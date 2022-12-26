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Росія може розпочати новий наступ у квітні 2023 року, - Міноборони Німеччини
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У Міністерстві оборони Німеччини вважають, що російські окупанти можуть розпочати новий масштабний наступ в Україні у квітні 2023 року.
Про це повідомила швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung із посиланням на аналіз відомства, передає Kreiszeitung, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Документ німецького уряду каже, що великий наступ Росії у 2023 році може бути неминучим.
Німеччина очікує, що нова масштабна атака окупантів відбудеться у квітні наступного року.
Водночас наголошується, що війна може закінчитися навесні, оскільки Збройні Сили України краще захищені від холоду, ніж росіяни, а тому можуть скористатися перевагою перед наступом РФ.
Топ коментарі
+29 Oleksandr Onys
показати весь коментар25.12.2022 17:47
+24 Алекс Скела
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+23 Alex Sav 8157c114
показати весь коментар25.12.2022 17:49
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Будь ласка, зачекайте...
Хоча з цивільними й беззброї рашисти "герої".
К инфе от европейских спецслужб, нужно относиться с опаской... Очень много инфильтрованной русни в эти службы, особенно немецкие...которые занимаются продуцированием дезы и шпионского спамом внутри этих разведслужб....
Когда у вас целый русский анклав из бывших КГБистов и военных в восточной Германии(бывшей ГДР)...то можно только представить засилие русни в госорганах и спецслужбах этой страны...
и я не думаю, что эти службы сейчас будут выкладывть в общий доступ что-либо подобное...
Тоесть инфа была на 100% верной...
Може краще послухаємо міноборони Гондурасу чи Мозамбіку?
Цензор.нет., є інфа, які в них прогнози?
Апрель-март или раньше- это не повод « занимать нейтралитет».
Как вы можете,
зная, что в апреле Будет наступление агрессора, заявлять, что вы не намерены давать танки Леопарт весь 2023?!!!!!
То німецька чи Цюріхська?