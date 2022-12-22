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Украина удержит энергосистему, несмотря на новые волны российских ракетных атак, - Галущенко

герман,галущенко

Украина удержит энергосистему, несмотря на новые волны российских ракетных атак. И это станет одним из наших шагов к победе.

Об этом в эфире телемарафона заявил министр энергетики Герман Галущенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он подчеркнул, абсолютно очевидно то, что враг не остановится и продолжит наносить ракетные удары, поскольку это обычный террор против гражданского населения и "нормальная практика" для России.

"Что касается прочности энергосистемы.. Надо понимать, что мы живем под ежедневным обстрелом энергосистемы. Для нас массированный обстрел - это от 70 до 100 (запущенных - ред.) ракет одновременно. Но и каждый день тоже происходят обстрелы, они разной массированности, но они есть. И мы держим энергосистему уже третий месяц во время этих ежедневных обстрелов. Поэтому я уверен, что мы удержим энергосистему и ничего у них не удастся. И это будет одним из шагов, который приблизит нашу победу", - отметил Галущенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Израиль передал 17 генераторов для Херсона

Напомним, на прошлой неделе российские удары впервые повлекли за собой объявление режима чрезвычайной ситуации в энергетике.

Самая сложная ситуация остается в Киеве. Жители столицы не могут получить электричество не из-за дефицита генерации, а из-за сильных повреждений электросетей.

энергетика (2551) Тарифы на электроэнергию (2163) Галущенко Герман (257) отключение света (422)


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Топ комментарии
+12
Де втримаєте? В Конче-Заспі чи Буковелі?
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22.12.2022 12:48
+5
Хоч одна людина п1дбадьорила 1 без песим1зму.
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22.12.2022 12:33
+5
Значить не витримає. Все що кажуть прикоритні виродки треба розуміти навпаки.
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22.12.2022 12:48
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Хоч одна людина п1дбадьорила 1 без песим1зму.
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22.12.2022 12:33 Ответить
СхідГЗК він підбадьорював пів року. Зараз хоч не в простої. Зате борг по з.п. з 07.2022.
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22.12.2022 12:48 Ответить
З Днем енергетика! Віримов вас! Нехай лампочка не згасає)) впевнена, пісдя війни енергетикам треба поставити окремий пам'ятник за те шо вони працювали з ризиком для життя під обстрілами аби дати нам тепло, воду та світло!
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22.12.2022 12:57 Ответить
100%,
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22.12.2022 12:58 Ответить
Коммунизм - это есть советская власть плюс электрификация всей страны.
Ульянов (Ленин)

