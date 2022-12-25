Иран похвастался "эффективностью" своих дронов в Украине

Глава генштаба Ирана генерал Мохаммад Багери сказал, что заявления об использовании Россией против Украины дронов иранского производства являются "доказательством эффективности" иранского оружия.

Его высказывание цитирует Radio Liberty со ссылкой на иранское агентство Тасним, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Багери напомнил, что Запад и Украина постоянно обвиняют Иран в поставках России дронов-камикадзе.

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"Несмотря на то, что многие такие утверждения не соответствуют действительности, само их появление свидетельствует об эффективности, значении и высоком уровне иранских дронов", – сказал генерал.

Иран ранее отрицал поставки беспилотников России для использования в Украине, однако в ноябре заявил, что продал оружие Москве якобы до начала вторжения.