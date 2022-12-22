Боеспособность Сухопутных войск РФ упала более чем на 50%, - Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, подводя итоги календарного года, отметил, что вторжение России в Украину было противоправным, ничем не спровоцированным, а также отметил мужественное сопротивление украинского народа и потери армии РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня 300 дней так называемой операции, которая должна была быть трехдневной. Поскольку этот календарный год подходит к концу, я хочу еще раз вспомнить о незаконном, неспровоцированном вторжении россии в Украину и мужественном сопротивлении украинского народа", - сказал Уоллес.
Он отметил, что с момента полномасштабного вторжения 24 февраля Россия не смогла достичь своих стратегических целей. Ни один из оперативных командиров, который находился в должности 24 февраля, не удержался в должности. Россия потеряла немало генералов и офицеров.
Слухи об увольнении генерала Герасимова до сих пор ходят, добавил министр, ведь Путин и дальше пытается избежать личной ответственности за провал так называемой операции, большое количество погибших и проведение частичной мобилизации, что вызывает все большее недовольство в обществе.
Глава Минобороны подчеркнул, что более 100 тысяч российских военных убиты, ранены или дезертировали. Еще одной причиной существенного снижения мощи российской армии он назвал потерю более 4 500 единиц бронетехники, более 140 вертолетов и сотен артиллерийских установок. Концепция российской батальонно-тактической группы, гордость их военной доктрины, которая в течение десяти лет давала россиянам повод гордиться, оказалась неспособна сломить сопротивление украинцев.
Уоллес отметил, что боеспособность развернутых сухопутных войск рф упала более чем на 50%. Воздушные силы выполняют всего несколько десятков вылетов в день против 300 в день в марте. А что касается расхваленного черноморского флота россии, то он мало отличается от обычной флотилии береговой обороны, добавил британский министр.
По его словам, дела наемников не лучше. Сотни погибли в результате недавнего взрыва в штаб-квартире ЧВК "Вагнер" в Луганской области.
Также международные санкции, в том числе примененные Великобританией, нанесли ущерб оборонной промышленности кремля. У россии заканчиваются запасы, и она потратила значительную часть своих баллистических ракет SS-26 "Искандер". А неспособность президента путина собрать новобранцев и технику означает поражение на поле боя, подчеркнул Уоллес.
Он напомнил, что на пике своего наступления в марте россия оккупировала около 27 процентов украинских земель. С тех пор Украина освободила около 54 процентов территории, захваченной с февраля. В настоящее время россия контролирует около 18 процентов международно признанных территорий Украины.
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Пусть он даст мне миллион!
У него много миллионов.
Якщо треба щось обговорити військовим - їм достатньо зустрітися на відеоконференції.
Тоб-то я розумію нелюбов декого до Зеленського, бо й сам його не люблю, але відсутність військових - взагалі ні про що не говорить, окрім того, що в ОП - сидять самозакохані мудозвони, які напхали в делегацію якіхось папероносів Зеленського і Єрмака.
Ага - саме час наступати , москалики ..? .
Нові озброєння для України...💪✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Ось, що в кінці - Велика Британія залишається одним із найбільших постачальників військової допомоги Україні після повномасштабного вторгнення рф. Крім того, Британія надає можливості для підготовки українських військових.
Воллес підводить підсумок своєї роботи та Британії ( 3 прем'єра за час війни змінилося...) за 2022 рік.
Про можливість нового зимного наступу знали ще в жовтні...тут, у тієї сторони "проблеми на роботі".