Россия может начать новое наступление в апреле 2023 года, - Минобороны Германии

В Министерстве обороны Германии считают, что российские оккупанты могут начать новое масштабное наступление в Украине в апреле 2023 года.

Об этом сообщила немецкая газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на анализ ведомства, сообщает Kreiszeitung, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Документ немецкого правительства говорит, что большое наступление России в 2023 году может оказаться неизбежным.

Германия ожидает, что новая масштабная атака кафиров состоится в апреле следующего года.

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В то же время, отмечается, что война может закончиться весной, поскольку Вооруженные Силы Украины лучше защищены от холода, чем россияне, а потому могут воспользоваться преимуществом перед наступлением РФ.