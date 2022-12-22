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Новости Агрессия России против Украины Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 100400 (+660 в сутки) человек, 267 вертолетов, 282 самолета, 3003 танка, 1978 артсистем, 5981 бронированная машина

Потери российских оккупантов по состоянию на утро 22 декабря составляют примерно 100 400 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.12 ориентировочно составляют:

личного состава – около 100400 (+660) человек ликвидировано;

танков ‒ 3003 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 5981 (+2) ед;

артиллерийских систем – 1978 (+6) ед;

РСЗО – 413 (+1) ед;

средства ПВО – 212 (+0) ед;

самолетов – 283 (+1) ед;

вертолетов – 267 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1693 (+5);

крылатые ракеты – 653 (+0);

корабли/катера ‒ 16 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 4615 (+7) ед;

специальная техника – 178 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 100400 (+660 в сутки) человек, 267 вертолетов, 282 самолета, 3003 танка, 1978 артсистем, 5981 бронированная машина 01

Данные уточняются.

Автор: 

армия РФ (19057) Генштаб ВС (6194) потери (4370)


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Топ комментарии
+82
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22.12.2022 09:35
+53
100400 + жопа рогозина
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22.12.2022 09:36
+45
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22.12.2022 09:44
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22.12.2022 09:35 Ответить
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22.12.2022 09:44 Ответить
Стотисячний
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22.12.2022 16:13 Ответить
100400 + жопа рогозина
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22.12.2022 09:36 Ответить
, невсчет....подранок
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22.12.2022 10:37 Ответить
"Ну, почему, дон, не в счет, дон? Я так старался, дон!"
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22.12.2022 12:18 Ответить
патамушта падранок дон
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22.12.2022 12:48 Ответить
Ювіляру вітання!
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22.12.2022 09:39 Ответить
размочили первую сотню тысяч окров! Хлопци, ******* гадов!!!
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22.12.2022 09:39 Ответить
З філологічної точки зору правильніше казати "******".
Приклад: "Передайте нашим, що ми ******"...
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22.12.2022 10:14 Ответить
останніми тижнями рашисти упаковками дохнуть.1 танк 2 бтр..техніки або нема або бережуть а кидають м'ясо
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22.12.2022 09:40 Ответить
Слава ЗСУ! Тлін підоРасії
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22.12.2022 09:40 Ответить
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22.12.2022 09:41 Ответить
Боевые потери (общие) - это список потерь: люди + кони + танки + самолеты...
100400 - ликвидировано личного состава (людей).
"Ліквідовано" в украинском языке имеет такое же значение, т.е. - уничтожение чего-либо или кого-либо.

ПС. Я так понимаю
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22.12.2022 10:10 Ответить
Можна з точністю сказать про одного - "ОДБИТИЙ" "Одбитий на всю голову"! Це - про тебе ! Відкрий "тлумачний словник" і прочитай що означає слово "ліквідація"
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22.12.2022 09:50 Ответить
- Ванька! Ты пасматри, чо хахлы пишут: "Жинка сварила чоловика!"
- ***! Так ани ещё и людоеды?!!!
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22.12.2022 10:00 Ответить
И котов ненавидят. Прям так и кричат: "Смерть катам", представляете? "Смерть катам!" - кричат.)
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22.12.2022 13:31 Ответить
"Да, да, есть такое..."
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22.12.2022 15:03 Ответить
дегенер ат, ты на протяжность фронта глянь хоть, это только те 660 террористов, которых смогли подсчитать. с ранеными так более 1000 в сутки уходят
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22.12.2022 10:05 Ответить
все верно, тысяч 300 еще раненых. только ж ты учти, что мобилизировали далеко не 300 тысяч, как вешает русня, а намного больше. Фронт сыпется, на мясо ВСУ не идут, а методично уничтожают врага, результат: Киевская область, Херсон, Харьковская область. Продолжение следут
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22.12.2022 10:07 Ответить
Никто никакой лапши не вешает, это еще минимальные цифры. вагнеры, росгвардия и прочие лнр еще не учитываются. В Луганске воевали и ливийцы например, они все в халатах и их тоже не посчитаеш. Раненые тоже разные, все кто получил хоть царапину входят в эти 300 тыс., это санитарные потери, но часть вернется в строй, а есть тяжкие т.е. безвозвратные потери. Без вестных /этих тоже много/ и дезертиров пусть рашисты сами считают.
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22.12.2022 10:08 Ответить
Тебе "*****" давно посилали? Чого ти "дурня включаєш"? Поясни - як саме ГШ ЗСУ може вести облік ваших поранених ? Якщо вони лежать у ваших госпіталях? А кількість полонених приховували у всіх арміях - бо різне буває "Попытки к бегству", наприклад Або потрапив у полон пораненим та здох від ран Кому така "незручна статистика" потрібна? У нас пригнали полонених розбирать завали ними ж розбитого села Так одна жіночка (що там сім"ю втратила) у відповідь на "шуточку" наїбнула кацапа лопатою по довбешці Вижив, ****!
Хто-б ще тебе "наїбнув"? ТОчно-б жалості не було
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22.12.2022 10:08 Ответить
як кажєтца, то перехрестись! А краще піди сам порахуй своїх п#дорів. Руки-ноги можеш пазлом рахувати як один орк
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22.12.2022 10:14 Ответить
Історія не моя, але мені дозволили розповісти. Переказую.

