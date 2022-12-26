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Тарифи на воду (283) водопостачання (611) НКРЕКП (411) вода (910)

НКРЕКП планує підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення

Новини Цензор.НЕТ Політика України

вода

Наступного року українців може чекати поетапне подорожчання послуг водопостачання та водовідведення.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) опублікувала проєкт постанови, згідно з яким у 2023 році українців може чекати зростання тарифів на воду, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Згідно з опублікованих проєктів постанов, перше підвищення цін на водопостоачання і водовідведення заплановане з 1 січня, а друге - з липня 2023 року. Утім, остаточне рішення ще не ухвалене. Нові тарифи планується розглянути 27 грудня.

Зазначається, що в Харківській, Миколаївській і Херсонській областях тарифи на воду не зміняться, оскільки ці регіони сильно постраждали внаслідок російської агресії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон про заборону підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду для населення

У проєкті постанови регулятор пропонує встановити в обласних центрах такі ціни на водовідведення та водопостачання:

Київводоканал - 39,28 гривні (21,69/17,59);

Харківводоканал - 24,52 гривні (13,36/7,07);

Львівводоканал - 29,12 гривні (19,44/9,68);

Дніпроводоканал - 37,36 гривні (22,57/14,79);

Полтававодоканал - 42,13 гривні (22,24 грн.куб/19,88 грн./куб);

Дніпро-Кіровоград (Кропивницький) - 54,22 гривні (30,19/24,036);

Водоканал в Ужгороді - 50,27 гривні (30,75/19,51);

Житомирводоканал - 51,80 гривні (24,97/26,83);

Інфоксводоканал (Одеса) - 42,24 гривні (21,94/20,28);

Херсонський водоканал - 30,67 гривні (15,78/14,91);

Рівнеоблводоканал - 41,86 гривні (22,29/19,57);

Чернігівводоканал - 39,816 гривні (19,82/19,99);

Черкасиводоканал - 34,94 гривні (18,73/16,21);

Іванофранківськводоекотехпром - 31,29 гривні (14,50/16,78);

Хмельницькводоканал - 31,17 гривні (16,03/15,62);

Дніпро-Західний Донбас - 46,74 гривні;

Луцькводоканал - 31,73 гривні (13,76/ 17,96);

Запорізький водоканал - 33,85 гривні (21,05/12,80);

Вінницяоблводоканал - 37,29 гривні (24,57/12,72);

Чернівціводоканал - 30,63 гривні (20,95/9,68);

Тернопільводоканал - 44,46 гривні (21/23,46);

Міськводоканал СМ (Суми) - 36,01 гривні (18,06/17,95);

Миколаївводоканал - 34,04 гривні (14,61/13,76).
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Топ коментарі
+51
Ми розуміємо, що вороги України та її народу знаходяться не тільки по той бік фронту.

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25.12.2022 19:11
+39
Конец бедности,суки урода!
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25.12.2022 19:13
+28
У мене пенсія 1860.
Опалення за минулий місяць більше 2.000. Про інші ком. послуги мовчу.
На їду грошей якщо заплатити за опалення не залишиться.
Крім опалення людині потрібна ще їда, лікарства, одежа, зуб полікувати більше пів пенсії...
Отака то фігня малята....
Але про це чомусь не прийнято говорити в цей час......
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25.12.2022 19:28
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Ми розуміємо, що вороги України та її народу знаходяться не тільки по той бік фронту.

