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обстріл (20980) Херсон (2322) евакуація (1924)

Херсонська влада радить містянам евакуюватися

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Ворожі обстріли у визволеному Херсоні не припиняються та стають дедалі частішими й більш масштабними. Безпекова ситуація останніми днями дуже напружена.

Про це повідомляє в телеграмі Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.

Місцева влада вкотре радить жителям Херсона не ризикувати своїм життям і життям своїх рідних та евакуюватися до більш безпечних регіонів України.

Людям нагадують, що їх забезпечать безкоштовним прихистком, гумдопомогою, кеш-виплатами та всіма соціальними гарантіями.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Тобто кацапи будуть і далі безкарно руйнувати Херсон.
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26.12.2022 11:19 Відповісти
Та вишо, сейчас ОПфисные патриоті вас парвут: ви что не видите как "сильный лидер" атпор врагу дает?
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26.12.2022 11:54 Відповісти
Кацапи будуть руйнувати УСЕ куди дотягнуться, не тільки Херсон. А про "безкарно" то Ви помиляєтесь, 100к вже покарано й буде ще.
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26.12.2022 12:15 Відповісти
Ето не выход. Нужно гнать кацапоидов дальше от наших городов. Не могут же люди постоянно мыкаться по сьемным домам и без работы.
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26.12.2022 11:31 Відповісти
Та Ти Шо! "Дякую" що підказали бо без Вас ","ніхто б не здогадася" що треба робити.
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26.12.2022 12:14 Відповісти
Вы можете иронизировать сколько угодно. Но произошло все именно так как я говорил начиная с 2014 года. Наша же власть *КОТОРАЯ ВСЕГДА ВСЕ ЗНАЕТ И САМА БЕЗ ВАШИХ ПОДСКАЗОК*, абсолютно никчему не подготовилась.
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26.12.2022 12:19 Відповісти
Кроме пафосных речей , пространных высказываний , приправленных патриотизмом, " духом незламности" у власти нет никакой стратегии на такие случаи, хотя Запад выделяет немерянно бабла именно на гуманитарные цели. Должна быть серьезная финансовая поддержка для перемещенных лиц , строительство модульных городков, оплата сьемного жилья за счет государства. Должен быть создан комитет из финансистов, бухгалтеров , товароведов для жесточайшего контроля и отчета по расходованию гуманитарной помощи. Всяких Старух, Тимошенок , Некоасовых и прочих губатых вороваек на пушечный выстрел не подпускать к гуманитарке.
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26.12.2022 12:14 Відповісти
Согласен. Я даже не думаю без бабок куда то из Херсона уезжать. Зная отношение чинушь к простым людям. Мне одной верещучки призывавшей как и сальдо с стремоусовым эвакуироваться в рашку - по уши хватило.
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26.12.2022 14:39 Відповісти
 
 