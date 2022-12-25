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Краматорськ (508) обстріл (20980) Донецька область (5679)

Рашисти вдарили ракетами по промисловій зоні Краматорська, - мер Гончаренко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

краматорськ

Російські загарбники вкотре вдарили по Краматорську ракетами. За попередньою інформацією, без жертв.

Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Падлюки знов обстріляли Краматорськ. Три ракети вдарили по промисловій зоні міста. За попередньою інформацією, без жертв", - йдеться в повідомленні. 

Міський голова закликав містян перебувати в укриттях.

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Автор: Марина Макєєва
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25.12.2022 15:47 Відповісти
 
 