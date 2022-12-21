Байден встретил Зеленского возле входа в Белый Дом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент США Джо Байден встретил президента Украины Владимира Зеленского возле дверей Белого дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают американские СМИ.

На стене резиденции американского президента установлены флаги США и Украины.

Кадры встречи Байдена и Зеленского показывают в прямом эфире американского телевидения.

Читайте также: Байден пригласил Зеленского в США, поскольку война в Украине перешла в новую фазу, - Кирби





