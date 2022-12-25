Лампы накаливания будут обмениваться на LED в отделениях Укрпочты, - Минреинтеграции

В Украине стартует программа замены старых лампочек накаливания на новые LED-лампы. Их будут обменивать в отделениях Укрпочты.

Об этом Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщает в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

С нового года совершеннолетние украинцы смогут бесплатно получить 5 светодиодных ламп вместо старых ламп накаливания и таким образом внести свой вклад в балансировку электросистемы Украины.

"Это существенная экономия. К примеру, 50 млн LED-лампочек могут разгрузить работу целого реактора атомной электростанции", - отметили в Минреинтеграции.

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Человеку, который решит воспользоваться программой, нужно лишь предварительно оставить заявку в Дії, прийти в отделение Укрпочты и обменять 5 ламп старого образца на такое же количество светодиодных.

Как сообщалось, Украина рассчитывает до конца этого года получить энергосберегающие LED-лампы от стран-партеров для замены у населения и ряда учреждений.