Лампы накаливания будут обмениваться на LED в отделениях Укрпочты, - Минреинтеграции
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В Украине стартует программа замены старых лампочек накаливания на новые LED-лампы. Их будут обменивать в отделениях Укрпочты.
Об этом Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщает в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
С нового года совершеннолетние украинцы смогут бесплатно получить 5 светодиодных ламп вместо старых ламп накаливания и таким образом внести свой вклад в балансировку электросистемы Украины.
"Это существенная экономия. К примеру, 50 млн LED-лампочек могут разгрузить работу целого реактора атомной электростанции", - отметили в Минреинтеграции.
Человеку, который решит воспользоваться программой, нужно лишь предварительно оставить заявку в Дії, прийти в отделение Укрпочты и обменять 5 ламп старого образца на такое же количество светодиодных.
Как сообщалось, Украина рассчитывает до конца этого года получить энергосберегающие LED-лампы от стран-партеров для замены у населения и ряда учреждений.
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продають за гроші? Треба адресний обмін, для тих, хто
залишився в Украіні.
Якщо говорити про здоров'я очей, то світлодіодні лампи значно гірші від газорозрядних (яких тепер вже не купиш), а тим більше від жарівок. У перших спектр - кілька дельта піків, а у останніх -неперервний.