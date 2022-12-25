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Лампы накаливания будут обмениваться на LED в отделениях Укрпочты, - Минреинтеграции

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лампа

В Украине стартует программа замены старых лампочек накаливания на новые LED-лампы. Их будут обменивать в отделениях Укрпочты.

Об этом Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщает в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

С нового года совершеннолетние украинцы смогут бесплатно получить 5 светодиодных ламп вместо старых ламп накаливания и таким образом внести свой вклад в балансировку электросистемы Украины.

"Это существенная экономия. К примеру, 50 млн LED-лампочек могут разгрузить работу целого реактора атомной электростанции", - отметили в Минреинтеграции.

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Человеку, который решит воспользоваться программой, нужно лишь предварительно оставить заявку в Дії, прийти в отделение Укрпочты и обменять 5 ламп старого образца на такое же количество светодиодных.

Как сообщалось, Украина рассчитывает до конца этого года получить энергосберегающие LED-лампы от стран-партеров для замены у населения и ряда учреждений.
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Топ комментарии
+29
Все старые лампочки нужно вкрутить в зеленые задницы слуг избранного народа!
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25.12.2022 20:18
+23
добра, особливо для сільських та районних пенсіонерів
у них же всіх смартфони і дія завантажена......
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25.12.2022 20:26
+21
На Укрпошті і так черги страшні! То електрики нема, то тревога повітряна і вони не працюють! Комунальні послуги народ ще ходе платити, теж вибішують. Тепер ще будуть толпи стояти лампочки міняти. Може пошта повинна займатись своїм основним ділом, це пересилка посилок і листів?!
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25.12.2022 20:16
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Давати лампочки надо не через дію а по паспорту. Ще невідомо що то за лампи😆 неділі дві посвітят і згорят😏, як чясто так буває з економеш на електроенергію🤔 втратиш на лампах🤣🤣🤣🤣🤣🤣. А лампи наклала год точно обробляти.😏
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25.12.2022 21:13 Ответить
На найближчих виборах краще роздати. Явка буде рекордною.
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25.12.2022 21:49 Ответить
Почніть заміни краще з самої Укрпошти і держустанов. Вся та совдепія тяне що ліпше додому, і світло ніхто не економить в держустановах, бо за нього не платить.
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25.12.2022 22:24 Ответить
Зелені ідіоти. Наче й непогана ідея з лампочками, але і ту ухитрились угробити. Смартфони, Дія, Укрпошта, пенсіонери... Продовжте ряд...
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25.12.2022 22:28 Ответить
Вже була Вовина тисяча. Усі старенькі бабусі та дідусі скористались
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26.12.2022 01:41 Ответить
А не буде це так, як з гуманітаркою, яку кмітливі бізнесмени
продають за гроші? Треба адресний обмін, для тих, хто
залишився в Украіні.
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25.12.2022 22:38 Ответить
Згадалися бійки в банках, відділеннях НП, коли поприходили гроші від ООН, єдопомога якась... Пенсіонери ледь не штурмували іх щоб отпримати кошти. Відчуваю що буде не один десяток розбитих лампочок об голови.
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25.12.2022 23:02 Ответить
Так а LED-лампы будут только белые или жёлтые тоже? У меня от белых ламп глаза болят. Поэтому приходится пользоваться старыми.
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25.12.2022 23:07 Ответить
А чего это за счёт моих налогов будут менять?
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25.12.2022 23:11 Ответить
ЄС дає.
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25.12.2022 23:27 Ответить
А нахрена менять, может просто раздать каждому, их же не солить, всё равно закрутят. Лучше поставьте датчики движения на освещение в подъездах и т.п. местах, в нормальных странах лет 40 стоят.
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25.12.2022 23:19 Ответить
А в когось ще стоять вдома звичайні лампочки? Світлодиодні вже давно копійки коштують...
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26.12.2022 00:08 Ответить
У мене стоять в пивниці і на стриху, бо рідко і на короткий час туди заскакую. Правда теперішні жарівки розжарення теж не дешеві і швидко перегорають. А з другого боку світлодіодні лампи мають мікросхеми і невідомо, як вони сирість або спеку витримують.

Якщо говорити про здоров'я очей, то світлодіодні лампи значно гірші від газорозрядних (яких тепер вже не купиш), а тим більше від жарівок. У перших спектр - кілька дельта піків, а у останніх -неперервний.
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26.12.2022 01:49 Ответить
Рознесіть по домах з допомогою поштових відділень та волонтерів кожному і не видумуйте всяку дурню.
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26.12.2022 04:03 Ответить
...згоріли теж моно нести?
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26.12.2022 04:40 Ответить
тепер пенси будуть "лампи ілліча" збирати
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26.12.2022 09:31 Ответить
Якщо вже міняти то залучіть до процесу Нову пошту та іншіх операторів бо Укрпошта невпорається чи вам і так мало прокльонів на адресу уряду?!
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10.01.2023 17:58 Ответить
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