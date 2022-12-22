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Новости Война
10 317 45

Байден поддержал нашу формулу мира, - Зеленский

байден,зеленський

Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом США Джо Байденом украинскую формулу мира и американский лидер поддержал идею провести саммит мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Восстановление международного правопорядка - наша общая задача. Нам нужен мир. Украина уже дала соответствующие предложения, и только что я обсуждал их с президентом Байденом - нашу формулу мира. Десять пунктов, которые можно и нужно реализовать ради нашей общей безопасности, гарантированной на десятилетие вперед", – сказал Зеленский.

По словам президента, он рад отметить, что "президент Байден поддержал эту нашу инициативу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Успех Украины на поле боя поможет избежать Третьей мировой войны, - Байден

Автор: 

Байден Джо (2785) Зеленский Владимир (20232)


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Топ комментарии
+15
Яка може бути формула миру, коли 1/3 України під окупацією? Формула миру - це завдавати на території парашиї такі збитки, щоб москальня сама хотіла виходу з України.
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22.12.2022 10:17
+9
а тим часом у ВР Гетьман дає настанови зеленим
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22.12.2022 10:00
+9
Саміт миру,коли Україна в крові. Дивне бачення війни....
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22.12.2022 10:11
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Правила форума Совет форумчан
...зэШка был принят на высоте Президентом США..
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22.12.2022 09:45 Ответить
Тільки повний бовдур може таке писати. Для початку включи мізки й подивись які майже бомжі зустрічали кацапів у 2014 (завдяки янику) і яку армію передав Порох 2019 та скільки нової техніки передав екс до нашої армій.



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22.12.2022 19:48 Ответить
Бо тобі шоколад що лайно ти їсти і навіть різниці не бачишь
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22.12.2022 20:02 Ответить
Підлога твої пропозиції
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22.12.2022 14:05 Ответить
ОФІС РЕЗИДЕНТА РУЖАНСЬКОГО
Сьогодні цілий день мене переслідують підозри, що Байден покликав Зеленського до себе, аби змусити його піти на перемир'я з ******.

В якості компенсаційних плюшок Байден може запропонувати Зеленському зброю, в тому числі, далекобійні ракети. Але, під зобов'язання не використовувати цю зброю проти росії після досягнення перемир'я. Або застосовувати тільки в разі порушення ****** цього миру.

З урахуванням абсолютної залежності України від поставок зброї США, я навіть, не знаю, як бути Зеленському в разі такої пропозиції.

І ось, зараз читаю на Укрнеті, що координатор стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки США, Джон Кірбі заявив, що під час зустрічі Байдена і Зеленського "будуть обговорюватися можливі варіанти закінчення війни."

Ну, власне і ось.

Да, основний акаунт знову улетів в бан на 30 діб. За допис про отримання Лукашенком від ***** ракет С-400 та Іскандер і що я підозрюю можливе застосування цих ракет з Білорусі по Україні, а саме, по інфраструктури Західної України. Інакше, навіщо ***** віддає те, що самому вкрай потрібне?

Вобчем, фізбудка сказала, що я розпалюю ворожнечу. ******! Ворожнечу проти ворога та агресора!

Скоріше б Твіттер ввів 4000 знаків в дописі. Бо фізбудка заїбала зі всієї сили.
👇👇👇👇👇
https://www.ukr.net/news/details/politics/94835186.html
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22.12.2022 09:52 Ответить
За останні 3 місяця, рашисти не захопили жодного значущого населеного пункту. Однак вони повністю зруйнували енергосистему України. Що дасть перемир'я, якщо москалі панують у небі? Отже, маячня якась.
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22.12.2022 10:15 Ответить
ще з перших зернових угод, було зрозуміло що єдиний, хто бажає перемир'я це наш ОП
а ви продовжуєте поливати брудом союзників...
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22.12.2022 10:37 Ответить
Цей допис тягне на "неудовлетворительно", дуже склизько та по поверхні, папе Медзіновський(а що це за призвище?) Не знаеш броду - не лізь у воду
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22.12.2022 12:56 Ответить
Тупо бред. Какой-то *** что-то где-то написал, а все обсасывают... Что это вообще за ружанский? Иксперд? Ну будут рассматриваться варианты окончания войны - и че? Например, кацапов просто выгоняем, они все компенсируют - но москву не берем. Или они нам отдают краснодар, а мы за это не взрываем *********. Куча вариантов!
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22.12.2022 20:42 Ответить
США дає Україні ще додатковий $1 млрд на зброю зі складів, тобто вже сьогодні, а Байден пообіцяв Зеленському дати нам танки!
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22.12.2022 09:54 Ответить
а тим часом у ВР Гетьман дає настанови зеленим
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22.12.2022 10:00 Ответить
вони ніби то..тільки повернулись з полів фронту. автомати за кріслами,набої під столами.всі в хакі.воїни.. ну шо сказати..захистники
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22.12.2022 10:08 Ответить
А Надю Савченко звинуватили в тому, щ вона гранату в Раду в стрингах принесла
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22.12.2022 12:59 Ответить
чому без касок усi ?
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22.12.2022 10:42 Ответить
Вот сразу видно с фото, кто самый злостный пожиратель бюджета!
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22.12.2022 15:32 Ответить
Саміт миру,коли Україна в крові. Дивне бачення війни....
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22.12.2022 10:11 Ответить
Коли віна на вулиця - думай про мир, а коли мир - думай про війну(в такому поважному віці це потрібно знати
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22.12.2022 13:03 Ответить
Яка може бути формула миру, коли 1/3 України під окупацією? Формула миру - це завдавати на території парашиї такі збитки, щоб москальня сама хотіла виходу з України.
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22.12.2022 10:17 Ответить
Так наче про це й домовились.
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22.12.2022 23:35 Ответить
Знову бреше. Не нашу формулу, а його. В тій формулі нема ні слова про репарації або компенсації збитків України, нанесених ордою. Та й про гарантії безпеки сказано так, що не зрозуміло кому ті гарантії.
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22.12.2022 10:26 Ответить
коли вони вже визначаться - чи Гаага, чи формула миру
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22.12.2022 10:58 Ответить
Байден підтримав нашу формулу миру...??? Виступ в Конгресі - щойно я обговорював їх із Президентом Байденом - нашу формулу миру. А "нашу" це 'єрмака із гарантіями безпеки?)) Відповідь дали ще весною. Формула "миу" передбачає вступ в ЄС та Нато? Голосування "реформ" показує, що ні. Продовжуєте зеленський і К побачити чим закінчиться.
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22.12.2022 12:01 Ответить
Якщо зеленський і єрмак думать і далі грати в лохотрон "миру"...то є "література" Заходу. Макрон взяв на себе одну із ролей запобігання "мирних планів" в інтересах Кремля, озвучуючи їх наперед.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вступ України в НАТО є малоймовірним, як варіант безпекових гарантій для неї, повідомляєhttps://www.lefigaro.fr/ Le Figaro .

