Херсонська влада радить містянам евакуюватися
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ворожі обстріли у визволеному Херсоні не припиняються та стають дедалі частішими й більш масштабними. Безпекова ситуація останніми днями дуже напружена.
Про це повідомляє в телеграмі Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.
Місцева влада вкотре радить жителям Херсона не ризикувати своїм життям і життям своїх рідних та евакуюватися до більш безпечних регіонів України.
Людям нагадують, що їх забезпечать безкоштовним прихистком, гумдопомогою, кеш-виплатами та всіма соціальними гарантіями.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Garry Grant
показати весь коментар26.12.2022 11:19 Відповісти Мені подобається 7
Kan Kan 21c2f560
показати весь коментар26.12.2022 11:54 Відповісти Мені подобається 1
Aleksiey Ykropovich
показати весь коментар26.12.2022 12:15 Відповісти Мені подобається 5
FT FT
показати весь коментар26.12.2022 11:31 Відповісти Мені подобається 7
Aleksiey Ykropovich
показати весь коментар26.12.2022 12:14 Відповісти Мені подобається 3
FT FT
показати весь коментар26.12.2022 12:19 Відповісти Мені подобається 2
Leshek
показати весь коментар26.12.2022 12:14 Відповісти Мені подобається 3
Serg Sergeev
показати весь коментар26.12.2022 14:39 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...