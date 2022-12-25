РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14139 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Война
13 359 72
война (46615) Германия (6005) Россия (91213)

Россия может начать новое наступление в апреле 2023 года, - Минобороны Германии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путін

В Министерстве обороны Германии считают, что российские оккупанты могут начать новое масштабное наступление в Украине в апреле 2023 года.

Об этом сообщила немецкая газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на анализ ведомства, сообщает Kreiszeitung, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Документ немецкого правительства говорит, что большое наступление России в 2023 году может оказаться неизбежным.

Германия ожидает, что новая масштабная атака кафиров состоится в апреле следующего года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Только 33% немцев выступают за поставку Украине танков Leopard 2, - опрос

В то же время, отмечается, что война может закончиться весной, поскольку Вооруженные Силы Украины лучше защищены от холода, чем россияне, а потому могут воспользоваться преимуществом перед наступлением РФ.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+29
Продовжуйте називати рандомні дати на рандомні події. Неминучий наступ, але до того Україна може перемогти. Цирк, а не аналітика
показать весь комментарий
25.12.2022 17:47
+24
показать весь комментарий
25.12.2022 17:46
+23
треба знищити ще до того
показать весь комментарий
25.12.2022 17:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
25.12.2022 17:46 Ответить
Будемо чекати до квітня?
показать весь комментарий
25.12.2022 17:46 Ответить
Не вірьте цьому %издюку!
показать весь комментарий
25.12.2022 17:50 Ответить
Можуть- не можуть,де зброя?Гівноаналітики в касках...
показать весь комментарий
25.12.2022 18:11 Ответить
Раиссия идёт на х.й !
показать весь комментарий
25.12.2022 19:39 Ответить
Продовжуйте називати рандомні дати на рандомні події. Неминучий наступ, але до того Україна може перемогти. Цирк, а не аналітика
показать весь комментарий
25.12.2022 17:47 Ответить
Ви вже сміялись, коли Байден казав про 16 лютого, а кацапи перенесли.
показать весь комментарий
25.12.2022 19:14 Ответить
Тільки своїм рилом у лайно вони можуть наступити!
Хоча з цивільними й беззброї рашисти "герої".
показать весь комментарий
25.12.2022 17:48 Ответить
треба знищити ще до того
показать весь комментарий
25.12.2022 17:49 Ответить
можуть і в квітні... щоби захистити мацкву!!!
показать весь комментарий
25.12.2022 17:51 Ответить
Трошки випив?🤣🤣🤣
показать весь комментарий
25.12.2022 18:08 Ответить
Корок понюхав а бач як взяло .
показать весь комментарий
25.12.2022 18:11 Ответить
Це погано.
показать весь комментарий
25.12.2022 18:13 Ответить
Старість не радість .
показать весь комментарий
25.12.2022 18:15 Ответить
Тримайся.
показать весь комментарий
25.12.2022 18:21 Ответить
Вже 65р. держуся .
показать весь комментарий
25.12.2022 18:23 Ответить
Вже старий дід,тримайся.
показать весь комментарий
25.12.2022 21:39 Ответить
Давай,світи.
показать весь комментарий
25.12.2022 21:42 Ответить
Різдво чоловіче добрии .
показать весь комментарий
25.12.2022 21:48 Ответить
Чому втік?
показать весь комментарий
25.12.2022 21:43 Ответить
По життю тоже така язва -- всіх дістаєш .
показать весь комментарий
25.12.2022 21:50 Ответить
Не пий Валік🤣🤣🤣
показать весь комментарий
26.12.2022 00:17 Ответить
Так шта выкладывайте леопёрды уже, не жмотитесь
показать весь комментарий
25.12.2022 17:53 Ответить
ще одні експерти
показать весь комментарий
25.12.2022 17:53 Ответить
Ага . . Тільки їм треба до квітня встигнути наклепати 3000 танків , тисячі ракет і кілька сот тис тон інших *********** .
показать весь комментарий
25.12.2022 17:54 Ответить
Как знаем по 24февраля, доверять на 100% можно только ЦРУ и Пентагону...