За його словами, РФ за будь-яких обставин розглядатиме вступ України до Альянсу як конфронтацію.

"З цією Росією таке важко уявити… Але чи вступить Україна до НАТО - що не є найбільш ймовірним сценарієм - чи ні, їй потрібно надати гарантії безпеки, тим більш, що вона зазнала агресії з боку Росії", - наголосив Макрон.

Глава держави додав: "Наприкінці буде потрібно усім сідати за стіл переговорів… І я не хочу, щоби у майбутньому перемовини вели лише Китай і Туреччина".
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22.12.2022 12:13 Ответить
Цікаво "приступи миру" зеленського і єрмака обмежують надання військової допомоги? А "реформи" в зРаді по збереженню неофеодальної системи...проросійської не співпадають із "формулою миру" - не в Нато і в не ЄС? Ну наприклад така "реформа" в День енергетика -https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/nkrekp-zatverdiv-trietapne-pidvishchennja-tarifiv-na-***************-v-2023-rotsi-koho-torknutsja-zmini.html НКРЕКП затвердила триетапне підвищення тарифів на електроенергію в 2023 році: кого торкнуться зміни . Це не розкручування ГІПЕРінфляції в економіки. В неофеодальній уркаїні вже немає ресурсів підтримувати себе, вже гіперінфляція пішла після початку війни...ну просто цікаво чим це закінчиться і ЦЕ БУДЕ до закінчення війни чи ні?
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22.12.2022 12:19 Ответить
Цікаво "приступи миру" зеленського і єрмака обмежують надання військової допомоги? Просто факт. Як тільки зеленський-єрмак знову почали "пісню формулу миру" із заявою про необхідність припинення війни на умовах путлера в грудні - зменшилися військової допомоги..."Мефістофель" це рахує як здабкість ("Вони не бачать кольорів")). А зараз, в кінці грудня, знову дали великий Подарунок...цитату с Шекспіра знову назвати?)) Із "Гамлета"?))
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22.12.2022 12:50 Ответить
Захід - "Ми будемо допомагати Україні, щоб були сильні переговорні позиції". Знову цікаво...збереження неофеодальної уркаїни зеленського-єрмака чи України із вступом в ЄС та Нато?
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22.12.2022 13:01 Ответить
Призначення після війни В.Ф. Залужного головнокомандуючим військами НАТО - це питання вже вирішено, от і думайте - навіщо це?
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22.12.2022 13:05 Ответить
Насрати на макарона
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22.12.2022 13:24 Ответить
Дорослі переговорили, я про візит Гетьмана, і квартал поїхав проводити новорічний корпоратив
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22.12.2022 12:48 Ответить
Позиція Байден . його виступ /та ажніяк не КВН --івські піарні ініціативи ЗЕ-- коміка /.---це далекосяжна. значима подія. для переможного поступу України.. НЕ дивлячись на підступне шкідництво ЗЕ--охвістя. супердержава. США. переконливо підтвердила---- НЕ покине нас з допомогою сам-на-сам . у спротиві азійським людожерам... Це дань Великого амереканського народу .-- народу України. що бореться за СВОБОДУ і перемагає...
Недоречними виглядають. на тлі цього дійства . піар--акції ЗЕ--шелихвостів...Голвний дипломат України Кульбаба / мабуть у сруликів це ментально--генетичне: демонструвати Світу про свою геніальність і винятковість.../ все вискакував із колуарів і " ЗАСПОКОЮВАВ " - нас :---Всьо буде хорошо !!! Мовляв: -- Дивіться.!!! Це все ми ініціювали...
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22.12.2022 17:24 Ответить
На які умови Байден продавив зелю?
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22.12.2022 21:13 Ответить
формулу миру беззонними ночами виводив єрмак , до речі де він? як це без нього боневтік поїхав?
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23.12.2022 00:58 Ответить
Зеленський - геній піару.

Перед візитом до США зняти тизер у Бахмуті - це вищий пілотаж Браво‼️

Днями зробимо докладний пост про цей його талант.
( брати Капранови)
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23.12.2022 05:56 Ответить
 
 