НКРЭКУ планирует повысить тарифы на водоснабжение и водоотвод
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В следующем году украинцев может ожидать поэтапное удорожание услуг водоснабжения и водоотведения.
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), опубликовала проект постановления, согласно которому в 2023 году украинцев может ожидать роста тарифов на воду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Согласно опубликованным проектам постановлений, первое повышение цен на водоснабжение и водоотвод запланировано с 1 января, а второе – с июля 2023 года. Впрочем, окончательное решение еще не принято. Новые тарифы планируется рассмотреть 27 декабря.
В Харьковской, Николаевской и Херсонской областях тарифы на воду не изменятся, поскольку эти регионы сильно пострадали в результате российской агрессии.
В проекте постановления регулятор предлагает установить в областных центрах следующие цены на водоотвод и водоснабжение:
Киевводоканал – 39,28 гривны (21,69/17,59);
Харьковводоканал – 24,52 гривны (13,36/7,07);
Львовводоканал – 29,12 гривны (19,44/9,68);
Днепроводоканал – 37,36 гривны (22,57/14,79);
Полтававодоканал – 42,13 гривны (22,24 грн.куб/19,88 грн./куб);
Днепро-Кировоград (Кропивницкий) – 54,22 гривны (30,19/24,036);
Водоканал в Ужгороде – 50,27 гривны (30,75/19,51);
Житомирводоканал – 51,80 гривны (24,97/26,83);
Инфоксводоканал (Одесса) – 42,24 гривны (21,94/20,28);
Херсонский водоканал – 30,67 гривны (15,78/14,91);
Ровнооблводоканал – 41,86 гривны (22,29/19,57);
Черниговводоканал – 39,816 гривны (19,82/19,99);
Черкассыводоканал – 34,94 гривны (18,73/16,21);
Иванофранковскводоэкотехпром - 31,29 гривны (14,50/16,78);
Хмельницкводоканал – 31,17 гривны (16,03/15,62);
Днепро-Западный Донбасс – 46,74 гривны;
Луцкводоканал – 31,73 гривны (13,76/17,96);
Запорожский водоканал – 33,85 гривны (21,05/12,80);
Винницаоблводоканал – 37,29 гривны (24,57/12,72);
Черновцыводоканал – 30,63 гривны (20,95/9,68);
Тернопольводоканал – 44,46 гривны (21/23,46);
Горводоканал СМ (Сумы) – 36,01 гривны (18,06/17,95);
Николаевводоканал – 34,04 гривны (14,61/13,76).
Пожалуйста, подождите...
Опалення за минулий місяць більше 2.000. Про інші ком. послуги мовчу.
На їду грошей якщо заплатити за опалення не залишиться.
Крім опалення людині потрібна ще їда, лікарства, одежа, зуб полікувати більше пів пенсії...
Отака то фігня малята....
Але про це чомусь не прийнято говорити в цей час......
(Числа, 25:4)
Де перегляд зарплат і пенсій суддям та чинушам? Де перегляд 30- літньої прихватизації? Чому зарплата вище 50 тис грн не обкладається податками? Чому арахамія каже що офшори це нормально? У Бойко за газові вишки вже конфіскували 300 млн $ ?
Что за хрень?
Кацапы много чего разрушили, так теперь на все повышать цены?!
Ай, вы там, наверху! Думай…те.
За все это должна платить параша.
Найдите механизм как это сделать.
В Украине 300000 гос служащих- чиновников.
Найдите десяток грамотных юристов и оформляйте иски к параше…
В зв'язку з потребами на ремонт обладнання, **** нах...
Джерело: https://biz.censor.net/n3388799
у водоканалов война окончилась (во время которой клялись тарифы никому не повышать)
Сначала разобрали то, что было. Потом создали то, что создали. Теперь не довольны тем что создали... Привет создателям.
Коли вИ ***** нажретеся...?!
В тяжкі ярма. Орють лихо,
Лихом засівають.
А що вродить? Побачите,
Які будуть жнива!
Схаменіться, недолюди,
Діти юродиві.
***
І знову шкуру дерете
З братів незрящих, гречкосіїв;
***
Схаменіться! Будьте люди,
Бо лихо вам буде!
Розкуються незабаром
Заковані люди.
Настане суд, заговорять
І Дніпро і гори!
І потече сторіками
Кров у синє море
Дітей ваших.
***
Доборолась Україна
До самого краю.
Гірше ляха свої діти
Її розпинають.
(Т. Шевченко)
Неначе люде подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!
https://www.slovoidilo.ua/2022/08/19/novyna/finansy/zelenskyj-********-zakon-pro-moratorij-pidvyshhennya-taryfiv-komunalni-posluhy
березі моря за 8.000.000 долл., поруч з помешканням
свого хазяіна-- Коломойського.
Зато паржьом казали зелебобіки!