (CUAET) - це трирічна тимчасова візова програма, за якою новачки класифікуються як тимчасові резиденти. CUAET не є програмою для біженців.

Українців пустили в Канаду, але не дали грошей, повинні заробляти самостійно. Українці як і всі канадці безкoштовно отримали школи для дітей і базисну медицину. Ліки, зуби, очі в основнoму покриваються страхуванням з роботи.
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22.12.2022 04:01 Ответить
Це ще один приклад цинічної і огидної політики канади. До війни хєр отримаєш візу на відвідання країни, а зараз пускають всіх кого-завгодно, навіть тих хто вже десятиліття не живе в Україні і має лише синій паспорт з тризубом.
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22.12.2022 06:28 Ответить
Якщо ще брати Канаду -,то з кваліфікованою роботою там буде проблема-майже усюди потребують ліцензії місцеві,які не менше півроку -рік треба здавати.
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22.12.2022 08:23 Ответить
Не розумію а в чому радість? Куйло ******* по промисловій і життєдіяльній інфраструктурі України з метою вимусити мільйони українців виїхати з країни, аби на території України залишилося максимально мало людей. Західні країни залишаючи у себе мільйони укр біженців тим самим працюють на куйло допомагаючи йому реалізувати свій план по безлюдній Україні.
Так само було у Сирії: антиасадівська більшість в країні на початку війни, завдяки бомбардуванням рашистів перетворилася на антиасадівську меншість.
Отже "подякуємо" Заходу, який боявся давати Україні ПРО і ППО на початку війни, а тепер успішно з кремлем провів депопуляцію України і видає це за перемогу.
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22.12.2022 05:55 Ответить
Тут нам треба лише ридати і каятися, ридати і каятися. У 90-х самі віддали ракети, бомбери і ЯЗ.
Потім 25 років займалися саморозброєнням і товаришували з РФ.

Тому ... нічого на Байдена звертати. Дякуємо і ще раз дякуємо. Борги віддамо якось згодом.
Мабуть ...
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22.12.2022 06:42 Ответить
Нема чому радіти, двісті тисяч не повернеться додому, там квиток в один кінець
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22.12.2022 08:43 Ответить
А вот это не очевидно.

Время покажет сколько народа вернуться домой.
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22.12.2022 18:12 Ответить
 
 