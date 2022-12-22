Зеленский доволен визитом в США, встреча с Байденом была искренней, - CNN
Президент Владимир Зеленский остался доволен результатом визита в США, а встреча с американским лидером Джо Байденом была искренней.
Об этом со ссылкой на источник в окружении главы государства сообщает телеканал CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
По словам источника, Зеленский имел "искреннюю и поддерживающую" встречу с Байденом. Телеканал отмечает, что украинский президент доволен результатом визита в Вашингтон.
"Его встреча с президентом Байденом была искренней и поддерживающей. Совместная сессия прошла отлично, он почувствовал реальную двухпартийную поддержку", - заявили у Зеленского.
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+8 Envoy
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+4 Владимир Сухов #378743
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Kyivstar
@TwiyKyivstar
Якщо у вас зникло світло і інтернет, їх обов'язково відновлять. А от у 100 000 окупантів з'єднання пропало назавжди
такого раньше еще не было…
усе буде добре