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25.12.2022 19:11 Відповісти
У мене пенсія 1860.
Опалення за минулий місяць більше 2.000. Про інші ком. послуги мовчу.
На їду грошей якщо заплатити за опалення не залишиться.
Крім опалення людині потрібна ще їда, лікарства, одежа, зуб полікувати більше пів пенсії...
Отака то фігня малята....
Але про це чомусь не прийнято говорити в цей час......
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25.12.2022 19:28 Відповісти
Комунальні компанії мають бути націоналізовані по всій Україні, як об'єкти критичної інфраструктури!!!!! Досить вже красти гроші на комуналці! Жодна приватна компанія, яка отримала в управління комунальні мережі невиконана своїх зобов'язань по реконструкції мереж, отже просто наїпала всіх і викачує гроші з наших кишень!
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25.12.2022 22:40 Відповісти
Про субсидії чув, скиглику?
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26.12.2022 03:34 Відповісти
Найпідступніший ворог українців давно засів на Банковій! Не поборовши внутрішнього ворога неможливо перемогти зовнішнього! Україну вже давно окуповано "богоізбранними"
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25.12.2022 20:42 Відповісти
І сказав Господь до Мойсея: Візьми всіх голів народу, та й повішай їх для Господа навпроти сонця. І відвернеться палючий Господній гнів від Ізраїля.
(Числа, 25:4)
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25.12.2022 20:45 Відповісти
Чому казнокради- губернатори не посаджені з конфіскацією?
Де перегляд зарплат і пенсій суддям та чинушам? Де перегляд 30- літньої прихватизації? Чому зарплата вище 50 тис грн не обкладається податками? Чому арахамія каже що офшори це нормально? У Бойко за газові вишки вже конфіскували 300 млн $ ?
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25.12.2022 23:26 Відповісти
Я маю відповідати на ці питання???
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25.12.2022 23:29 Відповісти
На часі?
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25.12.2022 19:12 Відповісти
Почему, за ущерб нанесённый Россией должны платить граждане Украины?!!!

Что за хрень?

Кацапы много чего разрушили, так теперь на все повышать цены?!

Ай, вы там, наверху! Думай…те.

За все это должна платить параша.

Найдите механизм как это сделать.
В Украине 300000 гос служащих- чиновников.
Найдите десяток грамотных юристов и оформляйте иски к параше…
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25.12.2022 19:46 Відповісти
Так грамотні в водоканалі і працюють
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25.12.2022 19:58 Відповісти
Не тільки там. Точно з таким формулюванням тихенько піднімає тарифи з 1 грудня Київстар.
В зв'язку з потребами на ремонт обладнання, **** нах...
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25.12.2022 20:28 Відповісти
Вые.бать своих пенсионеров и безработных проще
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26.12.2022 03:01 Відповісти
Конец бедности,суки урода!
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25.12.2022 19:13 Відповісти
Это что, диверсия ?
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25.12.2022 19:13 Відповісти
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25.12.2022 19:23 Відповісти
Колишня фірма подруги голови Дніпропетровської ОВА Резніченка отримала новий контракт на утримання доріг на 16 мільйонів

