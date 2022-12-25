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Новости Политика Украины Тарифы ЖКХ
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Тарифы на воду (747) водоснабжение (697) НКРЭКУ (469) вода (880)

НКРЭКУ планирует повысить тарифы на водоснабжение и водоотвод

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

вода

В следующем году украинцев может ожидать поэтапное удорожание услуг водоснабжения и водоотведения.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), опубликовала проект постановления, согласно которому в 2023 году украинцев может ожидать роста тарифов на воду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Согласно опубликованным проектам постановлений, первое повышение цен на водоснабжение и водоотвод запланировано с 1 января, а второе – с июля 2023 года. Впрочем, окончательное решение еще не принято. Новые тарифы планируется рассмотреть 27 декабря.

В Харьковской, Николаевской и Херсонской областях тарифы на воду не изменятся, поскольку эти регионы сильно пострадали в результате российской агрессии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о запрете повышать тарифы на тепло и горячую воду для населения

В проекте постановления регулятор предлагает установить в областных центрах следующие цены на водоотвод и водоснабжение:

Киевводоканал – 39,28 гривны (21,69/17,59);

Харьковводоканал – 24,52 гривны (13,36/7,07);

Львовводоканал – 29,12 гривны (19,44/9,68);

Днепроводоканал – 37,36 гривны (22,57/14,79);

Полтававодоканал – 42,13 гривны (22,24 грн.куб/19,88 грн./куб);

Днепро-Кировоград (Кропивницкий) – 54,22 гривны (30,19/24,036);

Водоканал в Ужгороде – 50,27 гривны (30,75/19,51);

Житомирводоканал – 51,80 гривны (24,97/26,83);

Инфоксводоканал (Одесса) – 42,24 гривны (21,94/20,28);

Херсонский водоканал – 30,67 гривны (15,78/14,91);

Ровнооблводоканал – 41,86 гривны (22,29/19,57);

Черниговводоканал – 39,816 гривны (19,82/19,99);

Черкассыводоканал – 34,94 гривны (18,73/16,21);

Иванофранковскводоэкотехпром - 31,29 гривны (14,50/16,78);

Хмельницкводоканал – 31,17 гривны (16,03/15,62);

Днепро-Западный Донбасс – 46,74 гривны;

Луцкводоканал – 31,73 гривны (13,76/17,96);

Запорожский водоканал – 33,85 гривны (21,05/12,80);

Винницаоблводоканал – 37,29 гривны (24,57/12,72);

Черновцыводоканал – 30,63 гривны (20,95/9,68);

Тернопольводоканал – 44,46 гривны (21/23,46);

Горводоканал СМ (Сумы) – 36,01 гривны (18,06/17,95);

Николаевводоканал – 34,04 гривны (14,61/13,76).
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Топ комментарии
+51
Ми розуміємо, що вороги України та її народу знаходяться не тільки по той бік фронту.

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25.12.2022 19:11
+39
Конец бедности,суки урода!
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25.12.2022 19:13
+28
У мене пенсія 1860.
Опалення за минулий місяць більше 2.000. Про інші ком. послуги мовчу.
На їду грошей якщо заплатити за опалення не залишиться.
Крім опалення людині потрібна ще їда, лікарства, одежа, зуб полікувати більше пів пенсії...
Отака то фігня малята....
Але про це чомусь не прийнято говорити в цей час......
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25.12.2022 19:28
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Правила форума Совет форумчан
Ми розуміємо, що вороги України та її народу знаходяться не тільки по той бік фронту.

