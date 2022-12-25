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Варфоломій привітав українців з Різдвом: Церква захоплюється вашою мужністю

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

варфоломій

Вселенський патріарх Варфоломій привітав українців зі святом Різдва і заявив, що Велика Церква Христова захоплюється хоробрістю і доблестю українського народу.

Про це йдеться у вітанні Варфоломія українцям з Різдвом Христовим, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Свята Велика Церква Христова – яка принесла християнську віру і візантійську цивілізацію на вашу батьківщину, Київську Русь, наприкінці Х століття – продовжує захоплюватися мужністю, хоробрістю і доблестю українського народу, який демонструє всьому світу справжню відданість та безмежну любов до своєї країни", - заявив Варфоломій.

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Він нагадав, що цього року добра звістка про Різдво лунає поряд із гомоном війни, спровокованої "агресією Російської Федерації в лютому минулого року", яка є "найгіршою європейською геополітичною та гуманітарною кризою з моменту закінчення Другої світової війни" і "негативно впливає на довкілля та суспільство в усьому світі".

За словами вселенського патріархі, Мати-Церква зараз особливо думає про українців, які цього року святкують Різдво Христове "в цю холодну пору… без електрики, без опалення", і невпинно молиться за "негайне відновлення миру та справедливості, за відродження України".

Варфоломій побажав, щоб прийдешній 2023 рік став "періодом миру, любові та солідарності, справді роком праведності нашого Господа".

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Вселенський патріарх вважає, що "тільки солідарністю з українським народом можна подолати зло і темряву".

Він також висловив сподівання, що в майбутньому зможе знову відвідати "вашу нескорену батьківщину, заставши тоді всіх православних християн України об’єднаними в одній квітучій Церкві".
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Топ коментарі
+14
Дякуемо Варфоломію ‼️
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25.12.2022 16:22
+13
"захоплюватися мужністю, хоробрістю і доблестю українського народу, який демонструє всьому світу справжню відданість та безмежну любов до своєї країни"

ось справжні слова підтримки на відміну від "українці, закінчуйте війну" (ака спротив)
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25.12.2022 16:22
+13
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25.12.2022 16:23
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Дякуемо Варфоломію ‼️
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25.12.2022 16:22 Відповісти
"захоплюватися мужністю, хоробрістю і доблестю українського народу, який демонструє всьому світу справжню відданість та безмежну любов до своєї країни"

ось справжні слова підтримки на відміну від "українці, закінчуйте війну" (ака спротив)
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25.12.2022 16:22 Відповісти
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25.12.2022 16:23 Відповісти
Первоиерарх Православия зна шо казать...
Це не КГБшная Банда путлера и его Обезьян Шимпанзе попа Гундяя 🦍👹🦍
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25.12.2022 16:30 Відповісти
Повітряні сили ЗСУ зафіксували проліт Санти над Україною.

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25.12.2022 16:32 Відповісти
Треба, щоб папа це прочитав. Бо він, папа, схожий на лівака.
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25.12.2022 16:32 Відповісти
привітання від справжнього ПАТРІАРХА
а всяки папи нех валять за мацквою
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25.12.2022 16:35 Відповісти
Велика подяка Варфоломію за привітання і підтримку України!!!
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25.12.2022 16:41 Відповісти
Дякуємо, Отче.
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25.12.2022 16:47 Відповісти
Для справки: Варфоломій - Константинопольський Патріарх, та голова православної церкви для усіх Християн східного обряду, яких ще називають "православними"
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25.12.2022 17:05 Відповісти
ви - не знаю... ось просвіщайся: Назва походить від (грец. καθολικός, трансліт. katholikos, латиніз. universal), що означає «соборний», «загальний», «всесвітній».[18] У такому значенні цей термін вживав Ігнатій Богоносець 115 року, а 381 року на Першому Константинопольському соборі із доповненням Нікейського символу віри даний термін став одним із чотирьох визначальних для Церкви - так, згідно з цим символом Церква вважається «єдиною, святою, соборною (грец. Καθολικὴν) і апостольською». Подальше наголошено на "католицькому" понятті в указі De fide Catolica, виданому 380 Феодосієм I, останнім імператором, який правив як східною, так і західною половиною Римської імперії, під час створення державної церкви Римської імперії.[19][20][21]

Після розколу християнства на західне і східне у 1054 році для розрізнення східні церкви почали іменуватися як «православні» або церкви «грецького обряду» (однак її офіційною назвою продовжує бути "Православна Католична та Апостольська Церква"), а західні як «католицькі» або церкви «латинського обряду».[22].
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25.12.2022 17:08 Відповісти
Дякуємо, сподіваюсь ангели і надалі будуть на боці України нищити кремлівських бісів!
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25.12.2022 16:55 Відповісти
А от генерал ФСБ Онуфрій Березовський,не поздоровив,нє уважил,образився,затаїв злобу...
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25.12.2022 17:09 Відповісти
Варфоломій дуже схожий на Залужного.
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26.12.2022 03:43 Відповісти
Здоров"я Вам, Владико, на многая-многая літа.
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26.12.2022 11:58 Відповісти
 
 