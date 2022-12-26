Іран похвалився "ефективністю" своїх дронів в Україні
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Глава генштабу Ірану генерал Мохаммад Багері сказав, що заяви про використання Росією проти України дронів іранського виробництва є "доказом ефективності" іранської зброї.
Його висловлювання цитує Radio Liberty із посиланням на іранську агенцію Таснім, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Багері нагадав, що Захід та Україна постійно звинувачують Іран у постачанні Росії дронів-камікадзе.
"Попри те, що багато таких тверджень не відповідають дійсності, сама їхня поява свідчить про ефективність, значення та високий рівень іранських дронів", – сказав генерал.
Іран раніше заперечував постачання безпілотників Росії для використання в Україні, проте в листопаді заявив, що продав зброю Москві нібито до початку вторгнення.
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Заява цього мосульманського недоноска Багері, Є 100% ЗІЗНАННЯМ, що іран є ПОСОБНИКОМ ТЕРОРИСТІВ...!!!
А ОТЖЕ АНТИТЕРОРИСТИЧНА КОАЛІЦІЯ ДЕРЖАВ СВІТУ МАЄ ПРАВО ЗАВДАТИ ПО ІРАНУ РАКЕТНО-БОМБОВОГО УДАРУ ДЛЯ ПОВНОГО ЗНИЩЕННЯ ІХ ВІЙСЬКОВО ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, АЕРОДРОМІВ ТА ПОРТІВ...!!!
ІРАН ЦЕ ПОСОБНИКИ ТА ФІНАНСИСТИ ТЕРОРИЗМУ У СВІТІ...!!!
А це вже і є доказ проти ірану. Тепер треба тому мзс ірану в пельку запхати це визнання!
- у вооруженного террориста, идиот, всегда есть преимущество перед безоружными гражданскими