УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16654 відвідувача онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
13 359 72
війна (56233) Німеччина (4513) Росія (47144)

Росія може розпочати новий наступ у квітні 2023 року, - Міноборони Німеччини

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путін

У Міністерстві оборони Німеччини вважають, що російські окупанти можуть розпочати новий масштабний наступ в Україні у квітні 2023 року.

Про це повідомила швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung із посиланням на аналіз відомства, передає Kreiszeitung, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Документ німецького уряду каже, що великий наступ Росії у 2023 році може бути неминучим.

Німеччина очікує, що нова масштабна атака окупантів відбудеться у квітні наступного року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лише 33% німців виступають за постачання Україні танків Leopard 2, - опитування

Водночас наголошується, що війна може закінчитися навесні, оскільки Збройні Сили України краще захищені від холоду, ніж росіяни, а тому можуть скористатися перевагою перед наступом РФ.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+29
Продовжуйте називати рандомні дати на рандомні події. Неминучий наступ, але до того Україна може перемогти. Цирк, а не аналітика
показати весь коментар
25.12.2022 17:47
+24
показати весь коментар
25.12.2022 17:46
+23
треба знищити ще до того
показати весь коментар
25.12.2022 17:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
25.12.2022 17:46 Відповісти
Будемо чекати до квітня?
показати весь коментар
25.12.2022 17:46 Відповісти
Не вірьте цьому %издюку!
показати весь коментар
25.12.2022 17:50 Відповісти
Можуть- не можуть,де зброя?Гівноаналітики в касках...
показати весь коментар
25.12.2022 18:11 Відповісти
Раиссия идёт на х.й !
показати весь коментар
25.12.2022 19:39 Відповісти
Продовжуйте називати рандомні дати на рандомні події. Неминучий наступ, але до того Україна може перемогти. Цирк, а не аналітика
показати весь коментар
25.12.2022 17:47 Відповісти
Ви вже сміялись, коли Байден казав про 16 лютого, а кацапи перенесли.
показати весь коментар
25.12.2022 19:14 Відповісти
Тільки своїм рилом у лайно вони можуть наступити!
Хоча з цивільними й беззброї рашисти "герої".
показати весь коментар
25.12.2022 17:48 Відповісти
треба знищити ще до того
показати весь коментар
25.12.2022 17:49 Відповісти
можуть і в квітні... щоби захистити мацкву!!!
показати весь коментар
25.12.2022 17:51 Відповісти
Трошки випив?🤣🤣🤣
показати весь коментар
25.12.2022 18:08 Відповісти
Корок понюхав а бач як взяло .
показати весь коментар
25.12.2022 18:11 Відповісти
Це погано.
показати весь коментар
25.12.2022 18:13 Відповісти
Старість не радість .
показати весь коментар
25.12.2022 18:15 Відповісти
Тримайся.
показати весь коментар
25.12.2022 18:21 Відповісти
Вже 65р. держуся .
показати весь коментар
25.12.2022 18:23 Відповісти
Вже старий дід,тримайся.
показати весь коментар
25.12.2022 21:39 Відповісти
Давай,світи.
показати весь коментар
25.12.2022 21:42 Відповісти
Різдво чоловіче добрии .
показати весь коментар
25.12.2022 21:48 Відповісти
Чому втік?
показати весь коментар
25.12.2022 21:43 Відповісти
По життю тоже така язва -- всіх дістаєш .
показати весь коментар
25.12.2022 21:50 Відповісти
Не пий Валік🤣🤣🤣
показати весь коментар
26.12.2022 00:17 Відповісти
Так шта выкладывайте леопёрды уже, не жмотитесь
показати весь коментар
25.12.2022 17:53 Відповісти
ще одні експерти
показати весь коментар
25.12.2022 17:53 Відповісти
Ага . . Тільки їм треба до квітня встигнути наклепати 3000 танків , тисячі ракет і кілька сот тис тон інших *********** .
показати весь коментар
25.12.2022 17:54 Відповісти
Как знаем по 24февраля, доверять на 100% можно только ЦРУ и Пентагону...

