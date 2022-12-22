Украина удержит энергосистему, несмотря на новые волны российских ракетных атак, - Галущенко
Украина удержит энергосистему, несмотря на новые волны российских ракетных атак. И это станет одним из наших шагов к победе.
Об этом в эфире телемарафона заявил министр энергетики Герман Галущенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он подчеркнул, абсолютно очевидно то, что враг не остановится и продолжит наносить ракетные удары, поскольку это обычный террор против гражданского населения и "нормальная практика" для России.
"Что касается прочности энергосистемы.. Надо понимать, что мы живем под ежедневным обстрелом энергосистемы. Для нас массированный обстрел - это от 70 до 100 (запущенных - ред.) ракет одновременно. Но и каждый день тоже происходят обстрелы, они разной массированности, но они есть. И мы держим энергосистему уже третий месяц во время этих ежедневных обстрелов. Поэтому я уверен, что мы удержим энергосистему и ничего у них не удастся. И это будет одним из шагов, который приблизит нашу победу", - отметил Галущенко.
Напомним, на прошлой неделе российские удары впервые повлекли за собой объявление режима чрезвычайной ситуации в энергетике.
Самая сложная ситуация остается в Киеве. Жители столицы не могут получить электричество не из-за дефицита генерации, а из-за сильных повреждений электросетей.
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Ульянов (Ленин)
Интересно, если считать Наш парламент вариантом советской власти (Рада (укр.) = Совет (рус.)), то не хочет ли нас ***** выключением света лишить "светлого коммунистического будущего"?
Ще можу сказати впевнено, шо Конча-Заспа, як і Царське село на Пчерську зараз не світяться і іншої причини - жінки та діти майже всі поїхали за кордон, чоловіки - на захід, кому бізнес дозволяє.
Тож якщо ти заздриш тому шо в заможних людей більше захисту, бо в них є багато грошей - працюй краще, більше висерів пиши, може й заробиш собі на генератов.
довбень пролетарський.
зізнавайся, ти - бот кремлівській чи просто дебіл? третього немає.
Мало зарабатывает, вот пусть теперь мучается.
йой, як же ви палитеся...
чи тобі вкраї треба пепредати інфу своїм керівникам в Ольгіно?
чи ти дійсно вважаєш, шо енергетикам за щастя, шо немає єлектрики на більшу частину країни і довбні їх кроють матюччам замість крити пуйла та його посібників?
ви ..бнуті істоти, не менше.
А смотрела ли тётя результаты вчерашнего совещания Антикризисного штаба, доступного на сайте кабмина? Там прямо сказано нашим премьером - оборудование поставляется от 30+ партнеров для покрытия потребности + даже некоторый запас. А еще там прямо сказано - что выявлено почти 200 нарушений в плане "избранных". А в лидерах нарушений - Киев и область.
Текст - на сайте КМУ, повторюсь.
А еще тётя явно не смотрела в систему ENTSO-E... в которой все написано: кому, когда и сколько, в разрезе часов. Информация публичная, любой может посмотреть.
При этом дефицит э/э никак не мешает ДТЭК выставлять платежки. К слову, возросшие по понятным причинам (частые отключения = постоянный нагрев бойлера а не поддержка, например... ххолодильник также)... а кому выгодно? Кому, а - уважаемая Ольга?
Еще раз. ДТЭК - частная компания, занимающаяся предпринимательской деятельностью. Цель - получение прибыли. Вот прям так в Хозяйственном кодексе Украины написано. Дословно.
Но тётя не устает всем тыкать - нищие... колаборанты...
Тётя, а Вы, часом не в ДТЭКе работаете? Напоминаю - на бывшего (а бывают ли в данном случае бывшие) главного спонсора ОПЗЖ?
В общем для этого нужно было инвестировать. Много. Олигархи этого не умеют в принципе. Пилить совковое наследие - это да. А делать - нет.
Результат наблюдаем на практике.