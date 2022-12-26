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Іран похвалився "ефективністю" своїх дронів в Україні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

дрон,іран

Глава генштабу Ірану генерал Мохаммад Багері сказав, що заяви про використання Росією проти України дронів іранського виробництва є "доказом ефективності" іранської зброї.

Його висловлювання цитує Radio Liberty із посиланням на іранську агенцію Таснім, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ

Багері нагадав, що Захід та Україна постійно звинувачують Іран у постачанні Росії дронів-камікадзе.

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"Попри те, що багато таких тверджень не відповідають дійсності, сама їхня поява свідчить про ефективність, значення та високий рівень іранських дронів", – сказав генерал.

Іран раніше заперечував постачання безпілотників Росії для використання в Україні, проте в листопаді заявив, що продав зброю Москві нібито до початку вторгнення.
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Топ коментарі
+57
Это официальное признание? Тварей так же нужно судить в Гааге вместе с куйлом.
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25.12.2022 20:48
+47
****. їхне посольство і досі тут? Нехай один з трофейних іранських дронів наші скерують на нього.
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25.12.2022 20:47
+37
уроди,щоб ваші заводи погоріли в сраку всію
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25.12.2022 20:46
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израиль обк*кается от ужаса что ему может быть от россии за проведение операции с нами
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25.12.2022 21:53 Відповісти
В Израиле внимательно следят за действиями запоребрика и его "взаимовыгодному сотрудничеству" с Ираном. Израильские военные прекрасно понимают, где Иран применить свои газонокосилки, а также полученные от запоребрика истребители. Израиль дружил (точнее, не хотел ссориться) с запоребриком, чтобы иметь меньше проблем с Ираном и Хезболлой. Но сейчас, на фоне иранских газонокосилок и запоребриковских истребителей, этот аргумент исчезает.
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25.12.2022 22:16 Відповісти
дай Бог
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25.12.2022 22:38 Відповісти
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25.12.2022 21:55 Відповісти
От **** і признався бл... !!!
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25.12.2022 21:56 Відповісти
Що то ******* перед цим одне чмо про зброю....

Іран погрожує Зеленському: Наше терпіння щодо звинувачень не є безмежним
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25.12.2022 22:01 Відповісти
Після ЦІЄЇ ПУБЛІКАЦІЇ консульства ірана в УКРАЇНІ і у державах ЄВРОПИ мають бути НЕГАЙНО СПАЛЕНі ДО ТЛА, А ПОСЛИ ЗА ЯЙЦЯ ПОВІШАНІ НА ФЛАГШТОКУ...!!!

Заява цього мосульманського недоноска Багері, Є 100% ЗІЗНАННЯМ, що іран є ПОСОБНИКОМ ТЕРОРИСТІВ...!!!

А ОТЖЕ АНТИТЕРОРИСТИЧНА КОАЛІЦІЯ ДЕРЖАВ СВІТУ МАЄ ПРАВО ЗАВДАТИ ПО ІРАНУ РАКЕТНО-БОМБОВОГО УДАРУ ДЛЯ ПОВНОГО ЗНИЩЕННЯ ІХ ВІЙСЬКОВО ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, АЕРОДРОМІВ ТА ПОРТІВ...!!!

ІРАН ЦЕ ПОСОБНИКИ ТА ФІНАНСИСТИ ТЕРОРИЗМУ У СВІТІ...!!!
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25.12.2022 22:06 Відповісти
Штирлиц ещё никогда не был так близок к провалу
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25.12.2022 22:08 Відповісти
Я іпав ВАШОГО алаха в жеппу...Не того що проповідує НЕНАСИЛЬСТВО...
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25.12.2022 22:38 Відповісти
"Глава генштабу Ірану генерал Мохаммад Багері сказав, що заяви про використання Росією проти України дронів іранського виробництва є "доказом ефективності" іранської зброї. "
А це вже і є доказ проти ірану. Тепер треба тому мзс ірану в пельку запхати це визнання!
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25.12.2022 23:36 Відповісти
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26.12.2022 00:17 Відповісти
Тут думав які ж потвори будуть такі ж мерзенні як і русня. Вуаля
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26.12.2022 03:33 Відповісти
чому перський посол все ще НЕ РОЗСТРІЛЯНИЙ В УКРАЇНІ????
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26.12.2022 03:59 Відповісти
Россия передаст Ирану эскадрилью истребителей Су-35 и, возможно, средства ПВО, расплатившись таким образом за поставки иранских беспилотников, которыми ВС РФ обстреливают мирное население Украины.
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26.12.2022 05:24 Відповісти
А у Туреччині вчора провели дуже успішні випробування нової лазерної установки, яка дешево та ефективно нищить дрони та ракети. В неї немає обмежень по кількості пострілів, як наприклад у Петріот чи Залізного куполу. Це нове майбутнє війн, таке як і БПЛА.
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26.12.2022 11:47 Відповісти
Є над чим задуматись Ізраїлю і прийняти єдине ПРАВИЛЬНЕ рішення
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26.12.2022 06:05 Відповісти
Казав один чиновник ми не посилали,а зараз ефективні.Був би Захід серйозний то дійсно б перекрив дихавку Ірану,а так просто розмови
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26.12.2022 07:06 Відповісти
Дивний виходить Іслам у мусульман ...Співпраця з невірними ..Тобто вони ложили на Коран і 15 стовбів ...Так як і пуштуни з короткою пам'яттю виявились
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26.12.2022 09:14 Відповісти
По поводу подобных заявлений иранского руководства хочется сказать, как и по поводу большинства высказываний рашистов, что то в стиле - или крестик снимите, или трусы оденьте, пусть даже у иранских мусульман нет креста. Потому что одновременно заявлять об "отсутствии поставок" иранских дронов Рашке и об их "эффективности" при ударах по Украине, это всё равно как говорить о трезвости употребив не менее литра водки!
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26.12.2022 09:15 Відповісти
Третий раз пишу: как там со светом, водой, отоплением в Киевском консульстве этих тварей!? Канализация не подведет, когда сваливать придется!?
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26.12.2022 09:36 Відповісти
Людоеды проклятые.
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26.12.2022 09:54 Відповісти
Людожер орбурюється звинувачуваннями у людожерстві, заперечує, що є людожером, та водночас сприймає ті звинувачування як доказ "ефективності, значення та високого рівня" його людожерства. Паноптикум
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26.12.2022 12:32 Відповісти
иранский дебил-солдафон
- у вооруженного террориста, идиот, всегда есть преимущество перед безоружными гражданскими
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26.12.2022 14:42 Відповісти
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