К инфе от европейских спецслужб, нужно относиться с опаской... Очень много инфильтрованной русни в эти службы, особенно немецкие...которые занимаются продуцированием дезы и шпионского спамом внутри этих разведслужб....
показати весь коментар
25.12.2022 17:56 Відповісти
Как бы инфу о нападении России обнаружили англичане. Но да. Это не французы и немцы, которые отрицали нападение.
показати весь коментар
25.12.2022 18:24 Відповісти
Возможно...там польские, британские ещё работают наотлично.. А вот германская ваще не внушает доверия..
Когда у вас целый русский анклав из бывших КГБистов и военных в восточной Германии(бывшей ГДР)...то можно только представить засилие русни в госорганах и спецслужбах этой страны...
показати весь коментар
25.12.2022 18:44 Відповісти
ЦРУ и Пентагон нам давали 3 дня
и я не думаю, что эти службы сейчас будут выкладывть в общий доступ что-либо подобное...
показати весь коментар
25.12.2022 18:29 Відповісти
Анализ и инфа - это как бы две разные вещи...
Тоесть инфа была на 100% верной...
показати весь коментар
25.12.2022 18:33 Відповісти
Могу начать.... А могут и не начать. Ни о чём.
показати весь коментар
25.12.2022 17:57 Відповісти
Ти найкращий🤣🤣🤣
показати весь коментар
25.12.2022 18:05 Відповісти
Это опять на Бахмут? Когда полностью разложатся предыдущие наступавшие?
показати весь коментар
25.12.2022 17:57 Відповісти
это Харьков...!!!
показати весь коментар
25.12.2022 18:04 Відповісти
Харківська окружна з боку Циркунів.
показати весь коментар
25.12.2022 18:37 Відповісти
вроде на Старый Салтов...!
показати весь коментар
25.12.2022 18:47 Відповісти
америку вікрили, да в любий день отріцатєльноє наступлєніє можуть
показати весь коментар
25.12.2022 18:00 Відповісти
а на берлин когда ?
показати весь коментар
25.12.2022 18:00 Відповісти
Я считаю что наступление начнётся сегодня ночью с Беларуси. Рад буду ошибиться.
показати весь коментар
25.12.2022 18:03 Відповісти
А чего сегодня? Там их всего тысяч 20 суммарно. Это же самоубийство наступать оттуда
показати весь коментар
25.12.2022 18:07 Відповісти

показати весь коментар
25.12.2022 18:07 Відповісти
Однобокая подача материала. Республиканцы делятся на рейганистов и ррампистов. Так вот тут говорится о Рейганистах, а опасность предоставляют трамписты. Почитайте, что говорит одна из лидеров трампистов тейлор грин
показати весь коментар
25.12.2022 18:12 Відповісти
она лично проголосовала против 40 млрд
показати весь коментар
25.12.2022 18:31 Відповісти
Она проголосовала против бюджета демов. Всё-таки ей карьеру надо строить, а не только думать об Украине. Идти против воли партии.
показати весь коментар
25.12.2022 18:33 Відповісти
она проголосовала против Украины прежде всего....если б так по вашей логике поступили все респы - нам был бы конец
показати весь коментар
25.12.2022 18:45 Відповісти
Це вони до того, що постачання танків Леопард 2 поки що не на часі. До квітня.
показати весь коментар
25.12.2022 18:09 Відповісти
показати весь коментар
25.12.2022 18:13 Відповісти
😁
показати весь коментар
25.12.2022 18:26 Відповісти
Явний московський інформаційний вкид через якісь підозрілі ресурси.
показати весь коментар
25.12.2022 18:14 Відповісти
Мабуть, це вони про наступ на Німеччину..
показати весь коментар
25.12.2022 18:24 Відповісти
В лютому вже не будуть
показати весь коментар
25.12.2022 18:24 Відповісти
ще місяць тому всі експерти в аналітіки і наші і американські прогнозували що Україна деокупує навіть до весни але остані тижні як зговорилися то орки в гіршому разі в кінці січня то в лютому то це точно неминуче так і зараз на квітень -що сталося?
показати весь коментар
25.12.2022 18:29 Відповісти
Німці, святкуйте Різдво та не робіть нам нерви.
показати весь коментар
25.12.2022 18:33 Відповісти
буде кацапня наступати, не буде - діло України готуватися до можливого наступу, без шашличні і розформувань батальонів на півночі цей раз..
показати весь коментар
25.12.2022 18:36 Відповісти
Міноборони Німеччини - це ті чуваки, що давали 48-72 години на захоплення кацапами Києва.
Може краще послухаємо міноборони Гондурасу чи Мозамбіку?
Цензор.нет., є інфа, які в них прогнози?
показати весь коментар
25.12.2022 18:40 Відповісти
Противника нельзя недооценивать ,но и переоценивать также вредно. Нынешняя армии орков - жалкое подобие армии совдепии. А "полководческий талант" генерал-губернаторов-это смесь чванства,солдафонщины, коррупции, жадности , тупости. Взглянем ,что они создали. совдепии было много чего "-", но однозначно были и работали приказы что делать на войне. Округов,укрепрайонов было много , что исключало коррупцию в регионе. Был ГШ и были фронты. Был Резерв Ставки , который использовался по назначению.*****,оленевод и му-му(герасим) возвысили роль генерал-губернаторов укрупнив округа. Полностью "разогнали" Резерв , оставив только ВДВ. Как для мирного времени - все ок. Смотрящий, денежные потоки, лизание жоп.Как только начали войну - логика закончилась. Все войска и зоны ответственности перемешали. Создали кучу прокладок "полководцев". И самое крутое бросили в "общий ящик" весь резерв. Боевые действия начали с ввода резерва в передовые порядки наступающих.Использовать резервы в первый час войны , похоронить элитные части еще не достигнув никаких целей БД - это ****** "военной мысли". Орки не готовились к конвенциональной войне. Орки готовились к "Киев за 3 дня".Об этом говорит и построение боевых порядков. Омон в первых рядах атакующих. Далее резервы в виде ВДВ и артполки в походном положении. Т.е война идет , а пушки в чехле.Единственный танковый батальон - и тот в конце колонны наступающих.
показати весь коментар
25.12.2022 18:42 Відповісти
Чим вона наступатиме? Ким? Закидають нас лаптями і балалайками? ***** треба, що найменше 2 з малим мільйони живих душ. Обутих, одітих і з іржавим автоматом. Але ніде ***** не нашкребе 2ляма. Виймати населення яке являється часткою економіки не логічно, а посилати лише довбнів, це завжди програш. А заявки такі роблять скорне не німці, а з крила доморощених арійців.
показати весь коментар
25.12.2022 18:43 Відповісти
И как апофигей всей военной деятельности орков - создание трона медноголового. Т.е Жуков в сравнении с ним отдыхает. Он просто комфронта. А этот ***** уже не му-му , но *********. Армия полководцев. Кому уж дело до чмобиков. Мясо внизу должно перемалываться
показати весь коментар
25.12.2022 18:43 Відповісти
Теперь о структуре стратегических резервов орков. 35000 головорезов , готовых к краткосрочным броскам на плацдарм. До 200 танков, до 300 орудий типа "пукалка". Ни одного пехотного батальона, ни РСЗО, ни "главных" калибров. К чему это готовилось?
показати весь коментар
25.12.2022 18:44 Відповісти
Нащо ФРН нагнітає? Квітень - чудовий час на шашлички
показати весь коментар
25.12.2022 18:49 Відповісти
Може 2025 року ?
показати весь коментар
25.12.2022 18:54 Відповісти
Так лапті на Бахмут вже 10-й місяць наступають і все ніяк. При спробі знову рипнутись з півночі, всі іздохнуть ще на кордоні.
показати весь коментар
25.12.2022 19:01 Відповісти
Где танки, Шольц?!

