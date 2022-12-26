Херсонские власти советуют горожанам эвакуироваться

Вражеские обстрелы в освобожденном Херсоне не прекращаются и становятся все более частыми и масштабными. Ситуация по безопасности в последние дни очень напряженная.

Об этом сообщает в телеграме Минреинтеграции, передает Цензор.НЕТ.

Местные власти еще раз советуют жителям Херсона не рисковать своей жизнью и жизнью своих родных и эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

Людям напоминают, что их обеспечат бесплатным приютом, гумпомощью, кэш-выплатами и всеми социальными гарантиями.

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