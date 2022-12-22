Байден поддержал нашу формулу мира, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом США Джо Байденом украинскую формулу мира и американский лидер поддержал идею провести саммит мира.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
"Восстановление международного правопорядка - наша общая задача. Нам нужен мир. Украина уже дала соответствующие предложения, и только что я обсуждал их с президентом Байденом - нашу формулу мира. Десять пунктов, которые можно и нужно реализовать ради нашей общей безопасности, гарантированной на десятилетие вперед", – сказал Зеленский.
По словам президента, он рад отметить, что "президент Байден поддержал эту нашу инициативу".
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+15 Super Gut
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+9 Максім ХОЙ #398010
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+9 Валентина Саюн #523841
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Сьогодні цілий день мене переслідують підозри, що Байден покликав Зеленського до себе, аби змусити його піти на перемир'я з ******.
В якості компенсаційних плюшок Байден може запропонувати Зеленському зброю, в тому числі, далекобійні ракети. Але, під зобов'язання не використовувати цю зброю проти росії після досягнення перемир'я. Або застосовувати тільки в разі порушення ****** цього миру.
З урахуванням абсолютної залежності України від поставок зброї США, я навіть, не знаю, як бути Зеленському в разі такої пропозиції.
І ось, зараз читаю на Укрнеті, що координатор стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки США, Джон Кірбі заявив, що під час зустрічі Байдена і Зеленського "будуть обговорюватися можливі варіанти закінчення війни."
Ну, власне і ось.
Да, основний акаунт знову улетів в бан на 30 діб. За допис про отримання Лукашенком від ***** ракет С-400 та Іскандер і що я підозрюю можливе застосування цих ракет з Білорусі по Україні, а саме, по інфраструктури Західної України. Інакше, навіщо ***** віддає те, що самому вкрай потрібне?
Вобчем, фізбудка сказала, що я розпалюю ворожнечу. ******! Ворожнечу проти ворога та агресора!
Скоріше б Твіттер ввів 4000 знаків в дописі. Бо фізбудка заїбала зі всієї сили.
👇👇👇👇👇
https://www.ukr.net/news/details/politics/94835186.html
а ви продовжуєте поливати брудом союзників...
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вступ України в НАТО є малоймовірним, як варіант безпекових гарантій для неї, повідомляєhttps://www.lefigaro.fr/ Le Figaro .
За його словами, РФ за будь-яких обставин розглядатиме вступ України до Альянсу як конфронтацію.
"З цією Росією таке важко уявити… Але чи вступить Україна до НАТО - що не є найбільш ймовірним сценарієм - чи ні, їй потрібно надати гарантії безпеки, тим більш, що вона зазнала агресії з боку Росії", - наголосив Макрон.
Глава держави додав: "Наприкінці буде потрібно усім сідати за стіл переговорів… І я не хочу, щоби у майбутньому перемовини вели лише Китай і Туреччина".
Недоречними виглядають. на тлі цього дійства . піар--акції ЗЕ--шелихвостів...Голвний дипломат України Кульбаба / мабуть у сруликів це ментально--генетичне: демонструвати Світу про свою геніальність і винятковість.../ все вискакував із колуарів і " ЗАСПОКОЮВАВ " - нас :---Всьо буде хорошо !!! Мовляв: -- Дивіться.!!! Це все ми ініціювали...
Перед візитом до США зняти тизер у Бахмуті - це вищий пілотаж Браво‼️
Днями зробимо докладний пост про цей його талант.
( брати Капранови)