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Зеленский передал Байдену награду и письмо солдата из Бахмута. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский передал президенту США Джо Байдену награду и письмо от украинского солдата из Бахмута, в котором ведутся тяжелые бои.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры этого события размещаются в соцсетях.

Байден сказал Зеленскому, что украинский народ "вдохновляет мир", и обвинил Путина в попытке "использовать зиму как оружие". Президент США пообещал и дальше поддерживать "великий народ Украины".

Также смотрите: Байден встретил Зеленского возле входа в Белый Дом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Байден Джо (2789) Зеленский Владимир (20348)


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Топ комментарии
+44
Спасибо США что не бросили Украину в такой лихой час.
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21.12.2022 22:15
+41
а десь там за порєбріком на кремлівських болотах і в глубінних єпенях видніється грандіозне зарево від палаючих пердаків. ))
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21.12.2022 22:17
+26
Якби там не було - молодець, Зеленській.
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21.12.2022 22:17
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А підозру від своєї вдоску Гпрокурорші передав?
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21.12.2022 22:11 Ответить
Ви думаєте, що Байден не скаже,як сказав і раніше про те чим має займатися президент? Воюючи. Прилетів,почув, получив....
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21.12.2022 22:46 Ответить
*Тьоска*щось передав.
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21.12.2022 22:13 Ответить
Ти ба як скрипить агліцькою.
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21.12.2022 22:15 Ответить
Спасибо США что не бросили Украину в такой лихой час.
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21.12.2022 22:15 Ответить
а десь там за порєбріком на кремлівських болотах і в глубінних єпенях видніється грандіозне зарево від палаючих пердаків. ))
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21.12.2022 22:17 Ответить
І збільшилась концентрація на сірководню.
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21.12.2022 22:20 Ответить
Пердаки разрываются от Кёнесберга до Курильско-Японских островов.
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21.12.2022 22:22 Ответить
Это же ровно половина планеты! Так Земля может сойти со своей привычной орбиты...
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21.12.2022 22:37 Ответить
Ви бачили яку фотку Байдена цапи поставили на тему зустрічі біля Білого дому Байдена і Зеленського.
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21.12.2022 22:50 Ответить
І не тільки там, а й тут - у наших ідіотів))
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21.12.2022 22:45 Ответить
Якби там не було - молодець, Зеленській.
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21.12.2022 22:17 Ответить
будь хто на його місці був би молодець. Шо він такого зробив? Не втік?
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21.12.2022 22:24 Ответить
Чому б не почати кожен з себе - "що зробив?"
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21.12.2022 22:30 Ответить
четыре повестки съел...!
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21.12.2022 22:38 Ответить
+100500
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21.12.2022 22:51 Ответить
Biden предлагал Зе тикать
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22.12.2022 00:21 Ответить
Добре ось ви в Нідерландах припустимо пенсіонер, інвалід або громадянин Нідерландів сподіваюся не ухилист, а так само навряд чи дипломат або працівник посольства, у будь-якому випадку ви далеко від війни і вам нічого не загрожує і спите спокійно без тривог, спробуйте поставити себена місце президента у воюючій країні, зрозуміти його міру відповідальності, графік роботи і тоді може до вас дійде, а тому не коректно так міркувати
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22.12.2022 01:47 Ответить
А ви чого втікли ?
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22.12.2022 10:24 Ответить
Ого в хомʼячків бомбануло Відповісти на питання "що Зєля такого зробив" ніхто не зміг (ну воно і зрозуміло). Зате всі побігли переводити стрілки. Що і треба було довести
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22.12.2022 10:39 Ответить
ну чого це "будь хто"?? Оно, вітя януковіч, наприклад, втік.. Напевне тому, що його "внука пригрозили "люстріровать"))). Так що, прецеденти є.
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22.12.2022 10:56 Ответить
Зачекайте, до Зєлі, як до Овоща не приходили. Хоча наворотив він не меньше Яника. Чого йому тікати?
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22.12.2022 11:00 Ответить
Мені пригадується що приходили. Принаймні намагалися. Ну і на Банкову таки прийши в повному обʼємі. Овоч хоч і овоч, але здогадався, що буде, коли пацани (і дівчата) закінчать з Банковою і перейдуть до Межигірʼя
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22.12.2022 11:23 Ответить
На банкову приходили представники Майдану - лідери опозиції, це Клічко, Порошенко і здається Турчинов (хоча, пр Турчинова не впевнена). У межигірря ніхто не приходив, за визначенням, бо просто не могли фізично туди потрапити, бо дуже ретельно резиденція овоча охоронялась, тоді ще силовики не стали на бік майданівців. Так що, ніхто овоча не лякав, ніхто йому не погрожував, хіба що зі сцени Майдану, але фізично - ні. Так що втік він зі страху, бо обісрався, і сховався на засрасі. Отака хронологія подій.
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22.12.2022 12:47 Ответить
Добре. Аргументи приймаються. Зєля трохи сміливіший за Януковича.
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22.12.2022 12:51 Ответить
так і до овоча не приходили, він здриснув ще до "візиту")). Це вже потім екскурсії у межигірря почались, після його втечі.
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22.12.2022 11:18 Ответить
Молодець, що споаву відкрив на Байдена?
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22.12.2022 10:28 Ответить
Зараз і вас зєлєбобікі обгавкають
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22.12.2022 11:20 Ответить
А мене зацікавив комин. Він справжній, чи бутафорний?
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21.12.2022 22:35 Ответить
а прапор??? ...

«Наші бійці дали мені сьогодні наш прапор і попросили передати його тим, чиї рішення дуже важливі для України, для всіх наших воїнів. Обов'язково ми це зробимо. Вже скоро"

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21.12.2022 22:36 Ответить
Прапор підписали для Конгресу
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21.12.2022 22:37 Ответить
Разве не конгрессу попросили передать?
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21.12.2022 22:39 Ответить
Ні.
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21.12.2022 22:40 Ответить
головне шоби не забув! бо то найсправжній бойовий прапор... мабуть ще й кіптявою пахне
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21.12.2022 22:41 Ответить
Спасибо американскому народу, президенту Байдену, сенаторам за поддержку Украины. Без них было бы очень трудно выжить.
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21.12.2022 22:41 Ответить
українці зараз боронять весь вільний світ...
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21.12.2022 22:42 Ответить
І парочку касапських скальпів у овальний кабінет.
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21.12.2022 23:05 Ответить
краще один - путінський.
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22.12.2022 10:58 Ответить
Зеленский красава! я горжусь своим Президентом
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21.12.2022 23:16 Ответить
Колись отримає заслужену нагороду.
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21.12.2022 23:32 Ответить
это президент Украины (народ) договаривается с президентом США (народом)
а то что это Зеленский и Байден - второстепенно
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21.12.2022 23:27 Ответить
жги быдлонасемышей с болот мацковии...
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22.12.2022 09:52 Ответить
Незважаючи на деякі промахи Зеленського, з захопленням подивилася це відео. Велика пошана бійцю Павлу за дорогий подарунок Байдену. Байден такого й не очікував, аж оторопів від такої несподіванки. ✌
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22.12.2022 11:26 Ответить
Зеленський молодець! Виступив в Конгресі зворушливо, виважено, без пафосу.
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22.12.2022 11:45 Ответить
 
 