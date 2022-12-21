Зеленский передал Байдену награду и письмо солдата из Бахмута. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский передал президенту США Джо Байдену награду и письмо от украинского солдата из Бахмута, в котором ведутся тяжелые бои.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры этого события размещаются в соцсетях.
Байден сказал Зеленскому, что украинский народ "вдохновляет мир", и обвинил Путина в попытке "использовать зиму как оружие". Президент США пообещал и дальше поддерживать "великий народ Украины".
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«Наші бійці дали мені сьогодні наш прапор і попросили передати його тим, чиї рішення дуже важливі для України, для всіх наших воїнів. Обов'язково ми це зробимо. Вже скоро"
а то что это Зеленский и Байден - второстепенно