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Варфоломей поздравил украинцев с Рождеством: Церковь восхищается вашим мужеством

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

варфоломій

Вселенский патриарх Варфоломей поздравил украинцев с Рождеством и заявил, что Великая Церковь Христова восхищается храбростью и доблестью украинского народа.

Об этом говорится в приветствии Варфоломея украинцам с Рождеством, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Святая Великая Церковь Христова – принесшая христианскую веру и византийскую цивилизацию на вашу родину, Киевскую Русь, в конце Х века – продолжает восхищаться мужеством, храбростью и доблестью украинского народа, демонстрирующего всему миру подлинную преданность и безграничную любовь к своей стране", - заявил Варфоломей.

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Он напомнил, что в этом году хорошее известие о Рождестве звучит рядом с гомоном войны, спровоцированной "агрессией Российской Федерации в феврале прошлого года", которая является "худшим европейским геополитическим и гуманитарным кризисом с момента окончания Второй мировой войны" и "отрицательно влияет на окружающую среду и общество во всем мире".

По словам вселенского патриарха, Мать-Церковь сейчас особенно думает об украинцах, которые в этом году празднуют Рождество Христово "в эту холодную пору... без электричества, без отопления", и молится за "немедленное восстановление мира и справедливости, за возрождение Украины".

Варфоломей пожелал, чтобы грядущий 2023 год стал "периодом мира, любви и солидарности, действительно годом праведности нашего Господа".

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Вселенский патриарх считает, что "только солидарностью с украинским народом можно преодолеть зло и тьму".

Он также выразил надежду, что в будущем сможет снова посетить "вашу непокоренную родину, застав тогда всех православных христиан Украины объединенными в одной цветущей Церкви".
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Топ комментарии
+14
Дякуемо Варфоломію ‼️
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25.12.2022 16:22
+13
"захоплюватися мужністю, хоробрістю і доблестю українського народу, який демонструє всьому світу справжню відданість та безмежну любов до своєї країни"

ось справжні слова підтримки на відміну від "українці, закінчуйте війну" (ака спротив)
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25.12.2022 16:22
+13
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25.12.2022 16:23
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Дякуемо Варфоломію ‼️
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25.12.2022 16:22 Ответить
"захоплюватися мужністю, хоробрістю і доблестю українського народу, який демонструє всьому світу справжню відданість та безмежну любов до своєї країни"

ось справжні слова підтримки на відміну від "українці, закінчуйте війну" (ака спротив)
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25.12.2022 16:22 Ответить
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25.12.2022 16:23 Ответить
Первоиерарх Православия зна шо казать...
Це не КГБшная Банда путлера и его Обезьян Шимпанзе попа Гундяя 🦍👹🦍
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25.12.2022 16:30 Ответить
Треба, щоб папа це прочитав. Бо він, папа, схожий на лівака.
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25.12.2022 16:32 Ответить
привітання від справжнього ПАТРІАРХА
а всяки папи нех валять за мацквою
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25.12.2022 16:35 Ответить
Велика подяка Варфоломію за привітання і підтримку України!!!
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25.12.2022 16:41 Ответить
Дякуємо, Отче.
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25.12.2022 16:47 Ответить
Для справки: Варфоломій - Константинопольський Патріарх, та голова православної церкви для усіх Християн східного обряду, яких ще називають "православними"
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25.12.2022 17:05 Ответить
ви - не знаю... ось просвіщайся: Назва походить від (грец. καθολικός, трансліт. katholikos, латиніз. universal), що означає «соборний», «загальний», «всесвітній».[18] У такому значенні цей термін вживав Ігнатій Богоносець 115 року, а 381 року на Першому Константинопольському соборі із доповненням Нікейського символу віри даний термін став одним із чотирьох визначальних для Церкви - так, згідно з цим символом Церква вважається «єдиною, святою, соборною (грец. Καθολικὴν) і апостольською». Подальше наголошено на "католицькому" понятті в указі De fide Catolica, виданому 380 Феодосієм I, останнім імператором, який правив як східною, так і західною половиною Римської імперії, під час створення державної церкви Римської імперії.[19][20][21]

Після розколу християнства на західне і східне у 1054 році для розрізнення східні церкви почали іменуватися як «православні» або церкви «грецького обряду» (однак її офіційною назвою продовжує бути "Православна Католична та Апостольська Церква"), а західні як «католицькі» або церкви «латинського обряду».[22].
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25.12.2022 17:08 Ответить
Дякуємо, сподіваюсь ангели і надалі будуть на боці України нищити кремлівських бісів!
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25.12.2022 16:55 Ответить
А от генерал ФСБ Онуфрій Березовський,не поздоровив,нє уважил,образився,затаїв злобу...
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25.12.2022 17:09 Ответить
Варфоломій дуже схожий на Залужного.
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26.12.2022 03:43 Ответить
Здоров"я Вам, Владико, на многая-многая літа.
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26.12.2022 11:58 Ответить
 
 