Более 200 тысяч украинцев нашли убежище от войны в США, - Байден

Кроме военной, Соединенные Штаты также оказывают Украине гуманитарную поддержку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 21 декабря.

По словам Байдена, более 15 стран-партнеров Украины совокупно предоставили ей 2 тысячи танков и других бронированных машин, более 800 артиллерийских систем, более 2 миллионов артиллерийских боеприпасов, более 50 современных реактивных систем залпового огня, а также противокорабельных и противовоздушных систем.

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"Вместе мы предоставили миллиарды долларов прямой бюджетной поддержки, чтобы украинское правительство могло предоставлять базовые услуги украинцам, такие как здравоохранение, образование и работа экстренных служб. Сюда входят еще 2 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки от американского народа, которые ранее на этой неделе распределил Всемирный банк", – сказал президент США.

Кроме того, он привел цифры по украинским беженцам, которые получили приют в Штатах:

"Громады всей Европы открыли свои сердца и дома, чтобы помочь украинцам в беде. Соединенные Штаты были горды приветствовать более 221 тысячи украинцев, искавших убежища с марта 2022, в том числе в рамках программы "Объединенные для Украины".

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