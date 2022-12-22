Общие боевые потери РФ с начала войны - около 100400 (+660 в сутки) человек, 267 вертолетов, 282 самолета, 3003 танка, 1978 артсистем, 5981 бронированная машина
Потери российских оккупантов по состоянию на утро 22 декабря составляют примерно 100 400 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.12 ориентировочно составляют:
личного состава – около 100400 (+660) человек ликвидировано;
танков ‒ 3003 (+1) ед;
боевых бронированных машин – 5981 (+2) ед;
артиллерийских систем – 1978 (+6) ед;
РСЗО – 413 (+1) ед;
средства ПВО – 212 (+0) ед;
самолетов – 283 (+1) ед;
вертолетов – 267 (+0) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1693 (+5);
крылатые ракеты – 653 (+0);
корабли/катера ‒ 16 (+0) ед;
автомобильной техники и автоцистерн – 4615 (+7) ед;
специальная техника – 178 (+0).
Данные уточняются.
Топ комментарии
+82 Максім ХОЙ #398010
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Приклад: "Передайте нашим, що ми ******"...
100400 - ликвидировано личного состава (людей).
"Ліквідовано" в украинском языке имеет такое же значение, т.е. - уничтожение чего-либо или кого-либо.
ПС. Я так понимаю
- ***! Так ани ещё и людоеды?!!!
Хто-б ще тебе "наїбнув"? ТОчно-б жалості не було
...Авіація з артою відпрацювали і ми зайшли на їх позицію. А там таке, що навіть мене трохи нудило. Заступник по МПЗ каже:
- Порахуйте скільки знищених орків. Мені для звіту потрібно.
- А як їх рахувати, якщо вони сиділи купкою, коли був приліт. Там зараз якійсь конструктор лего. Можна зібрати різні варіанти. Ноги, руки... Є ще декілька голов. Так як їх нам рахувати?, - запитую в нього.
- ******* по парах. Одна людина - це або дві руки або дві ноги. Порахуйте скільки пар є чогось одного. Або по головах.
Пішов с Майклом, порахували. У нас дивна історія виходить. Ніг 9, а от рук вісім. З них шість лівих. А голів лише дві. Розповідаю про це заму по МПЗ і питаю, тож як це рахувати?
- Шість лівих? Ну теоретично вони могли бути однорукі. І рукожопі. Але це лише теоретично.
- Ага, або в них по дві ліві руки було з самого початку. Мутанти. І безголові.
- Мутанти... Мутанти - це ідея, але ні. ******* парами. А безголові вони всі, якщо приперлися до нас.
- Тоді парами в нас 4 дохлих орка і одна запасна рука. Виходить, як у тому мультфільмі - півтора землекопа. Але шість лівих рук натякають на те, що їх всеж могло бути як мінімум шість. Так?
- Так. Але рахуємо парами, або по головах. В мене інструкція. І мерщій. Нам ще сьогодні на нову позицію заходити.
А ви запитуєте - як рахують? От так і рахують орків. А якщо в клапті, то їм навіть у статистику не потрапити.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Слава ЗСУ!
100 тысяч москалей уже никому и никогда не нанесут зла! 3003 танка, 1978 артсистем, 5981 бронированная машина стали источником металлолома для украинских заводов!
Подібні гнидам(вошам),
Та благодатне ЗСУ,
Зробило з них "хароших".
Такі втрати згідно генштабівських постулатів армії пітьми мали б призвести до негайного виведення окупаційних військ з українських територій і закінчення війни.
Ан ніт, правитель пітьми ці втрати ігнорує і далі жене своїх мобілізантів на смерть.
Значить відчуває власний скорий кінець.
Так тримати і бережіть себе!
https://t.me/tZEinform/22487 Дані про втрати ПВК "Вагнер", ПВК"Алатырь", ПВК "РОВС", ПВК "Норд" керівництвом ЗС РФ не фіксуються.
https://t.me/tZEinform/22485 Станом на 01.12. 2022 втрати ЗС РФ по даним ГШ ЗС РФ складають
1. Вбиті - 48911 в\с
2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) 90020 в\с
3. Потрапили в полон 2455 в\с
4. Зниклі безвісти\втрачено зв'язок 30106 в\с
* дані по втратам нерегулярних підрозділів ЗС РФ відсутні
Станом на 15.10. 2022 втрати ЗС України складають
1. Вбиті - 29706 в\с
2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) 70 311 в\с
3. Потрапили в полон 3511 в\с
4. Зниклі безвісти 1044 в\с