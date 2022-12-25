НКРЭКУ планирует повысить тарифы на водоснабжение и водоотвод

В следующем году украинцев может ожидать поэтапное удорожание услуг водоснабжения и водоотведения.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), опубликовала проект постановления, согласно которому в 2023 году украинцев может ожидать роста тарифов на воду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Согласно опубликованным проектам постановлений, первое повышение цен на водоснабжение и водоотвод запланировано с 1 января, а второе – с июля 2023 года. Впрочем, окончательное решение еще не принято. Новые тарифы планируется рассмотреть 27 декабря.

В Харьковской, Николаевской и Херсонской областях тарифы на воду не изменятся, поскольку эти регионы сильно пострадали в результате российской агрессии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о запрете повышать тарифы на тепло и горячую воду для населения

В проекте постановления регулятор предлагает установить в областных центрах следующие цены на водоотвод и водоснабжение:

Киевводоканал – 39,28 гривны (21,69/17,59);

Харьковводоканал – 24,52 гривны (13,36/7,07);

Львовводоканал – 29,12 гривны (19,44/9,68);

Днепроводоканал – 37,36 гривны (22,57/14,79);

Полтававодоканал – 42,13 гривны (22,24 грн.куб/19,88 грн./куб);

Днепро-Кировоград (Кропивницкий) – 54,22 гривны (30,19/24,036);

Водоканал в Ужгороде – 50,27 гривны (30,75/19,51);

Житомирводоканал – 51,80 гривны (24,97/26,83);

Инфоксводоканал (Одесса) – 42,24 гривны (21,94/20,28);

Херсонский водоканал – 30,67 гривны (15,78/14,91);

Ровнооблводоканал – 41,86 гривны (22,29/19,57);

Черниговводоканал – 39,816 гривны (19,82/19,99);

Черкассыводоканал – 34,94 гривны (18,73/16,21);

Иванофранковскводоэкотехпром - 31,29 гривны (14,50/16,78);

Хмельницкводоканал – 31,17 гривны (16,03/15,62);

Днепро-Западный Донбасс – 46,74 гривны;

Луцкводоканал – 31,73 гривны (13,76/17,96);

Запорожский водоканал – 33,85 гривны (21,05/12,80);

Винницаоблводоканал – 37,29 гривны (24,57/12,72);

Черновцыводоканал – 30,63 гривны (20,95/9,68);

Тернопольводоканал – 44,46 гривны (21/23,46);

Горводоканал СМ (Сумы) – 36,01 гривны (18,06/17,95);

Николаевводоканал – 34,04 гривны (14,61/13,76).