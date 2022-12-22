Саммит Украина-ЕС состоится 3 февраля в Брюсселе
Следующий саммит Украина-ЕС состоится 3 февраля в Брюсселе, президент Украины Владимир Зеленский уже получил приглашение на мероприятие.
Об этом агентству "Интерфакс-Украина" в четверг в Брюсселе сообщил пресс-секретарь президента Европейского совета Шарля Мишеля Баренд Лейтс, передает Цензор.НЕТ.
"Я могу подтвердить, что саммит Украина-ЕС состоится 3 февраля, есть открытое приглашение президенту Зеленскому посетить Брюссель", - сказал он.
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Борис Дородный #318712
показать весь комментарий22.12.2022 16:18 Ответить Мне нравится 0
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