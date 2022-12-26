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обстрел (20097) Херсон (2092) эвакуация (1751)

Херсонские власти советуют горожанам эвакуироваться

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

Вражеские обстрелы в освобожденном Херсоне не прекращаются и становятся все более частыми и масштабными. Ситуация по безопасности в последние дни очень напряженная.

Об этом сообщает в телеграме Минреинтеграции, передает Цензор.НЕТ.

Местные власти еще раз советуют жителям Херсона не рисковать своей жизнью и жизнью своих родных и эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

Людям напоминают, что их обеспечат бесплатным приютом, гумпомощью, кэш-выплатами и всеми социальными гарантиями.

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Тобто кацапи будуть і далі безкарно руйнувати Херсон.
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26.12.2022 11:19 Ответить
Та вишо, сейчас ОПфисные патриоті вас парвут: ви что не видите как "сильный лидер" атпор врагу дает?
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26.12.2022 11:54 Ответить
Кацапи будуть руйнувати УСЕ куди дотягнуться, не тільки Херсон. А про "безкарно" то Ви помиляєтесь, 100к вже покарано й буде ще.
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26.12.2022 12:15 Ответить
Ето не выход. Нужно гнать кацапоидов дальше от наших городов. Не могут же люди постоянно мыкаться по сьемным домам и без работы.
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26.12.2022 11:31 Ответить
Та Ти Шо! "Дякую" що підказали бо без Вас ","ніхто б не здогадася" що треба робити.
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26.12.2022 12:14 Ответить
Вы можете иронизировать сколько угодно. Но произошло все именно так как я говорил начиная с 2014 года. Наша же власть *КОТОРАЯ ВСЕГДА ВСЕ ЗНАЕТ И САМА БЕЗ ВАШИХ ПОДСКАЗОК*, абсолютно никчему не подготовилась.
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26.12.2022 12:19 Ответить
Кроме пафосных речей , пространных высказываний , приправленных патриотизмом, " духом незламности" у власти нет никакой стратегии на такие случаи, хотя Запад выделяет немерянно бабла именно на гуманитарные цели. Должна быть серьезная финансовая поддержка для перемещенных лиц , строительство модульных городков, оплата сьемного жилья за счет государства. Должен быть создан комитет из финансистов, бухгалтеров , товароведов для жесточайшего контроля и отчета по расходованию гуманитарной помощи. Всяких Старух, Тимошенок , Некоасовых и прочих губатых вороваек на пушечный выстрел не подпускать к гуманитарке.
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26.12.2022 12:14 Ответить
Согласен. Я даже не думаю без бабок куда то из Херсона уезжать. Зная отношение чинушь к простым людям. Мне одной верещучки призывавшей как и сальдо с стремоусовым эвакуироваться в рашку - по уши хватило.
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26.12.2022 14:39 Ответить
 
 