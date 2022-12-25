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Иран похвастался "эффективностью" своих дронов в Украине

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

дрон,іран

Глава генштаба Ирана генерал Мохаммад Багери сказал, что заявления об использовании Россией против Украины дронов иранского производства являются "доказательством эффективности" иранского оружия.

Его высказывание цитирует Radio Liberty со ссылкой на иранское агентство Тасним, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Багери напомнил, что Запад и Украина постоянно обвиняют Иран в поставках России дронов-камикадзе.

Также читайте: Иран хочет наращивать поставки передовых вооружений России, - глава Моссад Барнеа

"Несмотря на то, что многие такие утверждения не соответствуют действительности, само их появление свидетельствует об эффективности, значении и высоком уровне иранских дронов", – сказал генерал.

Иран ранее отрицал поставки беспилотников России для использования в Украине, однако в ноябре заявил, что продал оружие Москве якобы до начала вторжения.
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Топ комментарии
+57
Это официальное признание? Тварей так же нужно судить в Гааге вместе с куйлом.
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25.12.2022 20:48
+47
****. їхне посольство і досі тут? Нехай один з трофейних іранських дронів наші скерують на нього.
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25.12.2022 20:47
+37
уроди,щоб ваші заводи погоріли в сраку всію
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25.12.2022 20:46
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израиль обк*кается от ужаса что ему может быть от россии за проведение операции с нами
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25.12.2022 21:53 Ответить
В Израиле внимательно следят за действиями запоребрика и его "взаимовыгодному сотрудничеству" с Ираном. Израильские военные прекрасно понимают, где Иран применить свои газонокосилки, а также полученные от запоребрика истребители. Израиль дружил (точнее, не хотел ссориться) с запоребриком, чтобы иметь меньше проблем с Ираном и Хезболлой. Но сейчас, на фоне иранских газонокосилок и запоребриковских истребителей, этот аргумент исчезает.
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25.12.2022 22:16 Ответить
дай Бог
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25.12.2022 22:38 Ответить
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25.12.2022 21:55 Ответить
От **** і признався бл... !!!
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25.12.2022 21:56 Ответить
Що то ******* перед цим одне чмо про зброю....

Іран погрожує Зеленському: Наше терпіння щодо звинувачень не є безмежним
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25.12.2022 22:01 Ответить
Після ЦІЄЇ ПУБЛІКАЦІЇ консульства ірана в УКРАЇНІ і у державах ЄВРОПИ мають бути НЕГАЙНО СПАЛЕНі ДО ТЛА, А ПОСЛИ ЗА ЯЙЦЯ ПОВІШАНІ НА ФЛАГШТОКУ...!!!

Заява цього мосульманського недоноска Багері, Є 100% ЗІЗНАННЯМ, що іран є ПОСОБНИКОМ ТЕРОРИСТІВ...!!!

А ОТЖЕ АНТИТЕРОРИСТИЧНА КОАЛІЦІЯ ДЕРЖАВ СВІТУ МАЄ ПРАВО ЗАВДАТИ ПО ІРАНУ РАКЕТНО-БОМБОВОГО УДАРУ ДЛЯ ПОВНОГО ЗНИЩЕННЯ ІХ ВІЙСЬКОВО ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, АЕРОДРОМІВ ТА ПОРТІВ...!!!

ІРАН ЦЕ ПОСОБНИКИ ТА ФІНАНСИСТИ ТЕРОРИЗМУ У СВІТІ...!!!
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25.12.2022 22:06 Ответить
Штирлиц ещё никогда не был так близок к провалу
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25.12.2022 22:08 Ответить
Я іпав ВАШОГО алаха в жеппу...Не того що проповідує НЕНАСИЛЬСТВО...
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25.12.2022 22:38 Ответить
"Глава генштабу Ірану генерал Мохаммад Багері сказав, що заяви про використання Росією проти України дронів іранського виробництва є "доказом ефективності" іранської зброї. "
А це вже і є доказ проти ірану. Тепер треба тому мзс ірану в пельку запхати це визнання!
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25.12.2022 23:36 Ответить
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26.12.2022 00:17 Ответить
Тут думав які ж потвори будуть такі ж мерзенні як і русня. Вуаля
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26.12.2022 03:33 Ответить
чому перський посол все ще НЕ РОЗСТРІЛЯНИЙ В УКРАЇНІ????
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26.12.2022 03:59 Ответить
Россия передаст Ирану эскадрилью истребителей Су-35 и, возможно, средства ПВО, расплатившись таким образом за поставки иранских беспилотников, которыми ВС РФ обстреливают мирное население Украины.
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26.12.2022 05:24 Ответить
А у Туреччині вчора провели дуже успішні випробування нової лазерної установки, яка дешево та ефективно нищить дрони та ракети. В неї немає обмежень по кількості пострілів, як наприклад у Петріот чи Залізного куполу. Це нове майбутнє війн, таке як і БПЛА.
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26.12.2022 11:47 Ответить
Є над чим задуматись Ізраїлю і прийняти єдине ПРАВИЛЬНЕ рішення
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26.12.2022 06:05 Ответить
Казав один чиновник ми не посилали,а зараз ефективні.Був би Захід серйозний то дійсно б перекрив дихавку Ірану,а так просто розмови
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26.12.2022 07:06 Ответить
Дивний виходить Іслам у мусульман ...Співпраця з невірними ..Тобто вони ложили на Коран і 15 стовбів ...Так як і пуштуни з короткою пам'яттю виявились
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26.12.2022 09:14 Ответить
По поводу подобных заявлений иранского руководства хочется сказать, как и по поводу большинства высказываний рашистов, что то в стиле - или крестик снимите, или трусы оденьте, пусть даже у иранских мусульман нет креста. Потому что одновременно заявлять об "отсутствии поставок" иранских дронов Рашке и об их "эффективности" при ударах по Украине, это всё равно как говорить о трезвости употребив не менее литра водки!
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26.12.2022 09:15 Ответить
Третий раз пишу: как там со светом, водой, отоплением в Киевском консульстве этих тварей!? Канализация не подведет, когда сваливать придется!?
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26.12.2022 09:36 Ответить
Людоеды проклятые.
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26.12.2022 09:54 Ответить
Людожер орбурюється звинувачуваннями у людожерстві, заперечує, що є людожером, та водночас сприймає ті звинувачування як доказ "ефективності, значення та високого рівня" його людожерства. Паноптикум
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26.12.2022 12:32 Ответить
иранский дебил-солдафон
- у вооруженного террориста, идиот, всегда есть преимущество перед безоружными гражданскими
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26.12.2022 14:42 Ответить
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