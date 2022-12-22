Украина удержит энергосистему, несмотря на новые волны российских ракетных атак, - Галущенко

Украина удержит энергосистему, несмотря на новые волны российских ракетных атак. И это станет одним из наших шагов к победе.

Об этом в эфире телемарафона заявил министр энергетики Герман Галущенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он подчеркнул, абсолютно очевидно то, что враг не остановится и продолжит наносить ракетные удары, поскольку это обычный террор против гражданского населения и "нормальная практика" для России.

"Что касается прочности энергосистемы.. Надо понимать, что мы живем под ежедневным обстрелом энергосистемы. Для нас массированный обстрел - это от 70 до 100 (запущенных - ред.) ракет одновременно. Но и каждый день тоже происходят обстрелы, они разной массированности, но они есть. И мы держим энергосистему уже третий месяц во время этих ежедневных обстрелов. Поэтому я уверен, что мы удержим энергосистему и ничего у них не удастся. И это будет одним из шагов, который приблизит нашу победу", - отметил Галущенко.

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Напомним, на прошлой неделе российские удары впервые повлекли за собой объявление режима чрезвычайной ситуации в энергетике.

Самая сложная ситуация остается в Киеве. Жители столицы не могут получить электричество не из-за дефицита генерации, а из-за сильных повреждений электросетей.