Байден зустрів Зеленського біля входу до Білого Дому. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент США Джо Байден зустрів президента України Володимира Зеленського біля дверей Білого дому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють американські ЗМІ.

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На стіні резиденції американського президента встановлено прапори США та України.

Кадри зустрічі Байдена із Зеленським показують у прямому ефірі американського телебачення.

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