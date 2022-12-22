Следующий саммит Украина-ЕС состоится 3 февраля в Брюсселе, президент Украины Владимир Зеленский уже получил приглашение на мероприятие.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" в четверг в Брюсселе сообщил пресс-секретарь президента Европейского совета Шарля Мишеля Баренд Лейтс, передает Цензор.НЕТ.

"Я могу подтвердить, что саммит Украина-ЕС состоится 3 февраля, есть открытое приглашение президенту Зеленскому посетить Брюссель", - сказал он.

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