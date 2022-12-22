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Зеленский доволен визитом в США, встреча с Байденом была искренней, - CNN

байден,зеленський

Президент Владимир Зеленский остался доволен результатом визита в США, а встреча с американским лидером Джо Байденом была искренней.

Об этом со ссылкой на источник в окружении главы государства сообщает телеканал CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По словам источника, Зеленский имел "искреннюю и поддерживающую" встречу с Байденом. Телеканал отмечает, что украинский президент доволен результатом визита в Вашингтон.

"Его встреча с президентом Байденом была искренней и поддерживающей. Совместная сессия прошла отлично, он почувствовал реальную двухпартийную поддержку", - заявили у Зеленского.

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Автор: 

Байден Джо (2785) визит (3070) Зеленский Владимир (20232) США (26409)


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Топ комментарии
+8
Украина победит . Однозначно .
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22.12.2022 10:47
+5


Kyivstar

@TwiyKyivstar

Якщо у вас зникло світло і інтернет, їх обов'язково відновлять. А от у 100 000 окупантів з'єднання пропало назавжди
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22.12.2022 10:50
+4
Тільки не з Зелею.
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22.12.2022 10:56
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Украина победит . Однозначно .
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22.12.2022 10:47 Ответить
Тільки не з Зелею.
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22.12.2022 10:56 Ответить
він нічого не просив. визначив рамки, причини та наслідки. та методи рішення. а ви там собі рішайте.
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22.12.2022 10:50 Ответить


Kyivstar

@TwiyKyivstar

Якщо у вас зникло світло і інтернет, їх обов'язково відновлять. А от у 100 000 окупантів з'єднання пропало назавжди
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22.12.2022 10:50 Ответить
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22.12.2022 10:56 Ответить
Чи будуть задоволени вони Зелею, ще побачимо.
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22.12.2022 10:57 Ответить
они уже не довольны , и очень сильно, иначе чего его привезли в штаты ? для прессы , конечно красивые слова и тд, а по сути , зеле там такого пистона вставили что мама - не горюй , начиная от придушивания прессы до политических оппонентов , клоуну дали понять - ты всего лишь кукла , сидящая попой на кулачке олигархов , по этому не ******** сильно ........... и намекнули на его будущее .
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22.12.2022 12:09 Ответить
Только зарегился и сразу в бой?
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22.12.2022 11:08 Ответить
так чмобік і територіально десь із зауралья
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22.12.2022 12:10 Ответить
А пам'ятаєте, як лапті носилися з пророцтвами баби Ванги, що прийде великий Володимир, і об'єднає увесь світ? Виявляється баба в пророцтвах не про€балась, тільки, як кажуть, є нюанс, і він лаптям дуже несподобається.
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22.12.2022 11:25 Ответить
Respect!
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22.12.2022 11:47 Ответить
З хама нїколе не буде пана
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22.12.2022 13:28 Ответить
Украина была встречена в США овациями. Стоя!

такого раньше еще не было…

усе буде добре
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22.12.2022 17:59 Ответить
 
 