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Байден зустрів Зеленського біля входу до Білого Дому. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Президент США Джо Байден зустрів президента України Володимира Зеленського біля дверей Білого дому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють американські ЗМІ.

 На стіні резиденції американського президента встановлено прапори США та України.

Кадри зустрічі Байдена із Зеленським показують у прямому ефірі американського телебачення.

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Байден зустрів Зеленського біля входу до Білого Дому 01
Байден зустрів Зеленського біля входу до Білого Дому 02
Байден зустрів Зеленського біля входу до Білого Дому 03

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+44
Як би не виглядав Зеленський,але не він головний у війні з мордором,а героїчний український нарід і ЗСУ. І про це добре знають і у Білому домі!
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21.12.2022 21:36
+36
а карлик плаче і бється мордою об стіну
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21.12.2022 21:29
+27
Непутьового сина
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21.12.2022 21:30
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так одеться на визит в Штаты ....это не уважение к принимающей стороне... ....в трениках и адидасах ходили знаете кто.....похож на...( боюсь написать...забанят )......в таком одеянии можно пойти на озеро на карася поиидеть и с друзьями пивка тяпнуть.....
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22.12.2022 00:06 Відповісти
Ні, бо не в них війна.
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22.12.2022 08:54 Відповісти
Зеленського обожнюють в США)
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22.12.2022 02:47 Відповісти
Опудало. З Бахмуту і одразу до Байдена. ЦЕ облича нашої держави.
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22.12.2022 15:43 Відповісти
Как это Ермак свое рыло не всунул , просто загадка.
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22.12.2022 22:08 Відповісти
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