...Авіація з артою відпрацювали і ми зайшли на їх позицію. А там таке, що навіть мене трохи нудило. Заступник по МПЗ каже:

- Порахуйте скільки знищених орків. Мені для звіту потрібно.

- А як їх рахувати, якщо вони сиділи купкою, коли був приліт. Там зараз якійсь конструктор лего. Можна зібрати різні варіанти. Ноги, руки... Є ще декілька голов. Так як їх нам рахувати?, - запитую в нього.

- ******* по парах. Одна людина - це або дві руки або дві ноги. Порахуйте скільки пар є чогось одного. Або по головах.

Пішов с Майклом, порахували. У нас дивна історія виходить. Ніг 9, а от рук вісім. З них шість лівих. А голів лише дві. Розповідаю про це заму по МПЗ і питаю, тож як це рахувати?

- Шість лівих? Ну теоретично вони могли бути однорукі. І рукожопі. Але це лише теоретично.

- Ага, або в них по дві ліві руки було з самого початку. Мутанти. І безголові.

- Мутанти... Мутанти - це ідея, але ні. ******* парами. А безголові вони всі, якщо приперлися до нас.

- Тоді парами в нас 4 дохлих орка і одна запасна рука. Виходить, як у тому мультфільмі - півтора землекопа. Але шість лівих рук натякають на те, що їх всеж могло бути як мінімум шість. Так?

- Так. Але рахуємо парами, або по головах. В мене інструкція. І мерщій. Нам ще сьогодні на нову позицію заходити.

