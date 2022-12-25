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Россия может начать новое наступление в апреле 2023 года, - Минобороны Германии
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
В Министерстве обороны Германии считают, что российские оккупанты могут начать новое масштабное наступление в Украине в апреле 2023 года.
Об этом сообщила немецкая газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на анализ ведомства, сообщает Kreiszeitung, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Документ немецкого правительства говорит, что большое наступление России в 2023 году может оказаться неизбежным.
Германия ожидает, что новая масштабная атака кафиров состоится в апреле следующего года.
В то же время, отмечается, что война может закончиться весной, поскольку Вооруженные Силы Украины лучше защищены от холода, чем россияне, а потому могут воспользоваться преимуществом перед наступлением РФ.
Топ комментарии
+29 Oleksandr Onys
показать весь комментарий25.12.2022 17:47
+24 Алекс Скела
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+23 Alex Sav 8157c114
показать весь комментарий25.12.2022 17:49
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Пожалуйста, подождите...
Хоча з цивільними й беззброї рашисти "герої".
К инфе от европейских спецслужб, нужно относиться с опаской... Очень много инфильтрованной русни в эти службы, особенно немецкие...которые занимаются продуцированием дезы и шпионского спамом внутри этих разведслужб....
Когда у вас целый русский анклав из бывших КГБистов и военных в восточной Германии(бывшей ГДР)...то можно только представить засилие русни в госорганах и спецслужбах этой страны...
и я не думаю, что эти службы сейчас будут выкладывть в общий доступ что-либо подобное...
Тоесть инфа была на 100% верной...
Може краще послухаємо міноборони Гондурасу чи Мозамбіку?
Цензор.нет., є інфа, які в них прогнози?
Апрель-март или раньше- это не повод « занимать нейтралитет».
Как вы можете,
зная, что в апреле Будет наступление агрессора, заявлять, что вы не намерены давать танки Леопарт весь 2023?!!!!!
То німецька чи Цюріхська?