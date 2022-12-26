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Новости Война в Украине
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Оккупанты проводят скрытую мобилизацию в Геническе, - Хлань

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

хлань

Во временно оккупированном Геническе в Херсонской области фактически происходит скрытая мобилизация.

Об этом в Фейсбуке сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Во временно оккупированном Геническе, который россияне сделали "центром" области, фактически проходит скрытая мобилизация", - сообщил Хлань.

По его словам, среди коллаборантов набрали желающих служить в их "полиции". Обещали хорошие зарплаты и условия за охрану города. Однако по факту отправляют дежурить на блокпостах и сопровождать перемещение российской техники.

"Такую колонну, которая двигалась в Олешки, накрыли ВСУ, и "полицейских" вместе с ней", - отметил депутат облсовета.

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И находятся желающие постоянно...
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26.12.2022 19:35 Ответить
даже на западе Украины такие найдутся. Люди, они такие
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26.12.2022 19:40 Ответить
Мешком ударенные?

Кто добровольно пойдёт служить кацапам?

Либо полный идиот, либо упоратый ватник.

Тех кого заставили, сдадутся ВСУ при первой возможности.
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26.12.2022 19:42 Ответить
 
 