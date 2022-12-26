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Окупанти проводять приховану мобілізацію в Генічеську, - Хлань

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

хлань

У тимчасово окупованому Генічеську на Херсонщині фактично відбувається прихована мобілізація.

Про це у фейсбуці повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ.

"В тимчасово окупованому Генічеську, який росіяни зробили "центром" області, фактично проходить прихована мобілізація", - повідомив Хлань.

За його словами, серед колаборантів набрали охочих служити в їхній "поліції". Обіцяли хороші зарплати й умови за охорону міста. Проте по факту відправляють чергувати на блокпостах і супроводжувати переміщення російської техніки.

"Таку колону, що рухалась в Олешки, накрили ЗСУ, і "поліцейських" разом з нею", - зазначив депутат облради.

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Автор: Анастасія Потіха
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26.12.2022 19:35 Відповісти
даже на западе Украины такие найдутся. Люди, они такие
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26.12.2022 19:40 Відповісти
Мешком ударенные?

Кто добровольно пойдёт служить кацапам?

Либо полный идиот, либо упоратый ватник.

Тех кого заставили, сдадутся ВСУ при первой возможности.
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26.12.2022 19:42 Відповісти
 
 