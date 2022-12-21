РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10410 посетителей онлайн
Новости
30 205 213

Байден встретил Зеленского возле входа в Белый Дом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент США Джо Байден встретил президента Украины Владимира Зеленского возле дверей Белого дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают американские СМИ.

На стене резиденции американского президента установлены флаги США и Украины.

Кадры встречи Байдена и Зеленского показывают в прямом эфире американского телевидения.

Читайте также: Байден пригласил Зеленского в США, поскольку война в Украине перешла в новую фазу, - Кирби

Байден встретил Зеленского возле входа в Белый Дом 01
Байден встретил Зеленского возле входа в Белый Дом 02
Байден встретил Зеленского возле входа в Белый Дом 03

Байден Джо (2785) Зеленский Владимир (20232)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+44
Як би не виглядав Зеленський,але не він головний у війні з мордором,а героїчний український нарід і ЗСУ. І про це добре знають і у Білому домі!
показать весь комментарий
21.12.2022 21:36
+36
а карлик плаче і бється мордою об стіну
показать весь комментарий
21.12.2022 21:29
+27
Непутьового сина
показать весь комментарий
21.12.2022 21:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
так одеться на визит в Штаты ....это не уважение к принимающей стороне... ....в трениках и адидасах ходили знаете кто.....похож на...( боюсь написать...забанят )......в таком одеянии можно пойти на озеро на карася поиидеть и с друзьями пивка тяпнуть.....
показать весь комментарий
22.12.2022 00:06 Ответить
Ні, бо не в них війна.
показать весь комментарий
22.12.2022 08:54 Ответить
Зеленського обожнюють в США)
показать весь комментарий
22.12.2022 02:47 Ответить
Опудало. З Бахмуту і одразу до Байдена. ЦЕ облича нашої держави.
показать весь комментарий
22.12.2022 15:43 Ответить
Как это Ермак свое рыло не всунул , просто загадка.
показать весь комментарий
22.12.2022 22:08 Ответить
Страница 3 из 3
 
 