К инфе от европейских спецслужб, нужно относиться с опаской... Очень много инфильтрованной русни в эти службы, особенно немецкие...которые занимаются продуцированием дезы и шпионского спамом внутри этих разведслужб....
показать весь комментарий
25.12.2022 17:56 Ответить
Как бы инфу о нападении России обнаружили англичане. Но да. Это не французы и немцы, которые отрицали нападение.
показать весь комментарий
25.12.2022 18:24 Ответить
Возможно...там польские, британские ещё работают наотлично.. А вот германская ваще не внушает доверия..
Когда у вас целый русский анклав из бывших КГБистов и военных в восточной Германии(бывшей ГДР)...то можно только представить засилие русни в госорганах и спецслужбах этой страны...
показать весь комментарий
25.12.2022 18:44 Ответить
ЦРУ и Пентагон нам давали 3 дня
и я не думаю, что эти службы сейчас будут выкладывть в общий доступ что-либо подобное...
показать весь комментарий
25.12.2022 18:29 Ответить
Анализ и инфа - это как бы две разные вещи...
Тоесть инфа была на 100% верной...
показать весь комментарий
25.12.2022 18:33 Ответить
Могу начать.... А могут и не начать. Ни о чём.
показать весь комментарий
25.12.2022 17:57 Ответить
Ти найкращий🤣🤣🤣
показать весь комментарий
25.12.2022 18:05 Ответить
Это опять на Бахмут? Когда полностью разложатся предыдущие наступавшие?
показать весь комментарий
25.12.2022 17:57 Ответить
это Харьков...!!!
показать весь комментарий
25.12.2022 18:04 Ответить
Харківська окружна з боку Циркунів.
показать весь комментарий
25.12.2022 18:37 Ответить
вроде на Старый Салтов...!
показать весь комментарий
25.12.2022 18:47 Ответить
америку вікрили, да в любий день отріцатєльноє наступлєніє можуть
показать весь комментарий
25.12.2022 18:00 Ответить
а на берлин когда ?
показать весь комментарий
25.12.2022 18:00 Ответить
Я считаю что наступление начнётся сегодня ночью с Беларуси. Рад буду ошибиться.
показать весь комментарий
25.12.2022 18:03 Ответить
А чего сегодня? Там их всего тысяч 20 суммарно. Это же самоубийство наступать оттуда
показать весь комментарий
25.12.2022 18:07 Ответить

показать весь комментарий
25.12.2022 18:07 Ответить
Однобокая подача материала. Республиканцы делятся на рейганистов и ррампистов. Так вот тут говорится о Рейганистах, а опасность предоставляют трамписты. Почитайте, что говорит одна из лидеров трампистов тейлор грин
показать весь комментарий
25.12.2022 18:12 Ответить
она лично проголосовала против 40 млрд
показать весь комментарий
25.12.2022 18:31 Ответить
Она проголосовала против бюджета демов. Всё-таки ей карьеру надо строить, а не только думать об Украине. Идти против воли партии.
показать весь комментарий
25.12.2022 18:33 Ответить
она проголосовала против Украины прежде всего....если б так по вашей логике поступили все респы - нам был бы конец
показать весь комментарий
25.12.2022 18:45 Ответить
Це вони до того, що постачання танків Леопард 2 поки що не на часі. До квітня.
показать весь комментарий
25.12.2022 18:09 Ответить
показать весь комментарий
25.12.2022 18:13 Ответить
😁
показать весь комментарий
25.12.2022 18:26 Ответить
Явний московський інформаційний вкид через якісь підозрілі ресурси.
показать весь комментарий
25.12.2022 18:14 Ответить
Мабуть, це вони про наступ на Німеччину..
показать весь комментарий
25.12.2022 18:24 Ответить
В лютому вже не будуть
показать весь комментарий
25.12.2022 18:24 Ответить
ще місяць тому всі експерти в аналітіки і наші і американські прогнозували що Україна деокупує навіть до весни але остані тижні як зговорилися то орки в гіршому разі в кінці січня то в лютому то це точно неминуче так і зараз на квітень -що сталося?
показать весь комментарий
25.12.2022 18:29 Ответить
Німці, святкуйте Різдво та не робіть нам нерви.
показать весь комментарий
25.12.2022 18:33 Ответить
буде кацапня наступати, не буде - діло України готуватися до можливого наступу, без шашличні і розформувань батальонів на півночі цей раз..
показать весь комментарий
25.12.2022 18:36 Ответить
Міноборони Німеччини - це ті чуваки, що давали 48-72 години на захоплення кацапами Києва.
Може краще послухаємо міноборони Гондурасу чи Мозамбіку?
Цензор.нет., є інфа, які в них прогнози?
показать весь комментарий
25.12.2022 18:40 Ответить
Противника нельзя недооценивать ,но и переоценивать также вредно. Нынешняя армии орков - жалкое подобие армии совдепии. А "полководческий талант" генерал-губернаторов-это смесь чванства,солдафонщины, коррупции, жадности , тупости. Взглянем ,что они создали. совдепии было много чего "-", но однозначно были и работали приказы что делать на войне. Округов,укрепрайонов было много , что исключало коррупцию в регионе. Был ГШ и были фронты. Был Резерв Ставки , который использовался по назначению.*****,оленевод и му-му(герасим) возвысили роль генерал-губернаторов укрупнив округа. Полностью "разогнали" Резерв , оставив только ВДВ. Как для мирного времени - все ок. Смотрящий, денежные потоки, лизание жоп.Как только начали войну - логика закончилась. Все войска и зоны ответственности перемешали. Создали кучу прокладок "полководцев". И самое крутое бросили в "общий ящик" весь резерв. Боевые действия начали с ввода резерва в передовые порядки наступающих.Использовать резервы в первый час войны , похоронить элитные части еще не достигнув никаких целей БД - это ****** "военной мысли". Орки не готовились к конвенциональной войне. Орки готовились к "Киев за 3 дня".Об этом говорит и построение боевых порядков. Омон в первых рядах атакующих. Далее резервы в виде ВДВ и артполки в походном положении. Т.е война идет , а пушки в чехле.Единственный танковый батальон - и тот в конце колонны наступающих.
показать весь комментарий
25.12.2022 18:42 Ответить
Чим вона наступатиме? Ким? Закидають нас лаптями і балалайками? ***** треба, що найменше 2 з малим мільйони живих душ. Обутих, одітих і з іржавим автоматом. Але ніде ***** не нашкребе 2ляма. Виймати населення яке являється часткою економіки не логічно, а посилати лише довбнів, це завжди програш. А заявки такі роблять скорне не німці, а з крила доморощених арійців.
показать весь комментарий
25.12.2022 18:43 Ответить
И как апофигей всей военной деятельности орков - создание трона медноголового. Т.е Жуков в сравнении с ним отдыхает. Он просто комфронта. А этот ***** уже не му-му , но *********. Армия полководцев. Кому уж дело до чмобиков. Мясо внизу должно перемалываться
показать весь комментарий
25.12.2022 18:43 Ответить
Теперь о структуре стратегических резервов орков. 35000 головорезов , готовых к краткосрочным броскам на плацдарм. До 200 танков, до 300 орудий типа "пукалка". Ни одного пехотного батальона, ни РСЗО, ни "главных" калибров. К чему это готовилось?
показать весь комментарий
25.12.2022 18:44 Ответить
Нащо ФРН нагнітає? Квітень - чудовий час на шашлички
показать весь комментарий
25.12.2022 18:49 Ответить
Може 2025 року ?
показать весь комментарий
25.12.2022 18:54 Ответить
Так лапті на Бахмут вже 10-й місяць наступають і все ніяк. При спробі знову рипнутись з півночі, всі іздохнуть ще на кордоні.
показать весь комментарий
25.12.2022 19:01 Ответить
Где танки, Шольц?!