Джерело: https://biz.censor.net/n3388799
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25.12.2022 19:39 Відповісти
Вася брысь нах за поребрик ! Мы как то сами разберёмся!!!
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25.12.2022 20:19 Відповісти
Ну да самое время.
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25.12.2022 19:14 Відповісти
А коли вже на повітря будуть податки, на його вживання і транспортування вітром? За транспортування Бені, а за вживання Володі? Давайте з Нового року, кінець епохи бідності пройшов, хай платять. Чи будемо робити "насаджувати" на весні, замість садити?
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25.12.2022 19:14 Відповісти
Ну от дивіться, маю невелике підпр., років 7 плачу "димові" за 2 твердотопливних котла, відповідно до декларації (екологічної), тоді всі ржали - нахера ти оформляєш, алн вибору не було і ціна в квартал виходила 100 - 140 грн....З того часу тарифи піднялися в УВАГА 40 разів, так що зара - 4000 за оал.період....ось ці чорти доберуться до економщиків газу, подивитесь!!! Буде і повітря і кров на майдані
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25.12.2022 19:51 Відповісти
Ну збільшать ціну, а чим платити?
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25.12.2022 19:14 Відповісти
Ну шо, лошари? Хуже нібудіт?
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25.12.2022 19:16 Відповісти
а шо такое?
у водоканалов война окончилась (во время которой клялись тарифы никому не повышать)
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25.12.2022 19:18 Відповісти
Фанати зеленського радійте і надалі
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25.12.2022 19:19 Відповісти
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25.12.2022 19:20 Відповісти
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25.12.2022 23:26 Відповісти
А зеленожопые обезьяны не боятся висеть вместе со своими выродками на киевских каштанах?
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25.12.2022 19:20 Відповісти
ротердам+ заглотил? сиди без электрики, порохосос
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25.12.2022 19:54 Відповісти
зеДебил да?
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25.12.2022 20:21 Відповісти
В Умані вже давно (кілька років) 57грн. + 35грн. абонплата.
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25.12.2022 19:20 Відповісти
Тепер ще більше буде
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25.12.2022 19:24 Відповісти
Монополія. І нема на те ради...
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25.12.2022 19:26 Відповісти
Если раду спалить, конечно, не будет рады
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26.12.2022 03:04 Відповісти
А на какой крупной реке стоит Умань?
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25.12.2022 20:01 Відповісти
А Харків чи Львів?
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25.12.2022 23:19 Відповісти
Дякуємо ваЗЕліну!
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25.12.2022 19:20 Відповісти
Что посеешь, то и пожнешь"
Сначала разобрали то, что было. Потом создали то, что создали. Теперь не довольны тем что создали... Привет создателям.
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25.12.2022 19:21 Відповісти
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25.12.2022 19:21 Відповісти
Так казали ж, що на період військового стану діятиме мараторій на підвищення тарифів. І тут набрехали?
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25.12.2022 19:23 Відповісти
Йшлося про тарифи на хабарі
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25.12.2022 19:28 Відповісти
пакращення по зеленому...
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25.12.2022 19:24 Відповісти
****** на знущання...
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25.12.2022 19:24 Відповісти
роботи нема, а ціни піднімають-так вчили зебидло в Трускавці.
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25.12.2022 19:24 Відповісти
А плату за опади також підвищать?
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25.12.2022 19:24 Відповісти
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25.12.2022 19:25 Відповісти
коли півдоби немає водопостачання, потрібно компенсувати неотриманий прибуток за ранок підвищення вартості послуг... "з думкою про нарІд..."
Коли вИ ***** нажретеся...?!
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25.12.2022 19:26 Відповісти
Поки всі будуть сидіти і мовчати, загіпнотизовані мантрами ікспердів про "неприпустимість проведення акцій протесту під час дії військового стану". До цього був ковід, а ще раніше "не розхитуйте човен, бо путін нападе".
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25.12.2022 19:32 Відповісти
Вообще ******,********* ******?
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25.12.2022 19:30 Відповісти
А з 1 листопада абонплату на воду і опалення ввели. Цілий рік платиш фіксований тариф незалежно є та гаряча вода чи ні....
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25.12.2022 19:34 Відповісти
Випередили мене 😁
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25.12.2022 19:36 Відповісти
Найбільше тішить так звана "абонплата". Користуєшся, не користуєшся - не цікавить, плати. З газом той самий прикол.
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25.12.2022 19:35 Відповісти
Потрібно зі всіх причетних до НКРЕКП, включно з родичами, створити окремий батальйон і відправити на передову, в Бахмут! Хай там планують, обговорюють, рекомендують і так далі!
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25.12.2022 19:36 Відповісти
Когда-то было разъяснения КСУ, что Президент превысил свои полномочия при создании НКРЕКП. Не помню чем это все закончилось.
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25.12.2022 19:47 Відповісти
а комбатом призначити Петю, це він цю кантору створив у 2014 р. і керівником призначив вовка - вовча контора
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25.12.2022 20:21 Відповісти
То всЬо ЄС та МВФ.
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25.12.2022 19:37 Відповісти
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25.12.2022 23:28 Відповісти
Людей запрягають
В тяжкі ярма. Орють лихо,
Лихом засівають.
А що вродить? Побачите,
Які будуть жнива!
Схаменіться, недолюди,
Діти юродиві.
***
І знову шкуру дерете
З братів незрящих, гречкосіїв;
***
Схаменіться! Будьте люди,
Бо лихо вам буде!
Розкуються незабаром
Заковані люди.
Настане суд, заговорять
І Дніпро і гори!
І потече сторіками
Кров у синє море
Дітей ваших.
***
Доборолась Україна
До самого краю.
Гірше ляха свої діти
Її розпинають.

