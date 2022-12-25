Рашисты ударили ракетами по промышленной зоне Краматорска, - мэр Гончаренко

Российские захватчики опять ударили по Краматорску ракетами. По предварительной информации, без жертв.

Об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Подлецы снова обстреляли Краматорск. Три ракеты ударили по промышленной зоне города. По предварительной информации без жертв", - говорится в сообщении.

Мэр призвал горожан находиться в укрытиях.

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