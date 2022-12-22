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Саммит Украина-ЕС состоится 3 февраля в Брюсселе

україна-єс

Следующий саммит Украина-ЕС состоится 3 февраля в Брюсселе, президент Украины Владимир Зеленский уже получил приглашение на мероприятие.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" в четверг в Брюсселе сообщил пресс-секретарь президента Европейского совета Шарля Мишеля Баренд Лейтс, передает Цензор.НЕТ.

"Я могу подтвердить, что саммит Украина-ЕС состоится 3 февраля, есть открытое приглашение президенту Зеленскому посетить Брюссель", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ЕС планируют наладить совместную закупку оружия в пределах блока

саммит (1170) Украина (44914) Евросоюз (17061)


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Как традиция дурная и давно завелась. Оттягивать все темы по Украине на максимально длинный срок! Или в душе хотят поражения? Мы зря не включаем тему полного провала Будапешта 1994! Для начала в одностороннем порядке нам надо его деннонсировать. Далее будет реакция гарантов. Исходя из нее действовать далее. Иначе будут давать оружие в январе а боекомплект в октябре.
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22.12.2022 16:18 Ответить
 
 