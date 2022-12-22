Байден поддержал нашу формулу мира, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом США Джо Байденом украинскую формулу мира и американский лидер поддержал идею провести саммит мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Восстановление международного правопорядка - наша общая задача. Нам нужен мир. Украина уже дала соответствующие предложения, и только что я обсуждал их с президентом Байденом - нашу формулу мира. Десять пунктов, которые можно и нужно реализовать ради нашей общей безопасности, гарантированной на десятилетие вперед", – сказал Зеленский.

По словам президента, он рад отметить, что "президент Байден поддержал эту нашу инициативу".

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