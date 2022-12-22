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Новости Война
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Боеспособность Сухопутных войск РФ упала более чем на 50%, - Уоллес

окупанти

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, подводя итоги календарного года, отметил, что вторжение России в Украину было противоправным, ничем не спровоцированным, а также отметил мужественное сопротивление украинского народа и потери армии РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня 300 дней так называемой операции, которая должна была быть трехдневной. Поскольку этот календарный год подходит к концу, я хочу еще раз вспомнить о незаконном, неспровоцированном вторжении россии в Украину и мужественном сопротивлении украинского народа", - сказал Уоллес.

Он отметил, что с момента полномасштабного вторжения 24 февраля Россия не смогла достичь своих стратегических целей. Ни один из оперативных командиров, который находился в должности 24 февраля, не удержался в должности. Россия потеряла немало генералов и офицеров.

Слухи об увольнении генерала Герасимова до сих пор ходят, добавил министр, ведь Путин и дальше пытается избежать личной ответственности за провал так называемой операции, большое количество погибших и проведение частичной мобилизации, что вызывает все большее недовольство в обществе.

Глава Минобороны подчеркнул, что более 100 тысяч российских военных убиты, ранены или дезертировали. Еще одной причиной существенного снижения мощи российской армии он назвал потерю более 4 500 единиц бронетехники, более 140 вертолетов и сотен артиллерийских установок. Концепция российской батальонно-тактической группы, гордость их военной доктрины, которая в течение десяти лет давала россиянам повод гордиться, оказалась неспособна сломить сопротивление украинцев.

Читайте: Великобритания передала Украине 900 генераторов и 15 тысяч комплектов зимней формы для военных.

Уоллес отметил, что боеспособность развернутых сухопутных войск рф упала более чем на 50%. Воздушные силы выполняют всего несколько десятков вылетов в день против 300 в день в марте. А что касается расхваленного черноморского флота россии, то он мало отличается от обычной флотилии береговой обороны, добавил британский министр.

По его словам, дела наемников не лучше. Сотни погибли в результате недавнего взрыва в штаб-квартире ЧВК "Вагнер" в Луганской области.

Также международные санкции, в том числе примененные Великобританией, нанесли ущерб оборонной промышленности кремля. У россии заканчиваются запасы, и она потратила значительную часть своих баллистических ракет SS-26 "Искандер". А неспособность президента путина собрать новобранцев и технику означает поражение на поле боя, подчеркнул Уоллес.

Он напомнил, что на пике своего наступления в марте россия оккупировала около 27 процентов украинских земель. С тех пор Украина освободила около 54 процентов территории, захваченной с февраля. В настоящее время россия контролирует около 18 процентов международно признанных территорий Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия потеряла более 100 000 военных убитыми, ранеными и дезертирами, - Уоллес

армия РФ (19057) Уоллес Бен (184)


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Топ комментарии
+17
Пошли на второй круг
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22.12.2022 22:30
+7
Побіжать голодним натовпом у 200 тис. у лаптях із вилами?
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22.12.2022 22:56
+6
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22.12.2022 22:33
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Правила форума Совет форумчан
Та нехай ті сірки усі передохнуть скоріши...
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22.12.2022 22:28 Ответить
пуйло катут?
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22.12.2022 22:29 Ответить
Пошли на второй круг
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22.12.2022 22:30 Ответить
Що таке один мільйон?
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22.12.2022 22:46 Ответить
Мрія,
Мета
Ціль
Помилка оператора.
Обирай сам
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22.12.2022 22:50 Ответить
Нада павтарить !
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22.12.2022 22:53 Ответить
Дай миллион. Дай мне миллион!

Пусть он даст мне миллион!

У него много миллионов.
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22.12.2022 23:22 Ответить
Ну це капець тоді їм вже, якщо такі втрати. Ніякі чмобіки не допоможуть
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22.12.2022 22:31 Ответить
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22.12.2022 22:33 Ответить
Той добре, зеленим лайном військові не помазані
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22.12.2022 23:26 Ответить
Ви ж в курсі, що зараз такого роду візити - суто символічні події?
Якщо треба щось обговорити військовим - їм достатньо зустрітися на відеоконференції.
Тоб-то я розумію нелюбов декого до Зеленського, бо й сам його не люблю, але відсутність військових - взагалі ні про що не говорить, окрім того, що в ОП - сидять самозакохані мудозвони, які напхали в делегацію якіхось папероносів Зеленського і Єрмака.
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22.12.2022 23:35 Ответить
Боєздатність Сухопутних військ РФ упала більш ніж на 50%, - Воллес Джерело: Шойгу натякнув про новий наступ на Україну . Джерело:

Ага - саме час наступати , москалики ..? .
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22.12.2022 22:51 Ответить
Побіжать голодним натовпом у 200 тис. у лаптях із вилами?
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22.12.2022 22:56 Ответить
Вы там лучше бы больше оружия давали, чем аналитикой заниматься, союзнички мля...
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22.12.2022 23:10 Ответить
Даётся ровно столько, чтобы поддержать конфликт!все посчитано!капитализм!
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23.12.2022 02:22 Ответить
Піздеж! Боєздатність РФ не впала, її українці ціною власного життя ліквідовують
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22.12.2022 23:25 Ответить
https://youtu.be/6eGG59sAEN0 ...

Нові озброєння для України...💪✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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22.12.2022 23:57 Ответить
А шо тебе не нравиться? банщик!?тебе сказано информация есть в свободном доступе!!!лови мышей!
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23.12.2022 02:27 Ответить
Тут, на Цензор знову не повна стаття...чому Воллес зробив заяву?

Ось, що в кінці - Велика Британія залишається одним із найбільших постачальників військової допомоги Україні після повномасштабного вторгнення рф. Крім того, Британія надає можливості для підготовки українських військових.

Воллес підводить підсумок своєї роботи та Британії ( 3 прем'єра за час війни змінилося...) за 2022 рік.

Про можливість нового зимного наступу знали ще в жовтні...тут, у тієї сторони "проблеми на роботі".
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22.12.2022 23:58 Ответить
Ще сталін говорив, що брити ніколи не будуть дружити з СРСР (Росією). А ***** в трансі. Вже почав вякати про війну, про те, що він повівся на провокацію Заходу, його удар був превентивний і несе всяку околесицю. А в них так заведено. після Польської катастрофи Володька Ульянов теж переклав відповідальність за свій проект на військових. І цей перекладе, але на шамана а на більш простіших.
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23.12.2022 00:11 Ответить
Поносят значит Зеленский им как кость в горле.
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23.12.2022 06:51 Ответить
Обычно войны делают армии только сильнее. США всегда держат армию в тонусе, вступая в совершенно ненужные с точки зрения безопасности конфликты со странами-грушами.
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23.12.2022 06:50 Ответить
 
 