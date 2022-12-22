Более 200 тысяч украинцев нашли убежище от войны в США, - Байден
Кроме военной, Соединенные Штаты также оказывают Украине гуманитарную поддержку.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 21 декабря.
По словам Байдена, более 15 стран-партнеров Украины совокупно предоставили ей 2 тысячи танков и других бронированных машин, более 800 артиллерийских систем, более 2 миллионов артиллерийских боеприпасов, более 50 современных реактивных систем залпового огня, а также противокорабельных и противовоздушных систем.
"Вместе мы предоставили миллиарды долларов прямой бюджетной поддержки, чтобы украинское правительство могло предоставлять базовые услуги украинцам, такие как здравоохранение, образование и работа экстренных служб. Сюда входят еще 2 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки от американского народа, которые ранее на этой неделе распределил Всемирный банк", – сказал президент США.
Кроме того, он привел цифры по украинским беженцам, которые получили приют в Штатах:
"Громады всей Европы открыли свои сердца и дома, чтобы помочь украинцам в беде. Соединенные Штаты были горды приветствовать более 221 тысячи украинцев, искавших убежища с марта 2022, в том числе в рамках программы "Объединенные для Украины".
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1. Притулок дают, но не на 2 года, а до осени 23.
2. Право на работу дают. Но его выдача растягивается на месяцы…
3. Никаких бенефитов нет.
В ЕС ( Германии и др странах) беженцам дается денежное пособие, компенсация за жилье, кое где. В сша этого ничего нет.
Так, что Fresh, все так…тільки трішечки не так :
У період з 17 березня по 13 грудня до Канади надійшло 735927 заяви від громадян України та членів їхніх сімей. З них наразі затверджено 456083. Прибуло до Канади авіатранспортом 113279.
Програма під назвою Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel (CUAET) - це трирічна тимчасова візова програма, за якою новачки класифікуються як тимчасові резиденти. CUAET не є програмою для біженців.
Українців пустили в Канаду, але не дали грошей, повинні заробляти самостійно. Українці як і всі канадці безкoштовно отримали школи для дітей і базисну медицину. Ліки, зуби, очі в основнoму покриваються страхуванням з роботи.
Так само було у Сирії: антиасадівська більшість в країні на початку війни, завдяки бомбардуванням рашистів перетворилася на антиасадівську меншість.
Отже "подякуємо" Заходу, який боявся давати Україні ПРО і ППО на початку війни, а тепер успішно з кремлем провів депопуляцію України і видає це за перемогу.
Потім 25 років займалися саморозброєнням і товаришували з РФ.
Тому ... нічого на Байдена звертати. Дякуємо і ще раз дякуємо. Борги віддамо якось згодом.
Мабуть ...
Время покажет сколько народа вернуться домой.