Интересно, если считать Наш парламент вариантом советской власти (Рада (укр.) = Совет (рус.)), то не хочет ли нас ***** выключением света лишить "светлого коммунистического будущего"?
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22.12.2022 13:24 Ответить
Та да
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22.12.2022 12:35 Ответить
Так хочеться, щоб наш1 1м якусь енергосистему пошкодили, щоб пару дн1в посид1ли в холод1 1 без св1тла.
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22.12.2022 12:36 Ответить
Де втримаєте? В Конче-Заспі чи Буковелі?
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22.12.2022 12:48 Ответить
не знаю, як у Буковелі, але в Кончі світа немає практично тижні три. Вмикают на годину-дві. Мій керівник фірми там живе. Але так - вони лоюди заможні, все працює на генераторах. Його сусід навіть переселився собі у сауну, бо там маленька кухня є і пічка, там і живе, свої 3-поверхові хороми освітлювати нема чим, жодних генераторів не напасешся. Також часто їзжу на Українку - на власні очі бачила, шо на дамбі світла немає, в Козині - також.
Ще можу сказати впевнено, шо Конча-Заспа, як і Царське село на Пчерську зараз не світяться і іншої причини - жінки та діти майже всі поїхали за кордон, чоловіки - на захід, кому бізнес дозволяє.
Тож якщо ти заздриш тому шо в заможних людей більше захисту, бо в них є багато грошей - працюй краще, більше висерів пиши, може й заробиш собі на генератов.
довбень пролетарський.
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22.12.2022 13:02 Ответить
хто має приїхати? Пуйло який наказував пуляти по українській інфраструктурі? Чи наші енергетики, яки і не вилазять з цих об'єктів?
зізнавайся, ти - бот кремлівській чи просто дебіл? третього немає.
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22.12.2022 13:29 Ответить
Є третє - будкостраїтєль, шо близько і до першого, і до другого, але має особливості !
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22.12.2022 13:45 Ответить
Скажу знакомой медсестре, которую еще в Ковид подвозил на работу, из детской больницы №1 Киева, что она - пролетарская...
Мало зарабатывает, вот пусть теперь мучается.
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22.12.2022 13:49 Ответить
Да, про Буковель писали местные СМИ.
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22.12.2022 13:50 Ответить
Значить не витримає. Все що кажуть прикоритні виродки треба розуміти навпаки.
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22.12.2022 12:48 Ответить
Якщо зараз пілога країни без світла, то що буде потім. Добре що у мене 2 рускаязичних раба крутять генератор.
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22.12.2022 12:58 Ответить
хто така "пілога країна", ботику?
йой, як же ви палитеся...
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22.12.2022 13:03 Ответить
Постійні відвідувачі знають, а от ви тут новенька і не вкурсах.
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22.12.2022 13:09 Ответить
Интересно...в Черновцах теперь график -6/+2 и это на бумаге - по факту -6,5/+1.5 или "как получается" и график не для всех. Если под "удержанием энергосистемы" подразумевается подача э/э в пределах 1 часа в сутки то да - наверное удержат...
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22.12.2022 13:04 Ответить
Сьогодня звернувся в міненергетики за роз'ясненням,чому захід країни сидить без світла,при тому,що в нас таких страшних прильотів не було і електролінії не пошкодженні.Відповідь така,дефіциту електроенергії в нас немає а є профіцит,але доставити до споживача не можуть бо непроцює система передачі через перебиті лінії,а де перебиті не пояснили,хоча в нас прильотів таких як в Київській області не було.Скільки блоків Бурштинської тес працює для держави а скільки на експорт теж не пояснили,не захотіли.Висновки робіть самі
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22.12.2022 13:27 Ответить
от скажи - НАШО тобі знати, е саме були прильоти? Мовчати про це просять навіть випадкових свідків прильотів.
чи тобі вкраї треба пепредати інфу своїм керівникам в Ольгіно?
чи ти дійсно вважаєш, шо енергетикам за щастя, шо немає єлектрики на більшу частину країни і довбні їх кроють матюччам замість крити пуйла та його посібників?
ви ..бнуті істоти, не менше.
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22.12.2022 13:31 Ответить
... сказала тётя из н.п. Конча-Заспа, которая в постах выше не устает тыкать своей "избранностью" и "благосостоянием", мол не смогли нищие себе на генератор наработать - мучайтесь.

А смотрела ли тётя результаты вчерашнего совещания Антикризисного штаба, доступного на сайте кабмина? Там прямо сказано нашим премьером - оборудование поставляется от 30+ партнеров для покрытия потребности + даже некоторый запас. А еще там прямо сказано - что выявлено почти 200 нарушений в плане "избранных". А в лидерах нарушений - Киев и область.
Текст - на сайте КМУ, повторюсь.

А еще тётя явно не смотрела в систему ENTSO-E... в которой все написано: кому, когда и сколько, в разрезе часов. Информация публичная, любой может посмотреть.

При этом дефицит э/э никак не мешает ДТЭК выставлять платежки. К слову, возросшие по понятным причинам (частые отключения = постоянный нагрев бойлера а не поддержка, например... ххолодильник также)... а кому выгодно? Кому, а - уважаемая Ольга?
Еще раз. ДТЭК - частная компания, занимающаяся предпринимательской деятельностью. Цель - получение прибыли. Вот прям так в Хозяйственном кодексе Украины написано. Дословно.

Но тётя не устает всем тыкать - нищие... колаборанты...
Тётя, а Вы, часом не в ДТЭКе работаете? Напоминаю - на бывшего (а бывают ли в данном случае бывшие) главного спонсора ОПЗЖ?
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22.12.2022 13:45 Ответить
Скорее всего бот, их сейчас в соцсетях немеряно. Пытаются сбить волну возмущения, вот только методички никак не согласуют, то дефицит электроэнергии, то невозможность передачи.
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22.12.2022 14:15 Ответить
справедливости ради. С зап. Украиной ситуация действительно выглядит странно...
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23.12.2022 00:18 Ответить
Они точно выдержат. Выдержат ли прочие граждане нашей страны - вот вопрос...
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22.12.2022 13:46 Ответить
Енергосистема України будувалася в Совку з розрахунком на ядерну війну з Заходом. Не втримати таку систему, це вже треба геть руки з жопи мати!
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22.12.2022 14:17 Ответить
Чтобы она выдержала ядерную войну - её нужно было поддерживать в том же состоянии, в каком её поддерживал совок. А учитывая бесконтрольное ее изменение в связи в частности с множеством многостроев...
В общем для этого нужно было инвестировать. Много. Олигархи этого не умеют в принципе. Пилить совковое наследие - это да. А делать - нет.
Результат наблюдаем на практике.
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22.12.2022 17:54 Ответить
юрист Галущенко буде "тримати" енергетику України?... Не смішно?
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22.12.2022 16:32 Ответить
 
 