НКРЕКП планує підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення
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Наступного року українців може чекати поетапне подорожчання послуг водопостачання та водовідведення.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) опублікувала проєкт постанови, згідно з яким у 2023 році українців може чекати зростання тарифів на воду, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
Згідно з опублікованих проєктів постанов, перше підвищення цін на водопостоачання і водовідведення заплановане з 1 січня, а друге - з липня 2023 року. Утім, остаточне рішення ще не ухвалене. Нові тарифи планується розглянути 27 грудня.
Зазначається, що в Харківській, Миколаївській і Херсонській областях тарифи на воду не зміняться, оскільки ці регіони сильно постраждали внаслідок російської агресії.
У проєкті постанови регулятор пропонує встановити в обласних центрах такі ціни на водовідведення та водопостачання:
Київводоканал - 39,28 гривні (21,69/17,59);
Харківводоканал - 24,52 гривні (13,36/7,07);
Львівводоканал - 29,12 гривні (19,44/9,68);
Дніпроводоканал - 37,36 гривні (22,57/14,79);
Полтававодоканал - 42,13 гривні (22,24 грн.куб/19,88 грн./куб);
Дніпро-Кіровоград (Кропивницький) - 54,22 гривні (30,19/24,036);
Водоканал в Ужгороді - 50,27 гривні (30,75/19,51);
Житомирводоканал - 51,80 гривні (24,97/26,83);
Інфоксводоканал (Одеса) - 42,24 гривні (21,94/20,28);
Херсонський водоканал - 30,67 гривні (15,78/14,91);
Рівнеоблводоканал - 41,86 гривні (22,29/19,57);
Чернігівводоканал - 39,816 гривні (19,82/19,99);
Черкасиводоканал - 34,94 гривні (18,73/16,21);
Іванофранківськводоекотехпром - 31,29 гривні (14,50/16,78);
Хмельницькводоканал - 31,17 гривні (16,03/15,62);
Дніпро-Західний Донбас - 46,74 гривні;
Луцькводоканал - 31,73 гривні (13,76/ 17,96);
Запорізький водоканал - 33,85 гривні (21,05/12,80);
Вінницяоблводоканал - 37,29 гривні (24,57/12,72);
Чернівціводоканал - 30,63 гривні (20,95/9,68);
Тернопільводоканал - 44,46 гривні (21/23,46);
Міськводоканал СМ (Суми) - 36,01 гривні (18,06/17,95);
Миколаївводоканал - 34,04 гривні (14,61/13,76).
Будь ласка, зачекайте...
Опалення за минулий місяць більше 2.000. Про інші ком. послуги мовчу.
На їду грошей якщо заплатити за опалення не залишиться.
Крім опалення людині потрібна ще їда, лікарства, одежа, зуб полікувати більше пів пенсії...
Отака то фігня малята....
Але про це чомусь не прийнято говорити в цей час......
(Числа, 25:4)
Де перегляд зарплат і пенсій суддям та чинушам? Де перегляд 30- літньої прихватизації? Чому зарплата вище 50 тис грн не обкладається податками? Чому арахамія каже що офшори це нормально? У Бойко за газові вишки вже конфіскували 300 млн $ ?
Что за хрень?
Кацапы много чего разрушили, так теперь на все повышать цены?!
Ай, вы там, наверху! Думай…те.
За все это должна платить параша.
Найдите механизм как это сделать.
В Украине 300000 гос служащих- чиновников.
Найдите десяток грамотных юристов и оформляйте иски к параше…
В зв'язку з потребами на ремонт обладнання, **** нах...
Джерело: https://biz.censor.net/n3388799
у водоканалов война окончилась (во время которой клялись тарифы никому не повышать)
Сначала разобрали то, что было. Потом создали то, что создали. Теперь не довольны тем что создали... Привет создателям.
Коли вИ ***** нажретеся...?!
В тяжкі ярма. Орють лихо,
Лихом засівають.
А що вродить? Побачите,
Які будуть жнива!
Схаменіться, недолюди,
Діти юродиві.
***
І знову шкуру дерете
З братів незрящих, гречкосіїв;
***
Схаменіться! Будьте люди,
Бо лихо вам буде!
Розкуються незабаром
Заковані люди.
Настане суд, заговорять
І Дніпро і гори!
І потече сторіками
Кров у синє море
Дітей ваших.
***
Доборолась Україна
До самого краю.
Гірше ляха свої діти
Її розпинають.
(Т. Шевченко)
Неначе люде подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!
https://www.slovoidilo.ua/2022/08/19/novyna/finansy/zelenskyj-********-zakon-pro-moratorij-pidvyshhennya-taryfiv-komunalni-posluhy
березі моря за 8.000.000 долл., поруч з помешканням
свого хазяіна-- Коломойського.
Зато паржьом казали зелебобіки!