(Т. Шевченко)
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25.12.2022 19:37 Відповісти
Село неначе погоріло,

Неначе люде подуріли,

Німі на панщину ідуть

І діточок своїх ведуть!
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26.12.2022 03:07 Відповісти
коррупционеров надо под трибунал!!!
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25.12.2022 19:49 Відповісти
Кузьма "Скрябін": вся та *******, що сидить у Верховній зРаді, то всьо має бути стріляне і пизжжене…
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25.12.2022 19:53 Відповісти
Навибирала зелениї брехдивих тварюк і такогож пи"абола
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25.12.2022 20:10 Відповісти
"Епоха бідності скінчилася" і правда, тепер всіх хвилює питання виживання.
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25.12.2022 20:16 Відповісти
Війна багато чого зробила з українцями, бвичаючи їх самою страшною зброєю - ракетами. Кацапня їх просто розриває, ганяє по підвалаї, вимикає світло, воду, газ...А ці "слуги" з середини взялися добивати. Та коли ви вже понаїдаєтеся, невже мало накрали на "великому крадівництві" і довели країну і її народ до такого стану? Всі мовчать про ціни і послуги, які виросли не в два - три, а в шість-вісім разів, долар пілнявся, а зарплати(правда в кого вони ще є) на тому ж рівні, що були при "баризі". Чи хтось думає, що головний "решала", помічник сівковича - гетьманцев буде діяти на користь українців?
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25.12.2022 20:26 Відповісти
Ще блчдь мало чим ***** платить
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25.12.2022 20:21 Відповісти
Довбойоби, які 3.5 років тому сходили на вибори по-приколу, чому вам не смішно? Ви ж хотіли поржати, так тепер ржіть.
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25.12.2022 20:36 Відповісти
Ще вони ******* обіцяти, що вони щось виконають після. 2025 чи 2030 року.
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25.12.2022 20:38 Відповісти
На все свій час...прийде час коли зелена мерзота подавиться....
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25.12.2022 20:51 Відповісти
придурки совсем берега попутали ? какое повышение ? 70% не платят коммуналку вообще, на пожрать не хватает. С рф пусть требуют все долги. Не платить ни копейки, у всех не отключат
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25.12.2022 20:56 Відповісти
Тільки 3 області постраждали? Диво яке, Сумська, Дніпропетровська, Запорізька та інші, які кожен день потерпають від артилерійських обстрілів, не "сильно постраждали". Роботи багато, зарплати зростають можуть платити
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25.12.2022 21:56 Відповісти
Бо неподобство коїться! Споживачів поменшало, і прибутків оліхархату стало замало. Хай хто ще живий, та не втік розкошелюються!
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25.12.2022 22:19 Відповісти
А президент купив для батьків житло в Ізраілі --- вілу на
березі моря за 8.000.000 долл., поруч з помешканням
свого хазяіна-- Коломойського.
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25.12.2022 22:53 Відповісти
А для ж чого воно в президенти лізло?
Зато паржьом казали зелебобіки!
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26.12.2022 00:31 Відповісти
Родина - то святе! Якщо це родина ***********.
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26.12.2022 00:42 Відповісти
Посадіть нахет чиновників НКРЭКУ, і не зліть далі народ.
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26.12.2022 04:06 Відповісти
Ну що, зеленопуза підарисня, любителі "шашликов на майские", фанати кварталу і "сватов"-поржем? Про діда мороза і снігуручку ще нічого не чути? А подаруночки вже на підході... Ай да "мудрий" нарід, ай да сучі діти...
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26.12.2022 04:56 Відповісти
Ще не так давно на Цензорі писали про те, що планується підвищення тарифу і на електроєнергію від 30%. Значить президентський мораторій на підвищення тарифів фількина грамота.
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26.12.2022 07:04 Відповісти
Коли він щось говорить, то потім все збувається навпаки.
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26.12.2022 08:49 Відповісти
 
 