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25.12.2022 19:11 Ответить
У мене пенсія 1860.
Опалення за минулий місяць більше 2.000. Про інші ком. послуги мовчу.
На їду грошей якщо заплатити за опалення не залишиться.
Крім опалення людині потрібна ще їда, лікарства, одежа, зуб полікувати більше пів пенсії...
Отака то фігня малята....
Але про це чомусь не прийнято говорити в цей час......
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25.12.2022 19:28 Ответить
Комунальні компанії мають бути націоналізовані по всій Україні, як об'єкти критичної інфраструктури!!!!! Досить вже красти гроші на комуналці! Жодна приватна компанія, яка отримала в управління комунальні мережі невиконана своїх зобов'язань по реконструкції мереж, отже просто наїпала всіх і викачує гроші з наших кишень!
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25.12.2022 22:40 Ответить
Про субсидії чув, скиглику?
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26.12.2022 03:34 Ответить
Найпідступніший ворог українців давно засів на Банковій! Не поборовши внутрішнього ворога неможливо перемогти зовнішнього! Україну вже давно окуповано "богоізбранними"
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25.12.2022 20:42 Ответить
І сказав Господь до Мойсея: Візьми всіх голів народу, та й повішай їх для Господа навпроти сонця. І відвернеться палючий Господній гнів від Ізраїля.
(Числа, 25:4)
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25.12.2022 20:45 Ответить
Чому казнокради- губернатори не посаджені з конфіскацією?
Де перегляд зарплат і пенсій суддям та чинушам? Де перегляд 30- літньої прихватизації? Чому зарплата вище 50 тис грн не обкладається податками? Чому арахамія каже що офшори це нормально? У Бойко за газові вишки вже конфіскували 300 млн $ ?
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25.12.2022 23:26 Ответить
Я маю відповідати на ці питання???
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25.12.2022 23:29 Ответить
На часі?
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25.12.2022 19:12 Ответить
Почему, за ущерб нанесённый Россией должны платить граждане Украины?!!!

Что за хрень?

Кацапы много чего разрушили, так теперь на все повышать цены?!

Ай, вы там, наверху! Думай…те.

За все это должна платить параша.

Найдите механизм как это сделать.
В Украине 300000 гос служащих- чиновников.
Найдите десяток грамотных юристов и оформляйте иски к параше…
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25.12.2022 19:46 Ответить
Так грамотні в водоканалі і працюють
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25.12.2022 19:58 Ответить
Не тільки там. Точно з таким формулюванням тихенько піднімає тарифи з 1 грудня Київстар.
В зв'язку з потребами на ремонт обладнання, **** нах...
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25.12.2022 20:28 Ответить
Вые.бать своих пенсионеров и безработных проще
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26.12.2022 03:01 Ответить
Конец бедности,суки урода!
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25.12.2022 19:13 Ответить
Это что, диверсия ?
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25.12.2022 19:13 Ответить
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25.12.2022 19:23 Ответить
Колишня фірма подруги голови Дніпропетровської ОВА Резніченка отримала новий контракт на утримання доріг на 16 мільйонів