Апрель-март или раньше- это не повод « занимать нейтралитет».

Как вы можете,
зная, что в апреле Будет наступление агрессора, заявлять, что вы не намерены давать танки Леопарт весь 2023?!!!!!
показать весь комментарий
25.12.2022 19:34 Ответить
Неметчина - это глубоко травмированная нация, замещающая абсолютно все свои позывы и инстинкты бюрократией. В т.ч. и инстинкт самосохранения. У немцев когнитивный диссонанс - они не понимают щас, под кого ложиться - под США или под Росию. Вроде и и те и другие победили, а теперь поругались... Меркель ложилась под Путина - оказалось зря. Теперь Шольц пытается подлезть под США - а вдруг русские всё-таки победят... Абсолютно проститутская логика - а тому ли я дала...
показать весь комментарий
25.12.2022 20:08 Ответить
9 Травня у кацапів за розкладом Штурм Рейхстагу !!!
показать весь комментарий
25.12.2022 20:15 Ответить
Россия может начать новое наступление в апреле 2023 года и поэтому мы не даем танки Леопард 2.
показать весь комментарий
25.12.2022 20:16 Ответить
німецька газета Neue Zürcher Zeitung
То німецька чи Цюріхська?
показать весь комментарий
25.12.2022 22:52 Ответить
Начинали с декабря, потом с февраля, теперь с апреля. Я так же могу аналитику писать. Как только начнут выезжать посольства, значит через пару недель-месяц попрут. Очевидно и просто вроде.
показать весь комментарий
26.12.2022 01:02 Ответить
Что касается тактики, так тут уже пережевали все еще летом. Насыщение живой силы результат не принесет. Логистика рашни выдерживает обеспечить не более 150 к группировки на фронте. Все что больше для них коллапс. Хоть миллион мобилизируют. Воевать все равно будут 150к.
показать весь комментарий
26.12.2022 01:11 Ответить
а зарази типу мосКАЛЛІ не нападають??? а зараз в Україні ЩО???
показать весь комментарий
26.12.2022 04:04 Ответить
 
 