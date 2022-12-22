Боеспособность Сухопутных войск РФ упала более чем на 50%, - Уоллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, подводя итоги календарного года, отметил, что вторжение России в Украину было противоправным, ничем не спровоцированным, а также отметил мужественное сопротивление украинского народа и потери армии РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня 300 дней так называемой операции, которая должна была быть трехдневной. Поскольку этот календарный год подходит к концу, я хочу еще раз вспомнить о незаконном, неспровоцированном вторжении россии в Украину и мужественном сопротивлении украинского народа", - сказал Уоллес.

Он отметил, что с момента полномасштабного вторжения 24 февраля Россия не смогла достичь своих стратегических целей. Ни один из оперативных командиров, который находился в должности 24 февраля, не удержался в должности. Россия потеряла немало генералов и офицеров.

Слухи об увольнении генерала Герасимова до сих пор ходят, добавил министр, ведь Путин и дальше пытается избежать личной ответственности за провал так называемой операции, большое количество погибших и проведение частичной мобилизации, что вызывает все большее недовольство в обществе.

Глава Минобороны подчеркнул, что более 100 тысяч российских военных убиты, ранены или дезертировали. Еще одной причиной существенного снижения мощи российской армии он назвал потерю более 4 500 единиц бронетехники, более 140 вертолетов и сотен артиллерийских установок. Концепция российской батальонно-тактической группы, гордость их военной доктрины, которая в течение десяти лет давала россиянам повод гордиться, оказалась неспособна сломить сопротивление украинцев.

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Уоллес отметил, что боеспособность развернутых сухопутных войск рф упала более чем на 50%. Воздушные силы выполняют всего несколько десятков вылетов в день против 300 в день в марте. А что касается расхваленного черноморского флота россии, то он мало отличается от обычной флотилии береговой обороны, добавил британский министр.

По его словам, дела наемников не лучше. Сотни погибли в результате недавнего взрыва в штаб-квартире ЧВК "Вагнер" в Луганской области.

Также международные санкции, в том числе примененные Великобританией, нанесли ущерб оборонной промышленности кремля. У россии заканчиваются запасы, и она потратила значительную часть своих баллистических ракет SS-26 "Искандер". А неспособность президента путина собрать новобранцев и технику означает поражение на поле боя, подчеркнул Уоллес.

Он напомнил, что на пике своего наступления в марте россия оккупировала около 27 процентов украинских земель. С тех пор Украина освободила около 54 процентов территории, захваченной с февраля. В настоящее время россия контролирует около 18 процентов международно признанных территорий Украины.

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