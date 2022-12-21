Байден встретил Зеленского возле входа в Белый Дом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Президент США Джо Байден встретил президента Украины Владимира Зеленского возле дверей Белого дома.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают американские СМИ.
На стене резиденции американского президента установлены флаги США и Украины.
Кадры встречи Байдена и Зеленского показывают в прямом эфире американского телевидения.
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SlavaGeroyam
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