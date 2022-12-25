Король Іспанії присвятив своє різдвяне послання Україні

У 2020 році різдвяне послання короля Іспанії Феліпе VI було присвячене пандемії, у 2021 році - вулкану на острові Ла Пальма (і вакцинації проти ковіду). Цього року воно присвячене вторгненню РФ в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на El Pais.

"2022 рік був - і залишається - складним і важким. Як і останні кілька років взагалі не були легкими", - сказав король.

"Коли ми думали, що подолали найгірше з пандемії, у лютому Росія вторглася в Україну, і з того часу ми стали свідками 10 місяців війни, яка вже спричинила такий рівень руйнувань та розрухи, який важко уявити в нашій повсякденній реальності. Ми стали свідками страждання українського народу і продовжуємо з глибоким сумом переживати втрату тисяч людських життів", - заявив він.

Висловивши своє співчуття до всіх українських біженців в Іспанії король нагадав, що війна відбувається на кордонах деяких країн-партнерів ЄС та союзників по НАТО, а отже, "вона зачіпає не лише Україну, а має глобальне значення", і що безпека Іспанії "також постраждала".

З цієї причини, на додаток до внеску у військове зміцнення Східної Європи, Іспанія "приєдналася до переважної більшості міжнародного співтовариства у підтримці України і підтвердила свою прихильність тому, що суверенітет, територіальна цілісність і незалежність держав є невід'ємними принципами міжнародного порядку, заснованого на правилах".

Війна також мала "глибокий вплив на економіку", що відобразилося у підвищенні цін на харчові продукти, опалення, електроенергію чи бензин. "Є сім'ї, - підкреслив він, - які не можуть довго витримувати цю ситуацію і потребують постійної підтримки з боку державної влади для пом'якшення її економічних та соціальних наслідків".

Король закликав не ігнорувати "велике занепокоєння і невизначеність", які породжує ця ситуація, а також серйозність цих проблем, але також закликав не впадати в песимізм і показав свою переконаність у здатності іспанського суспільства їх подолати.

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