А ви запитуєте - як рахують? От так і рахують орків. А якщо в клапті, то їм навіть у статистику не потрапити.
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22.12.2022 10:26 Ответить
Поздоровляю орків з першою сотнею !!! Так тримати, зі своеї сторони обіцяемо прискорити слідуючу .
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22.12.2022 09:43 Ответить
У останні тижні жваво так пішло - по 500-700 орків на день! Дай Боже і далі так! Та зберігай наших Воїнів!!!
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22.12.2022 13:48 Ответить
Треба писати не + скілько там рашистів, а -. Бо вони вжє хороші!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Слава ЗСУ!
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22.12.2022 09:50 Ответить
Вітаю з ювілеєм!
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22.12.2022 09:50 Ответить
С юбилейными цифрами вас, товарищи!)
100 тысяч москалей уже никому и никогда не нанесут зла! 3003 танка, 1978 артсистем, 5981 бронированная машина стали источником металлолома для украинских заводов!
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22.12.2022 09:56 Ответить
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22.12.2022 09:59 Ответить
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22.12.2022 10:01 Ответить
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22.12.2022 10:02 Ответить
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22.12.2022 10:07 Ответить
Гойда! 😅😂🤣👏
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22.12.2022 10:09 Ответить
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22.12.2022 10:16 Ответить
На "католицьке" 6000 бронемашин?
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22.12.2022 10:17 Ответить
Вони були такі гидкі,
Подібні гнидам(вошам),
Та благодатне ЗСУ,
Зробило з них "хароших".
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22.12.2022 10:22 Ответить
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22.12.2022 10:27 Ответить
Кобзон уже замахался концерты давать...а они все прут и прут....
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22.12.2022 10:34 Ответить
вітаємо славетні ЗСУ з першою сотнею. бажаємо міцного здров'я, наснаги та якнашвидше подвоїти та потроїти результат!
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22.12.2022 10:40 Ответить
С ранеными и прочими это означает полляма. Юбилей!) И эти твари собираются ещё атаковать. Думаю придется утилизировать ещё столько же...
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22.12.2022 10:46 Ответить
Зі святом! Шановне панство.
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22.12.2022 11:09 Ответить
Щиро вітаю! Сьогоднішній день знаменує дві точки перелому. Зимове сонцестояння і 100 000 знищених орків. У цих речей є певний імпульс, тому миттєвих змін не буде, але процес почався у фоновому режимі.
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22.12.2022 11:23 Ответить
100 400 вбитих солдатів, офіцерів і генералів ворога на 302 добу великої війни України з рашистською пітьмою!
Такі втрати згідно генштабівських постулатів армії пітьми мали б призвести до негайного виведення окупаційних військ з українських територій і закінчення війни.
Ан ніт, правитель пітьми ці втрати ігнорує і далі жене своїх мобілізантів на смерть.
Значить відчуває власний скорий кінець.
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22.12.2022 11:23 Ответить
Ніяка кількість здохлої фашні не замінить тих, хто загинув її знищуючи, бо кожен з них Людина, а фашня - це непотріб, сміття. І сміття цього ще багато. Єдин спосіб запобігти втратами - це максимальна автоматизація переробки сміття. Тому потрібно більше зусиль від оборони, партнерів, волонтерів на збільшення кількості дистанційних засобів винищення цих шкідників.
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22.12.2022 11:42 Ответить
100500 уже не мем
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22.12.2022 11:50 Ответить
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22.12.2022 12:03 Ответить
З такими втратами і повною відсутністю перспектив інші на їх місці вже би сильно задумалися про доцільність продовжувати війну. Але вже всі знають що зайвохромосомні рашисти не такі як всі і тому вони не заспокояться до тих пір поки не закопають себе остаточно. Не за горами той день коли ця клоака нарешті згине і тоді світ тільки зітхне з полегшенням тому що наша планета очиститься від ще одного гнійника яких по всьому світу наплодив совок. Напевно жодна ******* армія в світі з такими обмеженнями в можливостях не змогла б добитися таких неймовірних результатів. Слава ЗСУ!
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22.12.2022 12:49 Ответить
Слава ЗСУ!
Так тримати і бережіть себе!
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22.12.2022 12:58 Ответить
https://t.me/tZEinform tZEinform

https://t.me/tZEinform/22487 Дані про втрати ПВК "Вагнер", ПВК"Алатырь", ПВК "РОВС", ПВК "Норд" керівництвом ЗС РФ не фіксуються.

https://t.me/tZEinform/22485 Станом на 01.12. 2022 втрати ЗС РФ по даним ГШ ЗС РФ складають

1. Вбиті - 48911 в\с

2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) 90020 в\с

3. Потрапили в полон 2455 в\с

4. Зниклі безвісти\втрачено зв'язок 30106 в\с

‎* дані по втратам нерегулярних підрозділів ЗС РФ відсутні

Станом на 15.10. 2022 втрати ЗС України складають

1. Вбиті - 29706 в\с

2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) 70 311 в\с

3. Потрапили в полон 3511 в\с

4. Зниклі безвісти 1044 в\с
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22.12.2022 14:33 Ответить
 
 