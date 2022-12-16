В ЕС планируют наладить совместную закупку оружия в пределах блока

Европейский совет на заседании в четверг призвал к принятию решений, необходимых для налаживания совместной закупки вооружений в рамках Европейского Союза, а также укрепления сферы обороны в свете российской агрессии против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в опубликованных выводах саммита ЕС.

Там констатируется, что "Европейский Союз берет на себя большую ответственность за собственную безопасность, а в оборонной сфере придерживается стратегического курса действий и повышает свою способность действовать автономно".

В то же время лидеры ЕС указывают, что с учетом предыдущих выводов работу по укреплению оборонной сферы блока необходимо ускорить.

В частности, они призывают Европарламент и Совет ЕС как можно быстрее принять закон об укреплении оборонной промышленности через совместные закупки (EDIRPA), а Еврокомиссию и Европейское оборонное агентство - "активизировать текущие усилия по определению потребностей, а также содействовать и координировать совместные закупки, в частности, для пополнения запасов, особенно в свете поддержки, оказанной Украине".

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Также Евросовет призвал исполнительный орган ЕС "как можно быстрее представить предложение по Европейской оборонной инвестиционной программе" для усиления потенциала европейского оборонного технологического и промышленного сектора и к ускорению реализации проектов инфраструктуры военной мобильности.

Отдельно в выводах саммита ЕС упоминается необходимость инвестировать в стратегические инструменты, в частности кибербезопасность, космическую связь и безопасность критически важной инфраструктуры, а также усилить политику ЕС в сфере киберзащиты и противодействия гибридным угрозам.

О необходимости усиления оборонного сектора в ЕС говорят практически с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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