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Новости Агрессия России против Украины Война
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Кремль не успеет существенно увеличить численность армии, пока продолжается война в Украине, - ISW

рф

Очень маловероятно, что Кремль сформирует такие большие обычные силы в сроки, имеющие отношение к войне России в Украине, ведь формирование подразделений дорогостоящее и требует времени

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики Института отмечают, что в своей речи Министр обороны РФ Шойгу публично представил серию изменений российской оборонной политики, чтобы значительно увеличить численность российской армии. Шойгу предложил России восстановить Московский и Ленинградский военные округа, сформировать новый армейский корпус и 17 новых маневровых дивизий.

Он также предложил России сформировать новый армейский корпус в Карелии, две новые десантно-штурмовые дивизии, три новые мотострелковые дивизии в оккупированных Херсонской и Запорожской областях, а также расширить семь бригад Северного флота и Западного, Центрального и Восточного военных округов до семи новых мотострелков. при расширении пяти имеющихся морских пехотных бригад в пять морских пехотных дивизий. Шойгу высказал предложение сформировать пять артиллерийских дивизий для поддержки военных округов.

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Он выдвинул идею увеличить численность ВС РФ до 1,5 млн военнослужащих, в том числе 695 тыс. контрактников (весной 2021 года Шойгу заявил, что 380 тыс. россиян были военнослужащими по контракту), постепенное увеличение призывного возраста на военную службу с 18 до 21 года и повышение предельного возраста призывников с 27 до 30 лет. Однако Шойгу не уточнил сроки этих мер.

В ISW уверяют, очень маловероятно, что Кремль сформирует такие большие обычные силы в сроки, относящиеся к войне России в Украине. Формирование подразделений дорогостоящее и требует времени. К примеру, Россия не смогла полностью укомплектовать имеющиеся бригады и полки перед полномасштабным вторжением и не полностью построила новую дивизию, о формировании которой она объявила в 2020 году.

Российская экономика находится в рецессии, а ее ресурсы для создания мощностей значительно сократились после полномасштабного вторжения России в Украину. Чистый обучающий потенциал России, вероятно, уменьшился с 24 февраля, частично из-за того, что Кремль использовал учебные элементы для участия в боевых действиях в Украине, чем значительно ослабил их возможности.

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Автор: 

армия РФ (19057) Шойгу Сергей (712)


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Топ комментарии
+10
але треба розуміти, що вони м'ясники і нікуди не поспішають...
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22.12.2022 07:41
+5
рашисти чмобілізували за три місяці 300 тис, хіба за наступні 3 місяця вони не мобілізують наступні 300 тис? Ці західні експерти вже ******* зі своїм експертсвом. Краще хай літаки і ракети дають, а не писдять.
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22.12.2022 07:58
+4
М"ясорубка працює на повну потужність і не встигають підкидати сировину.
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22.12.2022 07:49
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але треба розуміти, що вони м'ясники і нікуди не поспішають...
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22.12.2022 07:41 Ответить
М"ясорубка працює на повну потужність і не встигають підкидати сировину.
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22.12.2022 07:49 Ответить
рашисти чмобілізували за три місяці 300 тис, хіба за наступні 3 місяця вони не мобілізують наступні 300 тис? Ці західні експерти вже ******* зі своїм експертсвом. Краще хай літаки і ракети дають, а не писдять.
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22.12.2022 07:58 Ответить
От ти розумний, а люди з ISW дурніші?
Мобілізувати певну кількість рил, не означає автоматично збільшити армію. Почитай, що пишуть в оригіналі статті.
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22.12.2022 08:09 Ответить
Тут вже скидали інфо, хто такий ISW для України: https://www.understandingwar.org/press-media/staff-bios/nataliya-bugayova. Тобто, не треба перебільшувати значення цієї організації.
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22.12.2022 08:52 Ответить
Думаю, надалі кацапам буде важче проводити мобілізації, бо під час першої хвилі влада рф продемонструвала скотське ставлення до призовників.

Недоумків, які підуть до воєнкоматів "штоби дакумєнти правєріть", поменшає.
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22.12.2022 08:47 Ответить
йдеться про збільшення регулярної армії (тобто призовники і контрактники)
мобілізовані до цього складу не входять
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22.12.2022 10:52 Ответить
Не треба робити з ворога дебілів,Ми ще не пьяні і бачимо,що Захід вперто не хоче давати Україні свої танки,літаки,БТР,ракети і тп.Тому вбивати любого озброєного окупанта- свята заповідь українця. Я вірю нашим генералам- безсеребряникам.Я вірю нашій піхоті на 0. Виробляти зброю повинна вся Україна. 24 години,365 днів в році.Дублювати багатократно кожне виробництво ,не можна робити легкою здобиччю ворога скупчення в одному місці всих ціклів виробництва.Кінцеву зборку зброї робити тільки на кордоні з НАТО під прикриттям їхніх Петриотів.
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22.12.2022 09:52 Ответить
Да в кацапстане власти вообще пофиг...скажут еще пол ляма призвать и пол ляма баранов собирут...там их много..
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22.12.2022 10:31 Ответить
https://youtube.com/shorts/mkgI7CZicJ4?feature=share ...

Лию Ахеджакову в 84 года, мавзолейная банда хочет посадить в тюрягу за измену уРодины....,ну тогда точно рабZeя встанет с КОЛЕН 🦍🦍🦍👹👹👹
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22.12.2022 11:03 Ответить
Московити можуть мобілізувати 1,5 мільйони гарматного мяса, але не створити професійну армію. Яка потребує професіоналів та якісного озброєння і логістики.
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22.12.2022 17:07 Ответить
 
 