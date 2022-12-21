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Байден зустрів Зеленського біля входу до Білого Дому. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Президент США Джо Байден зустрів президента України Володимира Зеленського біля дверей Білого дому.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють американські ЗМІ.
На стіні резиденції американського президента встановлено прапори США та України.
Кадри зустрічі Байдена із Зеленським показують у прямому ефірі американського телебачення.
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SlavaGeroyam
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sigugio
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