Джерело: https://biz.censor.net/n3388799
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25.12.2022 19:39 Ответить
Вася брысь нах за поребрик ! Мы как то сами разберёмся!!!
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25.12.2022 20:19 Ответить
Ну да самое время.
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25.12.2022 19:14 Ответить
А коли вже на повітря будуть податки, на його вживання і транспортування вітром? За транспортування Бені, а за вживання Володі? Давайте з Нового року, кінець епохи бідності пройшов, хай платять. Чи будемо робити "насаджувати" на весні, замість садити?
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25.12.2022 19:14 Ответить
Ну от дивіться, маю невелике підпр., років 7 плачу "димові" за 2 твердотопливних котла, відповідно до декларації (екологічної), тоді всі ржали - нахера ти оформляєш, алн вибору не було і ціна в квартал виходила 100 - 140 грн....З того часу тарифи піднялися в УВАГА 40 разів, так що зара - 4000 за оал.період....ось ці чорти доберуться до економщиків газу, подивитесь!!! Буде і повітря і кров на майдані
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25.12.2022 19:51 Ответить
Ну збільшать ціну, а чим платити?
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25.12.2022 19:14 Ответить
Ну шо, лошари? Хуже нібудіт?
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25.12.2022 19:16 Ответить
а шо такое?
у водоканалов война окончилась (во время которой клялись тарифы никому не повышать)
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25.12.2022 19:18 Ответить
Фанати зеленського радійте і надалі
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25.12.2022 19:19 Ответить
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25.12.2022 19:20 Ответить
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25.12.2022 23:26 Ответить
А зеленожопые обезьяны не боятся висеть вместе со своими выродками на киевских каштанах?
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25.12.2022 19:20 Ответить
ротердам+ заглотил? сиди без электрики, порохосос
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25.12.2022 19:54 Ответить
зеДебил да?
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25.12.2022 20:21 Ответить
В Умані вже давно (кілька років) 57грн. + 35грн. абонплата.
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25.12.2022 19:20 Ответить
Тепер ще більше буде
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25.12.2022 19:24 Ответить
Монополія. І нема на те ради...
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25.12.2022 19:26 Ответить
Если раду спалить, конечно, не будет рады
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26.12.2022 03:04 Ответить
А на какой крупной реке стоит Умань?
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25.12.2022 20:01 Ответить
А Харків чи Львів?
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25.12.2022 23:19 Ответить
Дякуємо ваЗЕліну!
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25.12.2022 19:20 Ответить
Что посеешь, то и пожнешь"
Сначала разобрали то, что было. Потом создали то, что создали. Теперь не довольны тем что создали... Привет создателям.
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25.12.2022 19:21 Ответить
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25.12.2022 19:21 Ответить
Так казали ж, що на період військового стану діятиме мараторій на підвищення тарифів. І тут набрехали?
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25.12.2022 19:23 Ответить
Йшлося про тарифи на хабарі
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25.12.2022 19:28 Ответить
пакращення по зеленому...
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25.12.2022 19:24 Ответить
****** на знущання...
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25.12.2022 19:24 Ответить
роботи нема, а ціни піднімають-так вчили зебидло в Трускавці.
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25.12.2022 19:24 Ответить
А плату за опади також підвищать?
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25.12.2022 19:24 Ответить
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25.12.2022 19:25 Ответить
коли півдоби немає водопостачання, потрібно компенсувати неотриманий прибуток за ранок підвищення вартості послуг... "з думкою про нарІд..."
Коли вИ ***** нажретеся...?!
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25.12.2022 19:26 Ответить
Поки всі будуть сидіти і мовчати, загіпнотизовані мантрами ікспердів про "неприпустимість проведення акцій протесту під час дії військового стану". До цього був ковід, а ще раніше "не розхитуйте човен, бо путін нападе".
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25.12.2022 19:32 Ответить
Вообще ******,********* ******?
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25.12.2022 19:30 Ответить
А з 1 листопада абонплату на воду і опалення ввели. Цілий рік платиш фіксований тариф незалежно є та гаряча вода чи ні....
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25.12.2022 19:34 Ответить
Випередили мене 😁
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25.12.2022 19:36 Ответить
Найбільше тішить так звана "абонплата". Користуєшся, не користуєшся - не цікавить, плати. З газом той самий прикол.
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25.12.2022 19:35 Ответить
Потрібно зі всіх причетних до НКРЕКП, включно з родичами, створити окремий батальйон і відправити на передову, в Бахмут! Хай там планують, обговорюють, рекомендують і так далі!
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25.12.2022 19:36 Ответить
Когда-то было разъяснения КСУ, что Президент превысил свои полномочия при создании НКРЕКП. Не помню чем это все закончилось.
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25.12.2022 19:47 Ответить
а комбатом призначити Петю, це він цю кантору створив у 2014 р. і керівником призначив вовка - вовча контора
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25.12.2022 20:21 Ответить
То всЬо ЄС та МВФ.
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25.12.2022 19:37 Ответить
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25.12.2022 23:28 Ответить
Людей запрягають
В тяжкі ярма. Орють лихо,
Лихом засівають.
А що вродить? Побачите,
Які будуть жнива!
Схаменіться, недолюди,
Діти юродиві.
***
І знову шкуру дерете
З братів незрящих, гречкосіїв;
***
Схаменіться! Будьте люди,
Бо лихо вам буде!
Розкуються незабаром
Заковані люди.
Настане суд, заговорять
І Дніпро і гори!
І потече сторіками
Кров у синє море
Дітей ваших.
***
Доборолась Україна
До самого краю.
Гірше ляха свої діти
Її розпинають.

