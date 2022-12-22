Россияне обстреляли два района Днепропетровщины, повреждены линии электропередач

Враг нанес удар по Никопольскому и Синельниковскому районам Днепропетровской области. Есть разрушение, без света 1500 абонентов.

Об этом в телеграм-канале сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает Цензор.НЕТ.

"Никопольщина. Днем оккупанты из тяжелой артиллерии ударили по Марганецкой и Красногригорьевской громадам. В последней разбиты три частных дома. Без жертв", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по Синельниковскому району тоже ударила тяжелая артиллерия россиян. Они обстреляли Великомихайловскую громаду. Там повреждены линии электропередач, в результате чего около полутысячи абонентов остались без света. Прошло без пострадавших.

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Что касается звука, похожего на взрыв, который вечером слышали жители Каменского и отдельных районов Днепропетровщины – информация выясняется, добавили в облсовете.