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Король Испании посвятил свое рождественское послание Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

феліпе

В 2020 году рождественское послание короля Испании Фелипе VI было посвящено пандемии, в 2021 году – вулкану на острове Ла Пальма (и вакцинации против ковида). В этом году оно посвящено вторжению РФ в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на El Pais.

"2022 год был – и остается – сложным и тяжелым. Как и последние несколько лет вообще не были легкими", – сказал король.

"Когда мы думали, что преодолели худшее из пандемии, в феврале Россия вторглась в Украину, и с тех пор мы стали свидетелями 10 месяцев войны, которая уже повлекла за собой такой уровень разрушений и разрухи, который трудно представить в нашей повседневной реальности. Мы стали свидетелями страдания украинского народа и продолжаем с глубокой печалью переживать потерю тысяч человеческих жизней", - заявил он.

Высказав свое соболезнование ко всем украинским беженцам в Испании, король напомнил, что война происходит на границах некоторых стран-партнеров ЕС и союзников по НАТО, а значит, "она затрагивает не только Украину, а имеет глобальное значение", и что безопасность Испании "также пострадала ".

По этой причине, в дополнение ко вкладу военное укрепление Восточной Европы, Испания "присоединилась к подавляющему большинству международного сообщества в поддержке Украины и подтвердила свою приверженность тому, что суверенитет, территориальная целостность и независимость государств являются неотъемлемыми принципами международного порядка, основанного на правилах ".

Война также оказала "глубокое влияние на экономику", что отразилось в повышении цен на пищевые продукты, отопление, электроэнергию или бензин. "Есть семьи, - подчеркнул он, - которые не могут долго выдерживать эту ситуацию и нуждаются в постоянной поддержке со стороны государственной власти для смягчения ее экономических и социальных последствий".

Король призвал не игнорировать "большую обеспокоенность и неопределенность", которые порождает эта ситуация, а также серьезность этих проблем, но также призвал не впадать в пессимизм и показал свою убежденность в способности испанского общества их преодолеть.

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Больше спасибо!ДРУГ!!!
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25.12.2022 16:08 Ответить
Дякуемо Іспанії !
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25.12.2022 16:08 Ответить
🤣🤣🤣
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25.12.2022 16:10 Ответить
гарно сказав.
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25.12.2022 16:15 Ответить
Уважаемый Король ..верните имущество Мавзолейному барану Никите Михалкову..он его купил за честные кровавые баблосы банды путлера... яхта и вилла ва Испанском Королевствее Стоят бешеных денег..не облагаемых мавзолейным Налогом включая и саму Испанию...🤣🤣🤣
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25.12.2022 16:21 Ответить
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25.12.2022 16:23 Ответить
Щиро дякуємо!
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25.12.2022 16:49 Ответить
Король Іспанії крутий хлопець. Він має практичний підхід і старанно працює. Закінчив офіцерську військову підготовку, вчився на пілота вертольота у ВПС, командира фрегата на флоті та підполковника в армії. Він також брав участь у військових навчаннях у 2010 році. Можливо, він не є володарем усіх цих галузей, але розумний король має достатнє розуміння в усіх них. Якось я відвідав Іспанію на конференції, і, на мій подив, король здійснив неоголошений візит, оскільки вважав, що наша робота буде важливою для майбутнього економічного розвитку Іспанії.
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25.12.2022 17:50 Ответить
 
 