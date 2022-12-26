Херсонська влада радить містянам евакуюватися

Ворожі обстріли у визволеному Херсоні не припиняються та стають дедалі частішими й більш масштабними. Безпекова ситуація останніми днями дуже напружена.

Про це повідомляє в телеграмі Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.



Місцева влада вкотре радить жителям Херсона не ризикувати своїм життям і життям своїх рідних та евакуюватися до більш безпечних регіонів України.



Людям нагадують, що їх забезпечать безкоштовним прихистком, гумдопомогою, кеш-виплатами та всіма соціальними гарантіями.

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