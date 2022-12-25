Варфоломей поздравил украинцев с Рождеством: Церковь восхищается вашим мужеством
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Вселенский патриарх Варфоломей поздравил украинцев с Рождеством и заявил, что Великая Церковь Христова восхищается храбростью и доблестью украинского народа.
Об этом говорится в приветствии Варфоломея украинцам с Рождеством, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Святая Великая Церковь Христова – принесшая христианскую веру и византийскую цивилизацию на вашу родину, Киевскую Русь, в конце Х века – продолжает восхищаться мужеством, храбростью и доблестью украинского народа, демонстрирующего всему миру подлинную преданность и безграничную любовь к своей стране", - заявил Варфоломей.
Он напомнил, что в этом году хорошее известие о Рождестве звучит рядом с гомоном войны, спровоцированной "агрессией Российской Федерации в феврале прошлого года", которая является "худшим европейским геополитическим и гуманитарным кризисом с момента окончания Второй мировой войны" и "отрицательно влияет на окружающую среду и общество во всем мире".
По словам вселенского патриарха, Мать-Церковь сейчас особенно думает об украинцах, которые в этом году празднуют Рождество Христово "в эту холодную пору... без электричества, без отопления", и молится за "немедленное восстановление мира и справедливости, за возрождение Украины".
Варфоломей пожелал, чтобы грядущий 2023 год стал "периодом мира, любви и солидарности, действительно годом праведности нашего Господа".
Вселенский патриарх считает, что "только солидарностью с украинским народом можно преодолеть зло и тьму".
Он также выразил надежду, что в будущем сможет снова посетить "вашу непокоренную родину, застав тогда всех православных христиан Украины объединенными в одной цветущей Церкви".
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ось справжні слова підтримки на відміну від "українці, закінчуйте війну" (ака спротив)
Це не КГБшная Банда путлера и его Обезьян Шимпанзе попа Гундяя 🦍👹🦍
а всяки папи нех валять за мацквою
Після розколу християнства на західне і східне у 1054 році для розрізнення східні церкви почали іменуватися як «православні» або церкви «грецького обряду» (однак її офіційною назвою продовжує бути "Православна Католична та Апостольська Церква"), а західні як «католицькі» або церкви «латинського обряду».[22].