Апрель-март или раньше- это не повод « занимать нейтралитет».

Как вы можете,
зная, что в апреле Будет наступление агрессора, заявлять, что вы не намерены давать танки Леопарт весь 2023?!!!!!
показати весь коментар
25.12.2022 19:34 Відповісти
Неметчина - это глубоко травмированная нация, замещающая абсолютно все свои позывы и инстинкты бюрократией. В т.ч. и инстинкт самосохранения. У немцев когнитивный диссонанс - они не понимают щас, под кого ложиться - под США или под Росию. Вроде и и те и другие победили, а теперь поругались... Меркель ложилась под Путина - оказалось зря. Теперь Шольц пытается подлезть под США - а вдруг русские всё-таки победят... Абсолютно проститутская логика - а тому ли я дала...
показати весь коментар
25.12.2022 20:08 Відповісти
9 Травня у кацапів за розкладом Штурм Рейхстагу !!!
показати весь коментар
25.12.2022 20:15 Відповісти
Россия может начать новое наступление в апреле 2023 года и поэтому мы не даем танки Леопард 2.
показати весь коментар
25.12.2022 20:16 Відповісти
німецька газета Neue Zürcher Zeitung
То німецька чи Цюріхська?
показати весь коментар
25.12.2022 22:52 Відповісти
Начинали с декабря, потом с февраля, теперь с апреля. Я так же могу аналитику писать. Как только начнут выезжать посольства, значит через пару недель-месяц попрут. Очевидно и просто вроде.
показати весь коментар
26.12.2022 01:02 Відповісти
Что касается тактики, так тут уже пережевали все еще летом. Насыщение живой силы результат не принесет. Логистика рашни выдерживает обеспечить не более 150 к группировки на фронте. Все что больше для них коллапс. Хоть миллион мобилизируют. Воевать все равно будут 150к.
показати весь коментар
26.12.2022 01:11 Відповісти
а зарази типу мосКАЛЛІ не нападають??? а зараз в Україні ЩО???
показати весь коментар
26.12.2022 04:04 Відповісти
 
 