(Т. Шевченко)
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25.12.2022 19:37 Ответить
Село неначе погоріло,

Неначе люде подуріли,

Німі на панщину ідуть

І діточок своїх ведуть!
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26.12.2022 03:07 Ответить
коррупционеров надо под трибунал!!!
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25.12.2022 19:49 Ответить
Кузьма "Скрябін": вся та *******, що сидить у Верховній зРаді, то всьо має бути стріляне і пизжжене…
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25.12.2022 19:53 Ответить
Навибирала зелениї брехдивих тварюк і такогож пи"абола
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25.12.2022 20:10 Ответить
"Епоха бідності скінчилася" і правда, тепер всіх хвилює питання виживання.
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25.12.2022 20:16 Ответить
Війна багато чого зробила з українцями, бвичаючи їх самою страшною зброєю - ракетами. Кацапня їх просто розриває, ганяє по підвалаї, вимикає світло, воду, газ...А ці "слуги" з середини взялися добивати. Та коли ви вже понаїдаєтеся, невже мало накрали на "великому крадівництві" і довели країну і її народ до такого стану? Всі мовчать про ціни і послуги, які виросли не в два - три, а в шість-вісім разів, долар пілнявся, а зарплати(правда в кого вони ще є) на тому ж рівні, що були при "баризі". Чи хтось думає, що головний "решала", помічник сівковича - гетьманцев буде діяти на користь українців?
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25.12.2022 20:26 Ответить
Ще блчдь мало чим ***** платить
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25.12.2022 20:21 Ответить
Довбойоби, які 3.5 років тому сходили на вибори по-приколу, чому вам не смішно? Ви ж хотіли поржати, так тепер ржіть.
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25.12.2022 20:36 Ответить
Ще вони ******* обіцяти, що вони щось виконають після. 2025 чи 2030 року.
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25.12.2022 20:38 Ответить
На все свій час...прийде час коли зелена мерзота подавиться....
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25.12.2022 20:51 Ответить
придурки совсем берега попутали ? какое повышение ? 70% не платят коммуналку вообще, на пожрать не хватает. С рф пусть требуют все долги. Не платить ни копейки, у всех не отключат
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25.12.2022 20:56 Ответить
Тільки 3 області постраждали? Диво яке, Сумська, Дніпропетровська, Запорізька та інші, які кожен день потерпають від артилерійських обстрілів, не "сильно постраждали". Роботи багато, зарплати зростають можуть платити
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25.12.2022 21:56 Ответить
Бо неподобство коїться! Споживачів поменшало, і прибутків оліхархату стало замало. Хай хто ще живий, та не втік розкошелюються!
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25.12.2022 22:19 Ответить
А президент купив для батьків житло в Ізраілі --- вілу на
березі моря за 8.000.000 долл., поруч з помешканням
свого хазяіна-- Коломойського.
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25.12.2022 22:53 Ответить
А для ж чого воно в президенти лізло?
Зато паржьом казали зелебобіки!
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26.12.2022 00:31 Ответить
Родина - то святе! Якщо це родина ***********.
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26.12.2022 00:42 Ответить
Посадіть нахет чиновників НКРЭКУ, і не зліть далі народ.
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26.12.2022 04:06 Ответить
Ну що, зеленопуза підарисня, любителі "шашликов на майские", фанати кварталу і "сватов"-поржем? Про діда мороза і снігуручку ще нічого не чути? А подаруночки вже на підході... Ай да "мудрий" нарід, ай да сучі діти...
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26.12.2022 04:56 Ответить
Ще не так давно на Цензорі писали про те, що планується підвищення тарифу і на електроєнергію від 30%. Значить президентський мораторій на підвищення тарифів фількина грамота.
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26.12.2022 07:04 Ответить
Коли він щось говорить, то потім все збувається навпаки.
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26.12.2022 08:49 Ответить
 
 